Ljudje, rojeni v teh znakih, vedno pretiravajo z jedačo in pijačo

Medtem ko nekateri štejejo kalorije, pijejo vodo z limono in zadovoljno glodajo mandlje, pa ljudje, rojeni v enem od teh treh znakov horoskopa, vedno zahtevajo repete, sladico in še kozarec vina za povrhu. Zanje malo ali dovolj ne obstaja, ampak hrano in pijačo vidijo kot užitek, terapijo, praznovanje in tolažbo hkrati.

Bik

Biki ne jedo, da bi preživeli, ampak zato, ker v tem uživajo. Hrana jim zagotavlja čustveno ugodje, dober obrok pa je zanje svet. Če je miza obložena, je njihovo srce srečno. Zakaj bi se ustavili po prvi porciji, če vse tako dobro diši? A da ne bo pomote: bikom ni pomembna le količina, ampak uživajo v kakovosti. So izjemni poznavalci kulinarike, res pa je, da je zmernost zanje neznan koncept.

Strelec

Strelci neizmerno radi preizkušajo nove jedi, začimbe in okuse. Ko jim je nekaj všeč, se ne bodo ustavili le pri eni porciji, ampak bo to cel razvrat. Jedo tako, kot živijo: polno, hitro in brez razmišljanja o posledicah. Edini način, kako strelcem preprečiti pretiravanje, je, da jih dobesedno odvlečete od mize. Pa še takrat bodo rekli: "Počakaj, samo še en grižljaj. To bo res zadnji."

Lev

Levi ne prenašajo povprečnosti v ničemer in to velja tudi za jedačo in pijačo. Njihovi krožniki so razkošni, miza bogato obložena, atmosfera pa glamurozna. Če se jé, bo to prava pojedina, in če se pije, naj bo to v stilu: s penino, zdravicami in "še eno rundo". Levi pogosto pretiravajo, ker imajo radi doživetja. Ko rečejo "Ne morem več", to pomeni, da bodo vsaj še malo pojedli.