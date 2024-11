Oklahoma pri LA Lakers, Cleveland v Atlanti

Vodilna ekipa zahodne konference Oklahoma City Thunder se bo v noči na soboto ustavila pri LeBronu Jamesu v Los Angelesu. Jezerniki so po 18 tekmah pri 11 zmagah in sedmih porazih in na lestvici zahoda zasedajo peto mesto, v četrtek zjutraj so prekinili tri tekme dolg niz porazov z zmago nad San Antonio Spurs (119:101). Oklahoma je v zmagovitem nizu, dobila je zadnje tri tekme.

Šest zaporednih zmag so nanizali aktualni prvaki lige NBA iz Bostona, ki jih čaka spopad s Chicago Bulls, v krizi pa je Minnesota, ki bo poskušala štiri tekme dolg črn niz prekiniti na domačem parketu proti LA Clippers.

Dallas Mavericks bodo 12. zmago v sezoni lovili v noči na nedeljo v Salt Lake Cityju pri Utah Jazz. Tudi na tej tekmi se bodo morali znajti brez poškodovanega slovenskega zvezdnika Luke Dončića.

