Oboleli Irving ob odsotnosti Dončića veliki junak Dallasa

Košarkarji Dallas Mavericks so v noči na torek manj kot dan po porazu z Miami Heat znova našli zmagovito formulo in s 129:119 v gosteh premagali Atlanto Hawks. Mavericks so tudi brez poškodovanega Luka Dončića, ki je nazadnje, ko je Dallas igral proti Atlanti, dosegel rekordnih 73 točk, Klaya Thompsona in Quentina Grimesa našli pot do desete zmage v sezoni, blestel je Kyrie Irving, ki je kljub bolezni dosegel 32 točk, od tega polovico v zadnji četrtini.

Atlanta Hawks : Dallas Mavericks 119:129 Strelci: Johnson 28 (11 sk.), Young (16 as.) in Bogdanović 18; Irving 32 (6/13 za 3), Hardy 23, Marshall in Dinwiddie 22, Washington 11 (10 sk.), Gafford 10 (9 sk.)

Ljubitelji košarke se zagotovo spomnijo letošnjega 26. januarja, ko je Luka Dončič Atlanti nasul neverjetnih 73 točk in dosegel osebni rekord v ligi NBA. To ni bil samo rekord franšize, ampak se je slovenski košarkar, ki ga je sicer ravno Atlanta leta 2018 izbrala na naboru in ga nato poslala v Dallas, po številu točk takrat izenačil na četrtem mestu v zgodovini lige NBA. Tista tekma se je končala z izidom 148:143 v korist Dallasa. Žal pa slovenski košarkarski virtuoz v noči na torek ni mogel pomagati svojim soigralcem, saj ga še naprej pesti poškodba zapestja in do konca meseca ne bo stopil na parket.

Vrhunci tekme:

A kljub odsotnosti Dončića so Dallas Mavericks po nedeljskem porazu z Miami Heat ekspresno našli pot do svoje pete zmage na zadnjih šestih tekmah. Poleg Slovenca tokrat Jason Kidd zaradi poškodbe ni mogel računati na Klaya Thompsona in obolelega Quentina Grimesa. Težave z boleznijo je imel pred gostovanjem v Atlanti tudi Kyrie Irving, a je na koncu stisnil zobe in z junaško predstavo v drugem polčasu svojo ekipo popeljal do nove zmage. Irving je kar 16 od skupno 32 točk dosegel v zadnji četrtini, svojemu dosežku je dodal še sedem skokov in pet asistenc. V zadnjih dvanajstih minutah je ob tem dosegel štiri od skupno petih poskusov za tri točke.

Zaspan začetek

Sicer so kar štirje košarkarji Dallasa presegli mejo 20 doseženih točk, še enkrat več pa so dokazali, da ob strnjenih vrstah lahko premagajo vsakogar tudi brez Dončića, brez katerega so odigrali še četrto tekmo letos, od tega so dobili tri. A začetek v State Farm Areni je bil daleč od blestečega, saj je Dallas v Atlanti prvi koš dosegel šele po dobrih dveh minutah igre, ko je bil uspešen Naji Marshall. Na račun tega so domači srečanje odprli z izidom 12:4, Mavericks so imeli ob počasnem začetku ogromno težav z igro v obrambi, že v prvi četrtini pa so izgubili kar osem žog, od tega Jaden Hardy tri. Atlanta je na drugi strani rešetala mrežico gostov in si že v prvi četrtini priigrala prednost z 31:18, a je Dallas ob koncu prve četrtine z delnim izidom 10:0 ujel priključek.

Boljša predstava Dallasa se je nadaljevala tudi v drugi četrtini, Spencer Dinwiddie pa je s črte prostih metov slabih devet minut pred polčasom Mavse popeljal do prvega vodstva na tekmi (39:38). Ob koncu prvega polčasa je nato znova sledil odgovor domačih, ki so na krilih delnega rezultata 12:0 v srečanju brez obrambe na odmor odnesli prednost 67:61.

Spencer Dinwiddie je z 22 točkami dosegel svoj najboljši strelski izkupiček v sezoni. Foto: Reuters

Ostali še brez Livelyja

Za nameček je Dallas ob težavah v drugem polčasu ostal še brez Derecka Livelyja II, ki je bil zaradi bolezni že tako ali tako pred tekmo vprašljiv, a je v prvem polčas stisnil zobe in igral enajst minut, bolezni navkljub pa je zaigral tudi Irving, ki je bil na koncu glavni junak zmage. A še pred njegovim šovom v zadnji četrtini, je svoje dodal Dinwiddie, ki je v tretji četrtini zadel tri zaporedne trojke, nato je lepo pod košem našel še P. J. Washingtona, ki je Dallas tri minute pred koncem tretje četrtine popeljal v vodstvo z 88:86.

Na račun trojk Irvinga je Dallas v zadnji četrtini povedel s 115:107, prednost je nato manj kot pet minut pred koncem narasla na 121:111, a se je Atlanta malce več kot dve minuti pred koncem približala na šest točk zaostanka. V zaključku je nato ob pomembnem in zahtevnem prodoru zadel Hardy, Washington je na drugi strani blokiral poskus Traea Younga, Irving pa je 49,4 sekunde pred koncem položil žogo skozi obroč za 129:119 in zabil še zadnji žebelj v krsto Atlante.

Trae Young je 18 točkam dodal 16 asistenc. Foto: Reuters

Poleg Irvinga je bil strelsko najbolj razpoložen Hardy s 23 točkami, po eno manj sta prispevala še Marshall in Dindwiddie (4/7 za 3), ki je z 22 točkami in najboljšim strelskim izkupičkom sezone na najboljši možen način odgovoril na svojo nedeljsko razglašeno predstavo. Dvomestna sta bila še Washington z enajstimi točkami in desetimi skoki ter Daniel Gafford z desetimi točkami in devetimi skoki. Pri gostiteljih, ki so izgubili enajstič v sezoni in so skok izgubili z 39:51, je Jalen Johnson dosegel 28 točk in enajst skokov, Young je 18 točkam dodal kar šestnajst asistenc, 18 točk pa je prispeval tudi Bogdan Bogdanović.

Dallas naslednje srečanje čaka v noči na četrtek (1.30), ko se po nizu gostovanj vrača v American Airlines areno, kjer bodo gostovali New York Knicks.

Ja Morant se je uspešno vrnil po poškodbi. Foto: Reuters

Po osmih tekmah odsotnosti zaradi poškodbe se je ob zmagi Memphisa nad Portlandom (123:98) na parket vrnil Ja Morant in bil z 22 točkami in enajstimi asistencami prvi strelec svoje ekipe. Grizliji, ki so vodili z največ 28 točkami naskoka, vodstva skozi celotno srečanje niso izpustili iz svojih rok. Pri Trail Blazers je Deni Avdija dosegel 17 točk.

Prvaki Boston Celtics so s 126:94 nadigrali Los Angeles Clippers in ob treh porazih prišli še do petnajste zmage v sezoni. Pri Bostonu, ki je zadel 22 trojk, sta Jayson Tatum in Payton Pritchard prispevala po 20 točk, pri Clippersih je Ivica Zubac tekmo končal pri 23 točkah in desetih skokih.

Odličen strelski večer pa je za LaMelom Ballom, ki je ob zmagi Orlanda nad Charlottom (95:84) dosegel 44 točk, devet skokov in sedem asistenc. Ball je blestel že na sobotni tekmi z Milwaukeejem, ko je s 50 točkami postavil svoj strelski rekord kariere. Orlandova klop je bila sicer od klopi Charlotta boljša s kar 53:15, Magic pa so kljub le 39-odstotnemu metu iz igre prišli do tretje zaporedne zmage.

Liga NBA, 25. november:

Lestvica:

Preberite še: