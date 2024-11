Bodo Jezerniki podaljšali sončni mrk v Phoenixu?

V košarkarski ligi NBA bodo Phoenix Suns ponoči po slovenskem času gostili Los Angeles Lakers. Sonca niso zmagala že pet zaporednih tekem, zaradi mrka pa so zdrsnila na osmo mesto zahodne konference. Tudi Lakers LeBrona Jemsa in Anthonyja Davisa so po šest tekem trajajoči zmagoviti seriji doživeli dva zaporedna poraza. Na lestvici zahodne konference pa ostajajo na visokem četrtem mestu.

V naletu so Milwaukee Bucks Giannisa Antetokounmpa, ki se po slabšem začetku sezone vzpenjajo po lestvici vzhodne konference. Po štirih zaporednih zmagah so prilezli na šesto mesto, v noči na sredo pa se bodo ustavili na Floridi pri moštvu Miami Heat, ki je s po sedmimi zmagami in porazi trenutno mesto pred njimi.

Houston Rockets so z 12 zmagami in šestimi porazi tretja ekipa zahoda, ponoči pa jih čaka gostovanje pri letos neprepričljivih Minnesota Timberwolves Anthonyja Edwardsa. Lanski finalisti zahodne konference (s 4:1 v zmagah jih je izločil Dončićev Dallas) so v tej sezoni pri polovičnem izkupičku (osem zmag in osem porazov), zasedajo pa 11. mesto na lestvici zahodne konference.

Najslabša ekipa lige NBA Washington Wizards (le dve zmagi in 13 porazov) pričakuje Chicago Bulls, San Antonio Spurs Victorja Wembanyame pa bodo poskušali pri Utah Jazz zmagoviti niz podaljšati na štiri tekme.

