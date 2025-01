Na ljudi, rojene v teh znamenjih, se ne morete zanesti

Dvojčka

Dvojčki so neverjetno družabni in šarmantni, ko pa gre za zanesljivost, so stvari nekoliko težavnejše. Obljubili vam bodo, da pridejo na kavo, da vam bodo pomagali pri projektu oziroma da se bodo udeležili pomembnega dogodka, a na takšne dogovore hitro pozabijo, saj jih medtem zamoti nekaj povsem drugega, njihovi načrti pa se zaradi nemirnega duha ves čas spreminjajo.

Strelec

Strelci slovijo po svojem pustolovskem duhu in želji po svobodi, prav zaradi tega pa so pogosto zelo nezanesljivi. Ne marajo, da jih omejujejo obveznosti, in pogosto pozabijo na kaj, kar so obljubili, saj medtem že načrtujejo svojo naslednjo pustolovščino. Če vam strelec obljubi pomoč, raje preverite, ali je še vedno v isti državi, saj pogosto v zadnjem trenutku spremenijo načrte.

Tehtnica

Tehtnice so šarmantne in ljubeznive, a jih njihova potreba, da bi ugodile vsem, pogosto privede v situacije, v katerih preprosto ne morejo izpolniti svojih obljub. Zagotovile vam bodo, da pridejo pomagat, čeprav so v istem terminu dogovorjene že s tremi drugimi ljudmi. Preveč si želijo biti na razpolago vsem, na koncu pa obtičijo s kupom neizpolnjenih obljub.

Ribi

Ribe so znane po svoji občutljivosti in empatičnosti, obenem pa tudi zasanjanosti in pozabljivosti, zaradi česar so precej nezanesljive. Nikoli se vam ne bodo izneverile namerno, a pogosto preprosto izgubijo občutek za čas, pozabijo na dogovorjeno ali pa se tako zelo zapletejo v lastne misli, da pozabijo na vse, kar jih obkroža, in vse, kar so obljubile.