Pari horoskopa, ki se zaljubijo na prvi pogled

Oven in lev se, ko se znajdeta v istem prostoru, takoj opazita. Ne izgubljata časa ne v življenju ne v ljubezni, izmenjujeta si strastne poglede, drug drugega občudujeta in dajeta občutek, kot da se poznata že od nekdaj. Oven obožuje levovo samozavest, leva pa privlači ovnova neustrašnost. Ljubezen med njima je takojšnja, drama v odnosu pa neizbežna.

Dvojčka in tehtnica

To sta znamenji, ki se na zabavi srečata, se začneta pogovarjati in ... se tri ure pozneje še vedno pogovarjata, smejeta in drug drugemu vrtita svoje priljubljene pesmi. Takšen spoj inteligence, šarma in medsebojnega razumevanja ustvari kemijo, ki je tudi usoda ne more ignorirati. Če kdo zna osvojiti s pogledi in besedami, so to nedvomno dvojčki in tehtnice.

Ribi in škorpijon

Ta kombinacija znamenj deluje kot prizor iz romantičnega filma. Pogledi so polni čustev, tišina pa pove več kot tisoč besed. Ribe so prepričane, da so našle nekoga, ki jih razume brez besed, škorpijoni pa čutijo globino in čistost njihove duše. V tem odnosu se nemudoma razvije intenzivnost, ob kateri se skorajda čuti naelektrenost v zraku.