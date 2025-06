Ta znaka horoskopa je najlažje naplahtati

Ribi

Ribe ne dvomijo, ampak zaupajo ljudem, dobrim namenom in žalostnim zgodbam naključnih mimoidočim. Če jim nekdo v lokalu zagotavlja, da se bo naslednji dan vrnil in plačal zapitek, bodo ribe z nasmeškom pokimale in tej osebi še zaželele srečno pot. Rade imajo romantiko in čudeže ter verjamejo, da so vsi ljudje globoko v sebi dobri.

Ko jih grobo prebudi resničnost, se pogosto zatečejo v svoj sanjski svet in razočarane misli. A takoj ko od razočaranja mine nekaj časa, spet začnejo zaupati in tako se začne nov cikel.

Rak

Raki hočejo verjeti, da vsi ljudje govorijo resnico. Če jim kdo reče, da zamuja, ker je reševal zapuščeno mucko, se bodo razjokali od ganjenosti. Njihova empatija je tako silovita, da pogosto ne opazijo, da jih nekdo izkorišča, ampak raje iščejo izgovore za neprimerno obnašanje drugih.

Tudi če začutijo, da nekaj ni v redu, bodo raki raje tiho, kot pa da bi koga prizadeli s svojo obtožbo. In ko resnica pride na plan, jim bo bolj hudo zaradi skrhanega zaupanja kot pa same izdaje.