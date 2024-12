Pripadniki teh nebesnih znamenj so sosedje iz pekla

Vsakdo je že imel soseda, zaradi katerega je pomislil, da bi se preprosto preselil. Hrup, neprestani konflikti in ignoriranje osnovnih človeških pravil so v življenju nekaterih stalnica. Kdo so ljudje, ki v vsakem okolju povzročajo kaos? Po mnenju astrologov se rodijo v teh znakih horoskopa.

Dvojčka

Dvojčki so družabni metuljčki, ki obožujejo zabavo in nikoli ne ostanejo dolgo na enem kraju. V čem je težava? Ko jih imate za sosede, se vam zdi, kot da živite zraven neskončnih karaok ali hišnega glasbenega festivala. Njihovi prijatelji prihajajo in odhajajo, glasba se sliši pozno v noč, če pa se pritožite, vam bodo odvrnili: "Pa saj smo se le malo družili." Dvojčki niso zlonamerni, ampak preprosto ne razumejo koncepta poseganja v prostor drugih.

Lev

Levi so rojeni zvezdniki, njihov dom pa je njihov oder. Radi impresionirajo druge, pa naj gre za vrt, poln svetlečega okrasja, vajo njihove glasbene skupine (v kateri so frontmani) ali organizacijo zabave z množico povabljenih. Levi so preprosto radi v središču pozornosti in ne razumejo, zakaj bi sosede motil nočni hrup. Vse, kar počnejo, je zato, da bi impresionirali vse okoli sebe, pa čeprav to pomeni, da nikoli ne boste imeli miru.

Škorpijon

Škorpijoni so tisti sosedje, ki vas spravljajo ob živce s svojo radovednostjo. Ne bodo vas motili s predvajanjem glasbe pozno v noč, se boste pa ob njih počutili, kot da vedo čisto vse o vas, vključno s tem, kaj ste sinoči večerjali. Brez zadržkov vam bodo potrkali na vrata in vprašali, koga ste imeli včeraj na obisku. Ob škorpijonih se vam bo zdelo, da živite pod povečevalnim steklom, čeprav oni pravijo, da le "pazijo na sosesko".

Strelec

Strelci obožujejo svobodo in pustolovščine, ko pa so vaši sosedje, je njihova nepredvidljivost lahko prava nočna mora. Njihova garaža je pogosto videti kot natlačeno skladišče, dvorišče pa lahko postane tudi priložnostni kamp za njihove prijatelje s celega sveta, na katere lahko naletite tudi na svojem vrtu. Strelec vam bo pojasnil, da so tukaj le za kratek čas, in se ne bo ukvarjal z vašimi pripombami. Svet je prevelik, da bi ga skrbele malenkosti.