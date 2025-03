V teh dveh znakih se rodijo najiskrenejši prijatelji

Prijatelji, ki nas podpirajo ne glede na vse in nam vedno povedo resnico, tudi če je ne želimo slišati, so redki in dragoceni. Astrologi pravijo, da se takšni ljudje običajno rodijo v enem od teh znakov.

Rak

Raki so resnični mojstri prijateljstva, ker so izjemno empatični in skrbni. Tako iskreni so, ker so njihovi občutki resnično globoki, površinskosti ne poznajo. Ko se z nekom spoprijateljijo, se tej osebi popolnoma posvetijo, njihove besede pa so vedno iskrene in prihajajo iz srca. Raki svojih misli in občutkov ne skrivajo, za svojo podporo pa ne postavljajo pogojev.

Rakom lahko zaupate karkoli, saj njihova predanost nikoli ne mine. So prijatelji, ki bodo ob vami med vsemi vzponi in padci, vedno bodo verjeli v iskrenost in globoko čustveno povezanost.

Kozorog

Kozorogi slovijo po svoji resnosti in predanosti. Ko gre za prijateljstvo, so neverjetno iskreni in zvesti. Čeprav na prvi pogled delujejo nekoliko hladno, so zaradi svoje velike odgovornosti vedno povsem iskreni. Ne bodo vam govorili tistega, kar mislijo, da želite slišati, ampak bodo vedno govorili resnico, tudi če je ta še tako neprijetna.

Zavedajo se, kako pomembna je v prijateljstvu iskrenost, in vedno vas bodo podpirali, tudi če bo to pomenilo, da vam bodo rekli kaj, česar ne želite slišati. Prepričani ste lahko, da vam ne bodo nikoli lagali – njihova beseda drži.