Ta znaka horoskopa najtežje prebolita bivše

Nekateri ljudje po razhodu spomine hitro pospravijo v škatlo in pogumno krenejo naprej, nekaterim pa se konec ljubezni zdi kot konec sveta. Tisti, ki se še leta spominjajo skupnih trenutkov, obletnic in podrobnosti zveze, se praviloma rodijo v enem od teh dveh znakov horoskopa.

Rak

Raki nikoli ne ljubijo površno, ampak z vsem srcem, dušo in vsakim svojim atomom. Zanje zveza ni le ljubezenska zgodba, ampak čustvena naložba. Ko jih doleti razhod, se zavlečejo v svoj svet spominov, analizirajo vsak trenutek in se sprašujejo, kaj je šlo narobe. Če po naključju najdejo kakšno staro skupno fotografijo, ob njej preprosto ne morejo ostati ravnodušni. Njihov zaščitni znak so nostalgični tihi vzdihi, medtem ko skozi okno gledajo dežne kaplje.

Bik

Biki so zvesti in predani partnerji, ravno ti lastnosti pa jim otežita vsak razhod. Njihova trma jim preprečuje, da bi sprejeli spremembe, zato se oklepajo preteklosti kot mehke odeje, ki jim daje varnost. Njihova logika je: "Če sva bila nekoč srečna, bi lahko bila spet." Zato pogosto puščajo vrata priprta za možnost, da se bosta spet pobotala, pa čeprav vse kaže na to, da bi jih morali zapreti. Biki vedno znova ohranjajo "prijateljske" stike z bivšimi in upajo, da bo to spet preraslo v kaj več.