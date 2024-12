Kakšna vrnitev Luke Dončića! Slovenec blestel v Portlandu in utišal kritike. #video

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić se je po desetih dneh vrnil na parket in Dallasu na gostovanju v Portlandu do zmage s 137:131 pomagal s 36 točkami, 13 asistencami in 7 skoki. Mavericks so, čeprav je trener Jason Kidd pogrešal številne pomembne igralce, zmagali še četrtič in se na krilih izjemnega niza, na zadnjih devetih srečanjih so izgubili le enkrat, na lestvici zahodne konference povzpeli na peto mesto.

Portland TrailBlazers : Dallas Mavericks 131:137 (29:25, 58:61, 97:100)

Najboljši strelci: Simons 27 (trojke 6/8), Sharpe 22, Avdija 21, Ayton 18 (7 sk.), Camara 17 (trojke 5/7, 7 sk.), Grant 14 (6 as., 5 sk.); Dončić 36 (13 as., 7 sk.), Grimes 28 (trojke 5/7, 5 ukr. žog), Dinwiddie 20, Gafford 19, Washington Jr. 14 (trojke 4/6, 6 sk.), Hardy 13

Učinek Luke Dončića: 36 točk (met za tri 4/10, met za dve 11/14, prosti meti 2/4), 13 asistenc, 7 skokov, 3 ukr. žoge, 3 izg. žoge v 36 minutah in 16 sekundah

Ko ga ni bilo, je šlo Dallasu na parketu zelo dobro. Odkar se Luka Dončić dokazuje v ligi NBA, ni šlo njegovim soigralcem brez njegove pomoči na tekmah še nikoli tako dobro kot v tej sezoni. Ko so Mavericks začeli nizati zmage brez 25-letnega Slovenca, ki v zadnjem obdobju nima sreče z zdravjem in je moral nazadnje počivati zaradi poškodbe zapestja, so socialna omrežja preplavili kritiki LD77. Dali so si zlonamernega duška, omenjali prekomerno "carinjenje" žoge slovenskega asa, s katerim domnevno ubija ritem ekipe, in se spraševali, ali nemara Dallas bolje igra brez prvega zvezdnika.

Vrhunci dvoboja med Portlandom in Dallasom:

Ko se je bližal čas vrnitve Slovenca, o tem je bilo moč sklepati že po prizorih z zadnjih treningov in ogrevanj pred srečanji, pa se je trener Dallasa Jason Kidd nepričakovano znašel v velikih težavah. Številne zdravstvene težave so zdesetkale njegovo moštvo. Pred gostovanjem v Portlandu je ostal brez kopice pomembnih členov. Manjkal je tudi v zadnjem času zelo vroči Kyrie Irving, ki je v obdobju odsotnosti Dončića prevzel odgovorno vlogo v napadu in že po nesojenem pravilu navduševal zlasti z izjemno mirnostjo in učinkovitostjo v zadnji četrtini. Manjkala sta tudi Naji Marshall in Dereck Lively II, znova ni bilo tudi "veterana" Klaya Thompsona, ki po prihodu iz San Francisca s svojimi nastopi v tej sezoni še ni prepričal vseh navijačev, že od začetka sezone pa manjka tudi Avstralec Dante Exum.

Dončić je bil kos vsem izzivom

Dallas je na zadnjih devetih tekmah zmagal kar osemkrat. Foto: Reuters Dallas je tako v dvorani Moda Center gostoval vidno oslabljen, zato se je na plečih povratnika Dončića znašlo še dodatno breme. Ljubljančan pa je bil kos vsem izzivom večera. Ne le, da je imenitno dirigiral ekipi in ji pomagal do nove zmage, s katero se je na lestvici zahodne konference (13 zmag in 8 porazov) povzpela na peto mesto, ampak je zaprl usta tudi kritikom, saj je Dallas na srečanju, kjer veliko število doseženih košev pri obeh ekipah priča o ne najbolj učinkoviti obrambni igri, zaigral moštveno in imel znova kopico razigranih posameznikov.

Mejo 20 točk sta poleg Dončića, s 36 točkami prvega strelca srečanja, prebila še Quentin Grimes (28) in Spencer Dinwiddie (20), tudi ena izmed junakov Dallas v napeti končnici, kjer bi se lahko stvari kmalu zapletle za goste iz Teksasa, saj so zapravili lepo prednost in gostiteljem dovolili do izenačenja, a je nato do izraza le prišla boljša kakovost Kiddove čete.

Čeprav so bili Mavericks oslabljeni, pa je zmaga v Portlandu zgolj še potrdila spoznanje, kako močno in široko klop ima v tej sezoni Dallas, kar je prišlo do izraza že v času odsotnosti Dončića.

Več sledi ...

Liga NBA, 1. december:

Lestvica: