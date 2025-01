Znaki horoskopa, ki vedno znova "padajo" na napačne ljudi

Ribi

Ribe so sanjači zodiaka in so ves čas v iskanju globoke čustvene povezanosti. Ker ljubezen močno idealizirajo, v svojih partnerjih pogosto vidijo le tisto najboljše, tudi ko to ni najbolj realno. Ker si neizmerno želijo pravljične ljubezenske zgodbe, ribe pogosto prekinejo zvezo s partnerji, ki jih ne cenijo dovolj oziroma jih jemljejo za samoumevne.

Tehtnica

Tehtnice si v zvezi želijo harmonijo in skladnost, ta potreba po ravnovesju pa jih pogosto drago stane. Ker si ves čas želijo ugajati drugim, pogosto zanemarjajo lastne potrebe in prenašajo obnašanje, ki je vse prej kot zdravo. Vedno so pripravljene sprejemati kompromise, a zaradi tega včasih ostanejo v zvezi z osebami, ki jim tega ne vračajo.

Strelec

Strelci slovijo po svojem optimizmu in zaupanju v ljudi, prav te lastnosti pa jih lahko odpeljejo v napačno smer. Vedno so pripravljeni na nove pustolovščine in izzive ter pogosto spregledajo svarilne znake, ker mislijo, da se bodo stvari s časom same popravile. Na koncu pa ostanejo zlomljenega srca in z vprašanjem, zakaj iskrenosti niso dobili povrnjene.