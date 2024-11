Tem znakom horoskopa lahko verjamete na besedo

Strelec

Strelci ne znajo lagati, in tudi ko poskusijo, boste to takoj ugotovili. To so ljudje, ki vam brez zadržkov povedo, da vam nova pričeska ne pristaja ali pa da je film, ki ste ga predlagali, dolgočasen. Njihova iskrenost lahko kdaj zaboli, a jim morate to odpustiti, saj imajo le najboljše namene. Prepričani so, da je resnica edina pot v pravo svobodo.

Devica

Device so glavni analitiki zodiaka in laž zanje nima smisla. V vsem so perfekcionisti, tudi v iskrenosti. Če jih vprašate za mnenje, bo odgovor podroben in natančen, brez olepšav. Device vam ne bodo rekle, da vam obleka pristaja, če to ni res, ampak vas bodo raje odpeljale po nakupih. Iskrenost je njihova osebna misija, saj si želijo, da bi bili vsi najboljša verzija sebe.

Oven

Ko nekaj ni v redu, ovni ne znajo biti tiho. So neposredni, iskreni in včasih kar preveč brutalni. Če ste naredili napako, vam bodo to takoj povedali. A morate vedeti, da ta iskrenost izvira iz njihovega strastnega odnosa do življenja. Nimajo časa za igrice ali laži, ampak so prepričani, da resnica, pa če je še tako boleča, vedno prinese napredek.

Kozorog

Kozorogi so prepričani, da je iskrenost ključnega pomena tako za prijateljske kot za poslovne odnose. V lažeh preprosto ne vidijo smisla, ker se jim zdi, da dolgoročno le zapletejo stvari. Če vas kozorog pohvali, se zavedajte, da to resnično misli, saj nikoli ne bi rekel nečesa samo zato, da bi se vam prikupil. To so ljudje, ki bodo vedno dali prednost resnici pred prilizovanjem.