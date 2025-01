V teh znakih se rodijo najhujši energijski vampirji

Že po krajšem druženju z nekaterimi ljudmi potrebujete počitek, saj vas izčrpajo s svojimi zgodbami, dramatiziranjem in energijo, ki zahteva neprestano pozornost. Za štiri nebesna znamenja velja, da so rojeni energijski vampirji – pa ne iz zlobe, ampak zaradi svoje intenzivne prisotnosti.

Dvojčka

Dvojčki so vedno polni zgodb, vprašanj in idej. Njihova neusahljiva energija je lahko nalezljiva, po nekaj urah v njihovi družbi pa se boste počutili, kot da ste prestali verbalni triatlon. Ne le da res radi govorijo, dvojčki vas tudi neprestano vlečejo v svoje miselne labirinte in sprašujejo, kaj si mislite o tem in onem. Nikoli nimajo slabih namer, želijo le deliti svoj svet z vami, toda njihova hiperaktivna energija izčrpa tudi najbolj potrpežljive.

Rak

Raki so izjemno čustveni in občutljivi, zaradi česar so odlični sogovorniki za globoke, odkrite pogovore. Med zaupljivostjo in čustvenim izčrpavanjem pa obstaja meja, na katero raki včasih pozabijo. Zvlekli vas bodo v svoja čustva, vsako situacijo analizirali do najmanjše podrobnosti in pričakovali vaše mnenje – ne enkrat, ampak neštetokrat. Po nekaj urah z njimi se boste verjetno počutili, kot da ste njihov zasebni psihoterapevt.

Lev

S kraljevo avro in nepotešljivo željo po pozornosti so levi glavni zabavljači zodiaka. Ko ste v njihovi družbi, se pripravite na njihove zgodbe, njihov pogled na stvari in njihovo veličastno različico sveta. Levi nimajo slabih namenov, želijo le zablesteti, vi pa ste njihovo občinstvo. A težava nastane, ko ugotovite, da je prostor le za njihove zgodbe. Pričakujejo vašo pozornost in odobravanje, če tega ne dobijo, pa napoči drama. Po nekaj urah z levom boste potrebovali dopust.

Škorpijon

Škorpijoni so intenzivni v vsem – čustvih, pogovorih in celo v tišini. Zvlekli vas bodo v globoke analize svojega življenja, odnosov in vsakega še tako obrobnega čustva, ki so ga kdaj doživeli. Njihova globina je fascinantna, a tudi izčrpava, saj ob škorpijonih ni časa za premor. Ob tem imajo tudi navado, da vašo energijo "sesajo" s stalnimi zasliševanji o tem, kaj si mislite, zakaj si to mislite in ali ste prepričani. Dan, preživet s škorpijonom, je kot čustveni maraton.