Nebesna znamenja, ki jih je najlažje razjeziti

Temperamentni ljudje so sicer res bolj odločni in drzni, a se pogosto odzivajo impulzivno in to nato obžalujejo. Po mnenju astrologov živce najhitreje izgubijo ti trije znaki horoskopa.

Oven

Ko govorimo o nepremišljenosti in pretiranih odzivih, so ovni nedvomno na prvem mestu. Njihov vladar je Mars, planet vojne in akcije, zato so znani po svoji impulzivnosti in odkritih čustvih. Če jim kaj ni po volji ali pa se jim zdi, da jih kdo ovira, se odzovejo zelo hitro, burno in brez razmisleka.

Ovni ne marajo čakanja in ne prenašajo situacij, ki se jim zdijo krivične. Njihova jeza je običajno huda, a kratkotrajna. A dokler traja, delujejo precej zastrašujoče vsem, ki niso vajeni takšne iskrenosti in neposrednosti.

Lev

Leve vodi Sonce, zato v sebi nosijo močan občutek ponosa in potrebe po spoštovanju. Če se jim zazdi, da kdo ogroža njihovo avtoriteto, jih daje v nič ali javno omalovažuje, bo njihov odziv divji in teatralen. Levi ne prenašajo žalitev in ob neutemeljenih napadih težko brzdajo bes.

Temperamenta ne uporabljajo le za lastno obrambo, ampak pogosto tudi za zaščito tistih, ki jih imajo radi, ali situacij, v katere verjamejo. Njihova jeza ima jasno sporočilo: ne bodo se uklonili ali dovolili, da bi jih kdo prizadel.

Strelec

Čeprav so znani po optimizmu in vedrem duhu, imajo strelci nepričakovano nizek prag tolerance, ko je ogrožena njihova svoboda. Njihova jeza je neposredna in jo pogosto spremlja plaz iskrenih, včasih tudi brutalnih besed. Strelci ne marajo konfliktov brez razloga, a so se vedno pripravljeni braniti.

Njihov temperament postane očiten v besednih dvobojih, svoje mnenje izražajo jasno in glasno. A kot pri ovnih tudi pri strelcih jeza ne traja dolgo. Ko povedo vse, kar jih tišči, hitro preklopijo na bolj pozitivne misli.