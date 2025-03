Največji kavopivci: ti znaki horoskopa težko preživijo brez kave

Devica

Device imajo dnevni razpored vedno načrtovan do potankosti, a se brez kave ti načrti kaj hitro podrejo. Kave pa ne pijejo kar kakršnekoli, njihova mora biti popolna, z idealnim ravnovesjem okusa in s točno določeno količino mleka ter mlečne pene. Običajno imajo doma kavni aparat, o kakršnem drugi le sanjajo.

Dvojčka

Dvojčki so vedno v gibanju, njihova neizčrpna radovednost pa potrebuje neprekinjene odmerke energije. Kava jim pomaga, da ostanejo osredotočeni, ko so sredi treh pogovorov hkrati, ob čemer pošiljajo še sporočila in načrtujejo izlet za konec tedna. Če vidite koga, ki istočasno drži telefon, prenosnik in skodelico kave, je to verjetno dvojček.

Kozorog

Kozorogi so najmarljivejši delavci zodiaka. Njihova ambicioznost nima meja, kava pa je njihov najzvestejši zaveznik pri doseganju zastavljenih ciljev. Ne glede na to, ali delajo nadure ali načrtujejo, kako bodo osvojili svet, imajo pri roki vedno skodelico kave. Njihov moto je: "Najprej kava, nato uspeh."

Škorpijon

Strastni in intenzivni škorpijoni imajo radi vse, kar ima globino in moč, in to velja tudi za kavo. Njihova najbolj priljubljena izbira je močan espresso, ki odraža njihovo skrivnostno osebnost. Kava za škorpijone ni le pijača, ampak ritual, skozi katerega se povežejo z lastnimi misli in dobijo moč za soočanje z vsem, kar jim prinese dan.