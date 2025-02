Največji egoisti so rojeni v teh znamenjih

Nekateri ljudje na prvo mesto vedno postavijo sebe. Ker največkrat razmišljajo le o lastnih potrebah in željah, so v očeh drugih nepopravljivi egoisti. Astrologi pravijo, da se takšne osebe praviloma rodijo v enem od teh treh znakov horoskopa.

Lev

Levi so, brez konkurence, absolutni prvaki egoizma, kot kralji zodiaka želijo ves čas biti v središču pozornosti. Njihov ego ni le velik, ampak je spektakularen. Za vsak stavek, ki ga izrečejo, se zdi, kot da prihaja z odra in zanj pričakujejo aplavz. Za leve sta pozornost in občudovanje kot hrana za dušo. Če jih pohvalite, bodo zacveteli, če pa jih ignorirate, se bo ozračje dramatično spremenilo. Levi so pač prepričani, da svet obstaja le zato, da bi bil priča njihovi veličastnosti.

Oven

Ovnov ego je kot tekma, v kateri mora vedno zmagati, četudi v njej ne sodeluje nihče drug. Ognjevitost ovne ves čas sili v to, da hočejo biti najboljši, prvi in najpomembnejši. Nimajo časa za čakanje na druge in če mu stopite na pot, se pripravite na eksplozijo ega. To je znamenje, ki preprosto hoče dominirati. Zanje je uspeh osebni projekt, vsak neuspeh pa vidijo kot osebno žalitev. Ovni imajo globoko potrebo po samopotrditvi, ta pa izhaja iz želje, da bi pustili sled za seboj.

Škorpijon

Škorpijoni se morda ne hvalisajo tako na glas kot levi, a je njihov ego prav tako močen, le da je zavit v tančico skrivnostnosti. Prepričani so, da je njihov pogled na svet edini pravilen, če pa jim nasprotujete, se pripravite na filozofsko lekcijo. Zakaj so škorpijoni egoisti? Njihova intenzivna narava jih privede do prepričanja, da so njihova čustva, misli in odločitve pomembnejši od drugih, njihova intuicija pa jih nikoli ne zavede, zaradi česar so trmasti in egoistični.