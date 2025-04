Za te znake horoskopa je življenje eno samo trpljenje

Nekateri ljudje skozi življenje lebdijo optimistično ter brez razmišljanja o preteklosti in čustvih, potem pa so tu takšni, ki vsako malenkost doživijo kot velikansko tragedijo. Za tri nebesna znamenja je življenje kot telenovela s tisoč epizodami žalosti in melanholije.

Rak

Ljudje, ki se razjočejo zaradi pesmi na radiu, starega plišastega medvedka ali načina, kako jih je pogledal nek mimoidoči, so zagotovo raki. Ne le, da občutijo prav vse, ampak čutijo tudi globlje, močneje in bolj intenzivno kot kdorkoli drug. Njihov zaščitni znak? Nevzdržna nostalgija. Raki živijo bolj v preteklosti kot sedanjosti, zato od njih neprestano slišimo stavke, kot so: "Se spomniš, ko sva pred desetimi leti šla na morje in tam jedla sijajne palačinke? Tako lepo ne bo več nikoli."

Ribi

Ribe so znak, ki ni nikoli zares tukaj – vedno so nekje med resničnostjo in svojo čustveno galaksijo. Medtem ko drugi ljudje vidijo dež, ribe vidijo pesniško metaforo o minljivosti življenja. Njihov svet je obarvan z melanholijo, njihovo srce pa je ogromno in zelo ranljivo. Če vidite nekoga, kako na deževen dan sedi ob oknu in gleda kaplje, je to zagotovo riba. Njihova čustva so tako močna, da se razjočejo tudi ob reklami za mačjo hrano, ker jih spomni na otroštvo in obiske pri babici.

Kozorog

Kozorogi se zdijo hladni, resni in osredotočeni na uspeh, številni pa ne vedo, da se pod njihovo jekleno zunanjostjo skriva žalost, ki jo naprtijo sami sebi. Kozorogi so svoji najhujši kritiki – nikoli niso dovolj uspešni, dovolj bogati in dovolj zadovoljni. Njihova notranja mantra zveni približno tako: "Moram delati in doseči več. To bi lahko naredil/-a bolje. Ko mi bo uspelo, bom končno srečen/-a. Verjetno." Za kozoroge je sreča nekaj, kar dosežeš, ko vse opraviš. Žal pa se zanje delo nikoli ne konča.