Riera: Marsikdo je vihal nos, ko sta Maribor in Koper izpadla, a …

V celjskem taboru pred gostovanjem v Thunu, kjer se bodo še drugič letos pomerili z Luganom, prevladuje optimizem. Izjemna nedeljska predstava (5:0) v Stožicah, kjer so nadigrali Olimpijo, je še povečala dobro voljo. Trener Albert Riera in kapetan Žan Karničnik poudarjata odločnost in željo, da Celjani dominirajo na vsaki tekmi. "Iz Celja smo ustvarili pošast, od katere vsakdo pričakuje zgolj zmage in uspehe," sporoča Španec, ki se želi vrniti v knežje mesto s pozitivnim rezultatom, pred srečanjem s tekmecem, ki ima bistveno večji proračun od celjskega, pa se je dotaknil tudi pomanjkanja sreče pri žrebu in pomembnosti uspeha grofov za slovenski nogomet.

Pri celjskem klubu so zapisali, da se četa Alberta Riere 147 dni po zgodovinski uvrstitvi v četrtfinale konferenčne lige vrača na kraj zločina. Zvečer bo znova pestro na stadionu Stochhorn Arena v Thunu, kjer evropske tekme igra švicarski klub Lugano. Če se bo ponovila zgodba iz osmine finala konferenčne lige, bodo gledalci uživali v velikem številu zadetkov.

Celjani so spomladi po hudem boju izločili Lugano na srečanju v Thunu. Foto: Guliverimage

Takrat je Lugano po podaljšku vodil s 5:4, nato pa so o tem, kdo bo napredoval med najboljših osem, odločali streli z bele točke. Več zbranosti in znanja so pokazali Celjani, ki želijo favorizirani ekipi iz Švice prekrižati načrte tudi danes.

Stvari, ki jih ne morejo nadzorovati, jim niso šle na roko

AEK iz Larnake se je izkazal za previsoko oviro. Foto: Jure Banfi Pred srečanjem pa je strateg Celja spregovoril tudi o pomanjkanju sreče Celjanov, saj jih je ples kroglic s tako močnim tekmecem združil že v 3. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo.

"Stvari, ki jih ne moremo nadzorovati, nam niso šle na roko. Naša evropska pot je za zdaj polna ekip, ki jih po kakovosti lahko uvrstimo v ligaški del lige Europa ali konferenčne lige. Čeprav so imele vse ekipe večjo vrednost od nas, smo dokazali, da se lahko ne glede na kakovost ali vrednost kosamo z vsakim, tudi z Luganom, katerega vrednost znaša kar 70 milijonov evrov. Kar nekaj stvari ti mora iti na roko z žrebom - Sabah, ki smo ga premagali v kvalifikacijah za ligo Europa, v tretjem krogu igra proti Levskemu, Partizan, ki bi lahko bil naš nasprotnik, proti Hibernianu. To niso izgovori, to, da moraš imeti srečo pri žrebu, je dejstvo," je opozoril na zahteven žreb.

S tem bi pridobil celoten slovenski nogomet

Albert Riera želi še drugič zapored Celjane popeljati v ligaški del konferenčne lige. Foto: Aleš Fevžer Celjani so možnost popravnega izpita v Evropi, ki so jo prejeli po izpadu v kvalifikacijah za ligo Europa proti ciprskemu AEK iz Larnake, že izkoristili. Evropsko pot nadaljujejo v kvalifikacijah za konferenčno ligo, kjer bi bila vsaka nadaljnja napaka usodna.

"Evropska pot za slovenskega predstavnika, ki ni prvak, je izjemno zahtevna, a bomo poskusili narediti vse, da nam znova uspe priti v ligaški del. S tem ne bi pridobili zgolj mi, temveč slovenski nogomet nasploh, koeficient slovenske lige in slovenski klubi. Zato moramo biti v Evropi vsi, ki delujemo v slovenskem nogometu, kot eno. Marsikdo je vihal nos, ko sta Maribor in Koper izpadla, češ da je slovenski nogomet slab in je nazadoval, a dejstvo je, da sta tempo kvalifikacij in kakovost, ki jo morajo pokazati slovenski klubi, ki niso prvak, visoki oviri za vsak klub," se je dotaknil previsokih ovir, na kateri sta v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo naletela Maribora (Paksi) in Koper (Viking).

Celjani so v prejšnji sezoni blesteli v Evropi in v četrtfinalu konferenčne lige namučili tudi italijanskega velikana Fiorentino, v tej sezoni, v katero je Riera vstopil z močno prevetreno zasedbo, pa je ta za zdaj s težavami preskočila Sabah iz Azerbajdžana, nato pa priznala premoč ciprskemu AEK. Bi lahko navijači grofov bolj razigrano podobo Celjanov, podobno tisti, ki je v nedeljo nadigrala Olimpijo in poskrbela za spremembe na trenerskem položaju zmajev, dočakali zvečer v Thunu?

Bo stadion v Thunu znova srečno prizorišče za celjsko zasedbo? Foto: Guliverimage

"Iz Celja smo ustvarili pošast, od katere vsakdo pričakuje zgolj zmage in uspehe. Želimo pokazati, kako lačni smo uspeha. S to miselnostjo se pripravljamo na evropske izzive. Brez pragmatičnosti, brez strahu, samozavestno in prepričani o svoji ideji, svojem slogu in svojem načrtu. Želimo si dominirati vsako tekmo, in to brezpogojno," Riera napoveduje, da bodo Celjani po nove zmage krenili tako, kot si prizadevajo ves čas pod njegovim vodstvom. Z dominantno in neustrašno predstavo, polno igrivega nogometa.

Kapetan Karničnik: Želimo dominirati

Žan Karničnik bo v Švici gostoval tudi na začetku septembra, takrat v državnem dresu. Foto: Aleš Fevžer V Thunu bodo imeli opravka z umetno travo, zato so določene treninge pred odhodom v Švico opravili na tovrstni podlagi v Laškem, vseeno pa so prepričani, da to ne bo odločilna prednost Lugana.

"Podlaga je nekoliko neugodna, a tudi Lugano ne igra domačih tekem tukaj, zato to ni nujno njihova prednost. Tudi podpora navijačev ne bo takšna, kot bi bila ob tekmi v Luganu. Pričakujem, da bo tekma podobna tisti v lanski sezoni, čeprav je v obeh ekipah kar nekaj sprememb. Mi smo izgubili nekaj posameznikov, oni prav tako, nekaj jih je celo tik pred prestopom, a z vidika ideje igre sprememb ne bo. Mi bomo želeli dominirati, proti vsakemu nasprotniku igramo na svoj način igre. Naredili bomo vse za dober, pozitiven rezultat, da se v Celje, če bo le mogoče, vrnemo z zmago ali vsaj neodločenim izidom," je pred zahtevnim evropskim gostovanjem dejal kapetan Celja Žan Karničnik. Že čez mesec dni ga čakajo izjemni izzivi tudi s slovensko reprezentanco, saj se bodo začele kvalifikacije za SP 2026. In kaj kmalu ga čaka novo gostovanje v Švici, saj bo Kekova četa po domači tekmi s Švedsko (5. september) tri dni pozneje gostovala v Baslu.