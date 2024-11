Neverjetno, kaj se je zgodilo Dallasu Luke Dončića

Denver Nuggets : Dallas Mavericks 120:123 Jokić 33, 17 sk., 10 as., Braun in Porter Jr. 17, Westbrook 16, Murray 14, 11 as., 5 sk.; Marshall 26, Washington 22, 13 sk., Irving 19, 6 sk., 6 as., Grimes 14, Gafford 13,

Ko je Dallas v začetku drugega polčasa vodil za velikih 24 točk prednosti pri rezultatu 77:53, je marsikdo mislil, da je tekma že dobljena. A so imeli pri Denver Nuggets odgovor. Hiter odgovor. V pičlih osmih minutah so zrežirali delni 27:6 izid in zaostajali le še za vsega tri točke (80:83).

Eden od junakov Dallasove zmage Naji Marshall je prekinil črno serijo s trojko. Novi obraz v vrstah teksaškega moštva je bil na koncu dvoboja s 26 točkami tudi najboljši strelec ekipe, ki je spet igrala brez Luke Dončića. Slovenski košarkarski zvezdnik ima namreč težave z desnim zapestjem in bo izpustil še naslednje štiri tekme.

Pri domači zasedbi prav tako niso mogli računati na usluge slovenskega košarkarja Vlatka Čančarja, ki se je nedavno poškodoval levo koleno, zaradi katerega je izpustil preteklo tekmovalno sezono.

P. J. Washington je bil zbran v zaključku dvoboja. Foto: Guliverimage

Denver je v zadnji četrtini, ki je bila izjemno izenačena, celo prišel do vodstva s 108:106, ko je po asistenci Nikole Jokića zadel trojko Peyton Watson. Tri minute pred koncem so Nuggets vodili že s 113:108. Takrat je spet na sceno stopil Watson, le da je tokrat zabil žogo v koš.

Videti je bilo, da se je Dallasova barka potopila in zapravila gromozanski naskok iz začetka drugega polčasa. A je imel P. J. Washington odgovor. S šestimi zaporednimi točkami je dobri dve minuti pred iztekom izenačil, nakar je ob pomoči drugega novinca v vrstah Mavs Quentina Grimsa popeljal svoje moštvo do prednosti štirih točk (117:113) 49 sekund pred koncem.

Prava drama je bila v zaključku. Najprej je Marshall razveselil gostujočo klop za vodstvo s 119:115, ko je na semaforju kazalo le še 18 sekund do konca tekme. Deset sekund pred koncem je Jamal Murray zadel trojko. Od tistega trenutka naprej smo videli serijo prostih metov, saj sta se obe ekipi odločili za prekrške. Na veselje Dallasovih navijačev sta bila Kyrie Irving in Washingron zbrana in zmaga je šla v roke gostov (123:120).

Najboljši posameznik dvoboja je bil z novim trojnim dvojčkom Jokić, ki je 33 točkam dodal še 17 skokov in 10 asistenc. Pri gostih je najboljšo predstavo pokazal novinec Marshall s 26 točkami, 22 jih je dodal Washington, ki se je lahko pohvalil še s 13 skoki, Irving pa je vknjižil 19 točk, 6 skokov in ravno toliko asistenc.

