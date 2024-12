Velika drama v Dallasu: rapsodija Luke Dončića

Kakšen preobrat je uspel košarkarjem Dallas Mavericks v zadnji četrtini. Bolje rečeno v zadnjih minutah, ko sta na piedestal stopila P. J. Washington in Spencer Dinwiddie in s trojkami zrežirala velik preobrat. Najboljši posameznik dvoboja je bil Luka Dončić s 37 točkami, 12 skoki, štirimi asistencami in ravno toliko ukradenimi žogami. Zmaga s 121:116 proti Memphisu je štela dvojno, saj so se Dallas Mavericks zdaj uvrstili na zaključni del pokalnega tekmovanja, svoj zmagovalni niz pa tako podaljšali na pet zaporednih zmag. V zgodnjih urah sredinega dne so Mavs dobili tudi četrtfinalnega tekmeca. Nasproti jim bodo stali stari znanci – Oklahoma City Thunder, ki je trenutno najboljša ekipa v zahodni konferenci in bo tudi gostitelj četrtfinalnega obračuna.

Dallas Mavericks : Memphis Grizlies 121:116 Dončić 37 (za 3 5/9, za 2 6/13, prosti meti 10/16), 12 sk., 4 as., 4 ukr. žoge., P. J. Washington 18., 8 sk., 7 as., Lively II 17, 11 sk., 3 bl., Dinwiddie 16, Gafford 11, Irving 10; Morant 31, Bane 19, Jackson Jr. 16, 7 sk., Aldama 15, 8 sk.

Ob polčasu je kazalo vse dobro, ko je Dallas vodil za tri točke (60:57), nakar je sledila porazna tretja četrtina, ki so jo gostje dobili z rezultatom 38:22. Najvišjo prednost so imeli takoj ob vstopu v sklepni del tekme, ko je Jaren Jackson Jr. zadel za 97:82. Razočaranje na tribunah in v vrstah domače ekipe je bilo vidno prisotno, a so verjeli, da se lahko zgodi preobrat, s katerim bi si zagotovili vstopnico za izločilne boje pokala NBA.

Četrtfinalni pari pokala NBA Oklahoma City Thunder (1) – Dallas Mavericks (4), 11. december ob 3.30 Milwaukee Bucks (1) – Orlando Magic (4) New York Knicks (2) – Atlanta Hawks (3) Houston Rockets (2) – Golden State Warriors (3)

"Nikdar še nisem videl, da bi zgrešili 14 prostih metov, izgubili 25 žog in tekmo dobili. Tudi sam moram izboljšati proste mete. Na takšnih tekmah je pomembno, da vztrajaš, ker bodo imele ekipe svoje nize. Zlasti Memphis, ki je odlično moštvo. Ostati moraš zbran in biti v tekmi," je Luka Dončić po koncu tekme odgovoril na vprašanje, kaj je šlo košarkarjem po glavi, ko so imeli takšen zaostanek.

P. J. Washington in Spencer Dinwiddie sta bila glavna akterja, ki sta najprej pripeljala Dallas na šest točk zaostanka pri 102:108, ko je imel Dončić 3:48 pred koncem na voljo dva prosta meta. Prvega je zgrešil, drugega zadel.

Ja Morant je na drugi strani udaril s trojko in dal vedeti, zakaj so košarkarji Memphis Grizlies dobili prejšnjih šest tekem zapored. Luka mu ni ostal dolžan in na drugi strani hitro vrnil z enako mero. Pri zaostanku s 106:111 je imel celo novo priložnost, da bi zadel izza črte 7,25 m, vendar je pri tem poizkusu zgrešil celoten obroč. Kmalu se je Dallasu ponudila nova priložnost. Tokrat je poizkusil Kyrie Irving, ki ni imel svojega vrhunskega večera, in zgrešil še svojo četrto trojko s strani. A je Dereck Lively II prišel do žoge pod obročem, nad njim pa je bil storjen prekršek. Center Dallasa je hladnokrvno zadel oba prosta meta, dobri dve minuti in pol pred koncem so Mavs zaostajali za vsega tri točke (108:111).

Po zgrešenem metu Memphisa je Marcus Smart naredil osnovnošolsko napako, ki so jo domači pozdravili z velikim odobravanjem. Zlasti Luka Dončić, nad katerim je bil pod njegovim obročem storjen prekršek. Tudi slovenski košarkar je bil tokrat obakrat uspešen in Dallas je zaostajal za pičlo točko (110:111).

Gostje so povsem poniknili v zaključku, ko je na piedestal stopil dvojec Spencer Dinwiddie - P. J. Washington. Prvi je kot pravi ostrostrelec zadel dve trojki zapored in navijači v American Airlines Centru so noreli od navdušenja, ko je njihovo moštvo 1:40 pred koncem vodilo s 113:111. Do ekstaze je prišlo že v naslednjem napadu, ko je po asistenci Dončića zadel novo trojko Washington za 116:111.

Z delnim izidom 18:5 v samem zaključku tekme so Teksašani prišli do zmage s 121:116. To je bila peta zaporedna za Mavs, ki je štela dvojno. "Igrali smo svojo tekmo, dobro branili in skakali. To je bilo ključno," je bila prva izjava Luke po koncu tekme, nakar se je navezal na dvojec Dinwiddie - Washington: "Velike tri trojke in trije najpomembnejši zadeti meti na tekmi."

Z novim uspehom so si namreč priborili vstopnico za četrtfinale, prek katerega si lahko zagotovijo laskavo lovoriko, ki je bila v ligo NBA vpeljana lani, kot prvi pa so jo osvojili košarkarji Los Angeles Lakers. "Vedel sem, da bomo z zmago najverjetneje dobili wild card (najboljša druga ekipa iz vseh skupin ga prejme, op. a.). Veselim se naslednjih tekem v pokalu. Rad tekmujem v takšnih tekmovanjih. V Španiji sem že igral pokalne tekme. Zabavno je. Energija je drugačna. Vesel sem, da so navijači tako navijali in vztrajali do konca," je Luka odgovoril na vprašanje, koliko je bilo v glavah prisotno, da si lahko z zmago zagotovijo uvrstitev v izločilne boje pokala NBA.

V nadaljevanju se je še enkrat dotaknil odlične predstave P. J. Washingtona, ki je imel ob 18 točkah še osem skokov, sedem asistenc in dve blokadi: "P. J. je zelo pozitiven, drži nas skupaj. Dober je v obrambi. Praktično vsak večer pokriva najboljšega košarkarja. Odličen je v skokih, danes je imel še sedem asistenc. Zaupanje imamo vanj. V ekipi imamo veliko vodij. Kemija je prava. Zabavno je."

In dober v obrambi je bil tudi Dončić, ki je prišel do štirih ukradenih žog. "O, nekdo me je vprašal o moji obrambi," se je zasmejal Luka in nadaljeval: "V tej sezoni sem naredil premik v igri v obrambi. Verjamem, da tega ne vidijo vsi. Trudim se in skušam biti boljši. Z več energije igram."

Lahko bi jih imel pet, če mu ne bi sodniki piskali prekrška nad Morantom, po prigovarjanju pa je prejel tehnično napako, po kateri je izrekel tudi grdi besedi, ki sta bili dobro vidni v televizijskem prenosu. Za novo dobro predstavo v obrambi in jasno v napadu bo imel priložnost že v noči na petek, ko bo s soigralci gostoval pri Wahington Wizzards.

Dallas se je v četrtfinale uvrstil kot najboljša druga ekipa iz vseh skupin zahodne konference. Povrhu vsega se lahko pohvalijo s petimi zaporednimi zmagami in so vse višje v zahodni konferenci. Če so bili še nedolgo nazaj izven končnice, so se z veliko serijo zdaj povzpeli na tretje mesto divjega zahoda in za vsega dve zmagi zaostajajo za vodilno Oklahomo.

Up to date West Wild Card standings: All teams eliminated except Dallas and Portland, indicating that the Blazers “could” edge out Dallas by winning their last group game by 52+. pic.twitter.com/o4luTz7gzw — Brad Townsend (@townbrad) December 4, 2024

Zmagi za Denver in Milwaukee

Zmagali so tudi Denver Nuggets, pri katerih pa je Slovenec Vlatko Čančar še naprej na seznamu poškodovanih. Nuggets so na krilih 38 točk Nikole Jokića s 119:115 premagali Golden State Warriors.

Še naprej pa blesti tudi Giannis Antetokounmpo, ki je z Milwaukee Bucks s 128:107 ugnal Detroit Pistons. Grk je ob zmagi prispeval 28 točk (10/11 met iz igre), sedem skokov in osem asistenc, točko manj je dosegel Damian Lillard.

