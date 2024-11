V noči na četrtek je bilo v košarkarski ligi NBA na sporedu osem tekem. Cleveland Cavaliers so po tem, ko so pretekli večer doživeli prvi poraz v sezoni proti Boston Celtics, vrnitev na zmagovita pota našli proti New Orleans Pelicans, ki so v noči na sredo visoko izgubili proti Luki Dončiću in druščini. Cavaliers so slavili s 128:100. Oklahoma City Thunder je s 109:99 odpihnila Portland, Golden State pa je nadigral Atlanto (120:97).

Junak zmage Clevelanda proti zares skromnemu New Orleansu, ki je zaostajal celotno tekmo, je bil Ty Jerome, ki je že v prvem polčasu dosegel 27 od skupno svojih 29 točk, s katerimi je dosegel svoj strelski rekord. Jerome je dobil priložnost ob poškodbi Dariusa Garlanda in jo povsem izkoristil, samo v drugi četrtini je dosegel 20 točk, že v prvem polčasu pa je dosegel sedem točk. "Bilo je res odlično, takšni trenutki oziroma minute se v ligi NBA ne dogajajo pogosto. To je bila kot predstava superzvezdnika, res je redkost, da košarkarju uspe kaj takšnega," je o predstavi 27-letnega košarkarja po koncu dejal trener Clevelanda Kenny Atkinson.

Z izkupičkom 16 zmag in enega poraza je Cleveland sezono zaključil na najboljši možen način od ustanovitve franšize. Georges Niang je k zmagi Clevelanda dodal 20 točk (6/12 za 3). Pri oslabljenem New Orleansu, ki je izgubil dvanajstič v sezoni, se je strelsko najbolj izkazal Antonio Reeeves s 34 točkami.

Zmagi tudi za Oklahomo in Golden State

Košarkarji Oklahome City Thunder so po dveh zaporednih porazih tokrat s 109:99 ugnali Portland Trail Blazers. Oklahoma je po slabšem začetku dala v višjo prestavo, 24 izgubljenih žog Portlanda je pretvorila v 28 točk, ob tem pa so gostitelji v igri v raketi Trail Blazers nadigrali s 56:32. Jalen Williams je ob zmagi dosegel 30 točk in osem asistenc, dve točki manj je prispeval prvi zvezdnik ekipe Shai Gilgoeus-Alexander. Pri Portlandu je Shaedon Sharpe prispeval 21 točk.

Do zanesljive zmage s 120:97 pa so prišli tudi košarkarji Golden State Warriors, ki so bili boljši od Atlante. Ob tretji zaporedni zmagi bojevnikov je Andrew Wiggins dosegel 27 točk, Stephen Curry je 23 točkam (4/6 za 3) dodal še osem asistenc. Za Hawks je Jalen Johnson prispeval 15 točk in 14 skokov.

Stephen Curry je dobil obračun s Traejem Youngom. Foto: Reuters

Giannis Antetokounmpo je z 41 točkami, devetimi skoki in osmimi asistencami blestel ob zmagi Milwaukee Bucks nad Chicago Bulls (122:106) in še na tretji zaporedni tekmi presegel mejo 40 doseženih točk. Bucks so srečanje silovito odprli, po delnem izidu 16:0 pobegnili na +18, a se je Chicago v tretji četrtini vrnil le na točko zaostanka. Tekma je bila nato nekaj časa precej izenačena, a je nato tehtnico v korist Milwaukeeja zanesljivo prevesil grški orjak. Zach LaVine je za Chicago dosegel 27 točk.

V Memphisu je Joel Embiid dosegel 35 točk, a to ni bilo dovolj, da bi Philadelphii 76ers preprečil poraz proti Grizzlies s 111:117. Sixers s skromnim razmerjem 2-12 v zmagah in porazih ostajajo zakoreninjeni na dnu vzhodne konference.

Luka Dončić in Vlatko Čančar bi morala biti v medsebojnem dvoboju Dallasa in Denverja na delu znova v noči na soboto, a bodo zaradi težav s poškodbo zadnjega ljubitelji košarke prikrajšani za prvi slovenski dvoboj sezone.

Liga NBA, 19. november:

Lestvica:

Preberite še: