Tem znakom je v zvezi pomembnejša varnost kot pa ljubezen

Ljubezen je sicer krasna, a nekaterim nebesnim znamenjem ne pomeni prav veliko, če od partnerja ne dobijo stabilnosti. To so praktične in oprezne osebe, ki bodo raje izbrale nekoga, ki jim daje občutek varnosti, kot pa nekoga, ki jim obljublja divje noči.

Kozorog

Če komu, je varnost v zvezi prioriteta kozorogom. Pripadniki tega znamenja slovijo po svojem praktičnem odnosu do življenja. Ljubezen jim je pomembna, a le, če stoji na trdnih temeljih. Iščejo partnerja, s katerim lahko gradijo prihodnost, si delijo odgovornost in imajo jasen načrt. Strast in romantika sta lepa dodatka, toda kozorogu so veliko pomembnejši finančna stabilnost, skupni cilji in občutek, da se bo zveza dolgoročno obdržala.

Bik

Biki so zemeljsko znamenje in uživajo v preprostih ter obenem varnih stvareh. Njihova predstava popolne zveze vključuje miren dom, finančno stabilnost in partnerja, ki jim ne povzroča nepotrebnega stresa. Biki ne potrebujejo grandioznih gest, ampak želijo začutiti, da je njihov partner zanesljiv in da si lahko z njim ustvarijo udobno in varno življenje. Ljubezen je nedvomno pomembna, toda za bike je praktičnost tista, ki ohranja zvezo.

Devica

Device so analitične in premišljene, kar velja tudi za njihov odnos do ljubezni. Ni jim dovolj, da nekoga ljubijo, ampak mora biti njihov partner zanesljiv, odgovoren in pripravljen prevzeti vsaj del bremena vsakodnevnih obveznosti. Device v odnosu ne tolerirajo kaosa, zanje sta ključni varnost in stabilnost. Če njihov partner ni pripravljen prispevati k skupni prihodnosti, se bodo iz zveze hitro umaknile.