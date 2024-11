Košarkarji Dallas Mavericks so v ligi NBA prišli še do tretje zaporedne zmage. Mavericks so na domačem parketu s 132:91 odpihnili oslabljene New Orleans Pelicans. Luka Dončić je po poškodbi kolena stisnil zobe, s 26 točkami pa je bil prvi strelec svoje ekipe, ki je v drugem poskusu dosegla tudi prvo zmago v pokalnem tekmovanju. Do zmage je prišel tudi Vlatko Čančar, ki je z Denver Nuggets s 122:110 ugnal Memphis Grizzlies, ob tem pa dosegel pet točk in tri skoke. Konec pa je velikega niza Cleveland Cavaliers, ki so na svoji šestnajsti tekmi v uvodu v sezono doživeli prvi poraz. S 120:117 so bili boljši Boston Celtics.

Dallas Mavericks : New Orleans Pelicans 132:91 Strelci: Dončić 26, Thompson 19 (5/9 za 3), Irving 18 (4/5 za 3, 7 as)., Marshall 15, Grimes 12 (8 sk.); Murphy III 19, Ingram 17, Green 14 Učinek Luke Dončića: 26 točk (7/8 za 2, 3/8 za 3, 3/5 prosti meti), 5 sk., 5 as., 3 ukr. žoge, 1 blokada, 3 izg. žoge v 29:37

"Pri Luki včasih pozabimo, da je tudi on samo človek. Način, na katerega igra … v povprečju dosega več kot 27 točk na tekmo, pod to bi se podpisal vsak. Zgrešil je nekaj metov, a to se zgodi. Je eden najboljših košarkarjev na svetu in veseli smo, da ga lahko imamo v naši ekipi," je z izbranimi besedami pred tekmo z New Orleans Pelicans o Luki Dončiću dejal trener Dallasa Jason Kidd, ki je tik pred srečanjem sporočil, da bo Dončić kljub težavam z desnim kolenom stisnil zobe in po eni izpuščeni tekmo pomagal svoji ekipi.

Vrhunci tekme:

Ta je proti precej oslabljenemu New Orleansu prišla do svoje osme zmage v sezoni, skupno tretje zaporedne in na koncu z 41 točkami prednosti tudi daleč najvišje v tej sezoni. Če je bil poleg vprašaja pri Dončiću, pri Dallasu pred tekmo za nastop zaradi poškodbe že prečrtan "le" Dante Exum, pa je bilo povsem drugače pri New Orleansu, ki je proti Dallasu pogrešal šest košarkarjev. Manjkali so Zion Williamson, CJ McCollum, Jose Alvarado, Jordan Hawkins, Herb Jones in Dejounte Murray. Pelikani so sicer na 15 odigranih tekmah zmagali le štirikrat in so na predzadnjem mestu zahodne konference.

Ekipna predstava ključ do uspeha

Dončić je obračun v dobrih 29 minutah na parketu končal pri 26 točkah, petih skokih in prav toliko asistencah. S skupno zdaj 3.424 asistencami je na večni lestvici lige NBA na 183. mestu prehitel Carmela Anthonyja, ki jih je v svoji karieri zabeležil 3.422. Naslednji je pred njim na lestvici Eddie Johnson, ki je v svoji karieri vknjižil 3.436 asistenc. Še bolj kot individualna predstava Slovenca pa je navdušila zares ekipna predstava ekipe iz Teksasa, pri kateri je na koncu znova kar sedem košarkarjev srečanje končalo pri dvomestnem strelskem izkupičku. Dallas je na koncu zadel 14 trojk iz 31 poskusov, zbral je kar 19 skokov več od nasprotnika (59:40), ki je izgubil deset žog več (21:11).

Dallas je prišel do najvišje zmage v sezoni. Foto: Reuters

"Njegova predstava v obrambi pomaga tudi v napadalnem delu. Odpre mu pot do koša. Bil je res aktiven v obrambi, takoj je ukradel dve žogi, dvakrat žogo položil skozi obroč in zastavil potek srečanja. Kandidatura za najboljšo obrambo ekipo lige? Danes bi si zaslužil glas," se je o predstavi Slovenca po srečanju pošalil Kidd. "Moja igra v obrambi? To morate oceniti vi," je v smehu na vprašanje o svojih obrambnih nalogah dodal Dončić. "Pokazali smo odlično ekipno igro, to samo dokazuje, da imamo vsi iste želje in cilje. Čeprav ima New Orlenas ogromno težav s poškodbami, pa nam zmaga ni bila podarjena, še vedno je treba igrati z energijo. Tekma premora mi je dobro dela, dobil sem malce počitka, tako da se zdaj počutim malce bolje. V prvem polčasu me je sicer začelo boleti zapestje, nato se je poslabšalo, a ni nič hujšega. Igrali smo z veliko energije, dobro obrambo, vedeli smo, da ne smemo začeti počasi. V tem slogu moramo nadaljevati, dokazali smo, da zmoremo," je še dodal Ljubljančan.

Najvišji strelski izkupiček v sezoni

Domača zasedba je na koncu s 132 doseženimi točkami dosegla svoj najvišji strelski izkupiček na začetku sezone, ki je do zdaj znašal 127 točk ob, sicer, porazu z Indiano Pacers iz začetka novembra (127:134). Mavericks so proti Pelicans dobili enajst izmed zadnjih trinajstih obračunov. Gostitelji so se do svoje prve zmage v pokalnem tekmovanju lige NBA praktično sprehodili oziroma prišli s pol moči, potem ko Pelicans niso vodili niti enkrat na celotni tekmi. Po uvodnem vodstvu s 6:0, ob katerem je Dončić dvakrat ukradel žogo in iz protinapada dvakrat zadel, je Dallas po dobrih štirih minutah igre po polaganju Kyrierja Irvinga prvič na obračunu povedel z dvomestno razliko (16:6), nato pa je ta le še rastla. Zasedba Jasona Kidda je že v prvi četrtini dosegla kar 44 točk, kar je največ točk zasedbe iz Teksasa v kateri koli četrtini v tej sezoni. Dallas je v danem trenutku iz igre metal z 68-odstotno uspešnostjo, zadel je prvih pet trojk iz osmih poskusov.

Dallas je prednost zadržal tudi v drugi četrtini, slabih osem minut pred koncem prvega polčasa je prednost Dallasa po step back trojki Dončića narasla na 55:32, a je New Orleans zaostanek do glavnega odmora stopil na dvanajst točk (51:63). Prav toliko točk sta v prvem polčasu dosegla Dončić in Irving, ki sta bila prva strelca svoje ekipe. A kljub malce slabšemu koncu druge četrtine, je Dallas na začetku tretjega dela po delnem izidu 11:3 znova pobegnil na dvomestno prednost (74:54). Zatem so se Mavs povsem razleteli po igrišču, v zadnjih dvanajst minut srečanja pa so podali z zajetno prednostjo 30 točk (97:67).

Klay Thompson je srečanje končal pri 19 točkah. Foto: Reuters

Na račun tega je lahko Kidd v zadnji četrtini že nekaj minut pred koncem na klop poklical številne nosilce igre, tudi Dončića, ki je ob glasnem aplavzu American Airlines arene 6:21 pred koncem že mirno sedel na klop in zaključek srečanja ob veliki prednosti spremljal v družbi soigralcev na klopi. Dallas je na koncu zmagal s 132:91.

Poleg Dončića, ki je dosegel 26 točk, je Klay Thompson prispeval 19 točk, zadel je pet trojk iz devetih poskusov. Točko manj je ob sedmih asistencah prispeval Irving, 15 jih je dodal Naji Marshall, Quentim Grimes se je ustavil pri dvanajstih in osmih skokih, dvomestna pa sta bila še Jaden Hardy in Daniel Gafford z enajstimi. Pri razglašenem New Orlensu je Trey Murphy dosegel 19 točk.

Zmaga nad New Orleansom je štela tudi za pokalno tekmovanje, v katerem je Dallas do zdaj na edini odigrani tekmi klonil proti Golden Statu. Dallas zdaj naslednja tekma čaka v noči na soboto, ko bodo ob 4.00 gostovali pri Denver Nuggets z Vlatkom Čančarjem.

Pet točk Čančarja ob zmagi Denverja in odsotnosti Jokića Vlatko Čančar je ob zmagi Denverja dosegel pet točk. Foto: Reuters

Tudi klub drugega slovenskega predstavnika v ligi NBA je v noči na sredo prišel do polnega izkupička. Denver Nuggets so namreč na gostovanju pri Memphis Grizzlies zmagali s 122:110 in se tako grizlijem oddolžili za poraz na zadnji tekmi pred dvema dnevoma. Denver, ki tokrat ni računal na prvega zvezdnika Nikolo Jokića, ki je v teh dneh drugič postal oče, je na drugem medsebojnem obračunu vodil od prve do zadnje minute, največ s 25 točkami naskoka.

Vlatko Čančar je na parketu preživel dobrih enajst minut, v katerih se je podpisal pod pet točk (1/2 za 2, 1/1 za 3), štiri skoke in eno izgubljeno žogo. Vloga prvega strelca je ob odsotnosti Jokića pripadla Jamalu Murrayju s 27 točkami (5/10 za 3), pod svoj jubilejni dvestoti trojni dvojček v karieri pa se je podpisal Russell Westbrook, ki je prispeval 12 točk, 10 skokov in 14 asistenc. Pri Memphisu, ki je izgubil kar 22 žog, je Santi Aldama dosegel 28 točk in enajst skokov.

Trojni dvojčki košarkarjev v ligi NBA: 1. Russell Westbrook, 200

2. Oscar Robertson, 181

3. Magic Johnson, 138

4. Nikola Jokić, 136

5. LeBron James, 117

6. Jason Kidd, 107,

7. James Harden, 78

. Wilt Chamberlain, 78

9. Luka Dončić, 77

10. Domantas Sabonis, 61

...

Donovan Mitchell je dosegel 35 točk, a na koncu s svojimi soigralci doživel prvi poraz v sezoni. Foto: Reuters

Poseben obračun se je odvil v TD Gardnu, kjer so prvaki Boston Celtics kot prva ekipa v tej sezoni s 120:117 zaustavili Cleveland Cavaliers. Ti so dobili uvodnih petnajst tekem in s tem postali četrta ekipa v zgodovini lige s tovrstnim dosežkom. V tem segmentu so izenačeni z uvodoma v sezono Houston Rockets iz sezone 1993/94 in Washington Capitols iz zdaj že davne sezone 1948/49. Pred njimi na lestvici pa so le Golden State Warriors, ki so šampionsko sezono 2015/16 začeli s kar 24 zaporednimi zmagami in tako ostajajo nedotakljivi.

Cleveland tokrat ni zmogel še enega preobrata, potem ko je vodil le na uvodu tekme, nato pa je pobudo prevzel Boston, ki je dobrih osem minut pred koncem tretje četrtine še vodil z 79:58, kar je bila tudi najvišja prednost na srečanju. Celtics so v prvem polčasu dosegli kar 14 trojk iz 22 poskusov, a so Cavaliers dodali na plin. Štirinajst sekund pred koncem je Donovan Mitchell zadel dva prosta meta in zaostanek znižal na 115:118, a je nato na drugi strani z zabijanjem zmagovalca dokončno odločil Al Horford, ki je bil z 20 točkami (4/5 za 3) drugi strelec prvakov. Jayson Tatum je ob dvanajsti zmagi Bostona v sezoni dosegel 33 točk (6/10 za 3), dvanajst skokov in sedem asistenc. Mitchell je za Cleveland prispeval 35 točk in osem skokov.

Brooklyn Nets so s 116:115 premagali Charlotte Hornets in prekinili niz treh zaporednih porazov. Odločilen koš za zmago je 39 sekund pred koncem ob padanju dosegel Trendon Watford, ki je zadel za 116:111. Cameron Johnson je za Nets dosegel 34 točk (6/12 za 3).

Liga NBA, 19. november:

Lestvica:

Preberite še: