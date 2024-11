Znaki horoskopa, ki se ne znajo opravičiti

Opravičilo je lahko most, ki ponovno združi sprte ljudi, toda nekateri v takšne mostove preprosto ne verjamejo in so vedno prepričani v svoj prav. Beseda "oprosti" gre še posebej težko z jezika štirim nebesnim znamenjem.

Oven

Ovni imajo neverjetno močan značaj in so prepričani, da imajo vedno prav. Ko pride do spora, ovne prevzame intenzivnost lastnih čustev in prepričanje, da je njegovo mnenje edino pravilno. Če od njega pričakujete opravičilo, se pripravite na razočaranje – za ovna opravičilo pomeni poraz, poraza pa ne priznava. Raje bo prekinil stike z vami, kot pa vam priznal, da ni imel prav.

Lev

Levi so ponosni in prepričani, da njihov sijaj in avtoriteta premagata vsako nesoglasje. Ko je lev prepričan, da ima prav (kar je vedno), ga boste težko prepričali o nasprotnem ali dosegli, da se vam opraviči, saj ne vidi razloga za to. Prepričan je, da so ljudje ob njem zato, da ga podprejo, ne pa zato, da bi mu govorili, kaj je prav in kaj ne. Če to pomeni, da vas bo izgubil, je pripravljen to sprejeti.

Kozorog

Kozorogi so v svojih prepričanjih izjemno čvrsti in bodo težko šli čez svoje principe. Za kozoroga opravičilo pomeni izgubo nadzora in priznanje, da niso imeli prav, tega pa njegov resen in ambiciozen značaj ne more prenesti. Prepričan je, da ga ljudje v njegovem življenju cenijo takšnega, kot je, in če pričakujejo opravičilo, morda ne spadajo v njegovo okolje. Kozorog je najprej zvest sebi, šele nato drugim.

Škorpijon

Škorpijoni imajo močno voljo in jih vedno prevevajo intenzivna čustva, ko pa s kom pridejo navzkriž, ni nobene možnosti, da bi se opravičili. Škorpijon ne vidi razloga za opravičevanje, ker je prepričan, da so njegova čustva vedno upravičena, zato se raje zavije v molk. Nikoli ne bo priznal krivde za karkoli, četudi bi to razrešilo konflikt. Ljudem, ki ne prenesejo njegove intenzivnosti, se bo raje odpovedal.