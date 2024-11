Dallas še vedno brez Dončića, a to ni edina skrb Jasona Kidda

V košarkarski ligi NBA se bodo Dallas Mavericks ponoči po slovenskem času v kultni dvorani Madison Square Garden pomerili z New York Kincks. Trener teksaške ekipe bo še tretjo tekmo zapored pogrešal slovenskega superzvezdnika Luko Dončića, ki se spopada s poškodbo desnega zapestja, a za Jasona Kidda to ni edina skrb. Na seznamu vprašljivih so se namreč znašli še Klay Thompson, Dereck Lively in Quentin Grimes.

Že nekaj časa je jasno, da Luka Dončić zaradi zvina zapestja novembra ne bo več stopil na parket lige NBA in bo šele po naslednjem zdravniškem pregledu jasno, ali bo lahko zaigral že na prvih decembrskih tekmah. Ekipo Dallasa pa so v zadnjih dneh še dodatno razredčile poškodbe in bolezni.

Tako so se na seznamu vprašljivih za tekmo v New Yorku znašli tudi Klay Thompson, Dereck Lively in Quentin Grimes. Thompson je zaradi vnetja stopalnega loka (planetarni fasciitis) že izpustil zadnjo tekmo z Atlanto, ki jo je Dallas dobil s 129:119, Lively in Grimes pa sta zbolela.

Ob omenjeni četverici trener Jason Kidd že od začetka sezone pogreša Danteja Exuma, na katerega vrnitev po operaciji desnega zapestja še ne kaže prav kmalu.

Oslabljene Mavericks tako ponoči po slovenskem času čaka težko gostovanje pri New York Knicks, ki so na lestvici vzhodne konference na visokem četrtem mestu. Na računu imajo deset zmag in sedem porazov, Dallas ima ob prav tako desetih zmagah le en poraz več, a na lestvici izjemno konkurenčne zahodne konference zaseda šele deveto mesto.

Gostovanje v New Yorku bo za Dallas predzadnja novembrska tekma, zadnja bo spopad z Utah Jazz, ki se bo po našem času sicer že odvil v zgodnjih jutranjih urah 1. decembra. Dan zatem se bodo Teksašani ustavili še pri Trail Blazers v Portlandu, naslednjo tekmo na domačem parketu pa bodo odigrali 4. decembra, ko bodo gostili Memphis Grizzlies.

V noči na četrtek bo odigranih še 13 tekem, vodilna ekipa vzhodne konference Cleveland Cavaliers, ki je v tej sezoni zabeležila en sam poraz, bo 18. zmago iskala doma proti Atlanta Hawks, v derbiju zahodne konference pa bodo drugouvrščeni Golden State Warriors gostovali pri vodilnem moštvu Oklahoma City Thunder.

