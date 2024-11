LA Clippers do presenečenja, Wizards z deveto zaporedno ničlo

V noči na torek so se v košarkarski ligi NBA v Los Angelesu spopadli Clippers in do te tekme vodilna ekipa zahodne konference Golden State Warriors. Zmage so se s 102:99 veselili domači z mesta angelov ter Stephu Curryju in druščini prizadejali tretji poraz v sezoni. Prav toliko, ob zmagi več jih ima Oklahoma, ki je tako ponovno zasedla vrh, čeprav tokrat ni stopila na parket.

Pri bojevnikih, ki so doživeli prvi poraz po treh zaporednih zmagah, je bil prvi strelec prav Curry s 26 točkami, sedmimi skoki in šestimi podajami, a ni imel pomoči soigralcev.

Novo dno lige NBA so dosegli Washington Wizards, ki so s porazom pri New York Knicks s 106:134 izgubili še devetič zaporedoma. Prvi igralec kratkohlačnikov je bil Jalen Brunson s 26 točkami in z 11 podajami.

Wizards so izgubili še devetič zaporedoma. Foto: Guliverimage

Toronto Raptors so prišli komaj do tretje zmage v sezoni in prve po sedmih porazih. Na domačem parketu so s 130:119 nadigrali goste iz Indiane. Avstrijski zvezdnik Jakob Pöltl je k zmagi prispeval 30 točk in 15 skokov. To je bil za 29-letnega Dunajčana tretji dvojni dvojček zaporedoma in osmi v sezoni. Prvi strelec večera je bil RJ Barrett z 39 točkami.

Milwaukee Bucks so prekinili niz petih zmag Houston Rockets in slavili s 101:100. Do zmage je Milwaukee popeljal Brook Lopez s 27 točkami in z desetimi skoki, za preobrat pa je bil najbolj zaslužen pred dvobojem vprašljivi Damien Lillard (18 točk), ki je odločilni koš dosegel 3,9 sekunde pred zvokom sirene.

Philadelphia, tudi z Embiidom, poražena v Miamiju

Philadelphia 76ers so zapravili 19 točk prednosti in izgubili proti Miami Heat z 89:106, tako da ostajajo le pri dveh zmagah na 13 tekmah. Junak večera na Floridi je bil domači zvezdnik Jimmy Butler, ki je k zmagi ob vrnitvi po poškodbi gležnja prispeval 30 točk. Potem ko so gostje dolgo časa igrali brez Paula Georgea in Joela Embiida, sta tokrat oba stopila na parket. George, ki je prišel v Philadelphio letos poleti, je dosegel 18 točk, Embiid pa 11 točk in osem skokov.

Joel Embiid ni uspel preprečiti poraza Philadelphie. Foto: Guliverimage

Košarkarji Orlando Magic so gostovali v Arizoni in s 109:99 premagali domače Phoenix Suns. Franz Wagner je k zmagi prispeval 32 točk, Anthony Black pa jih je dodal 20. Pri soncih so zaradi poškodbe manjkali kar trije člani udarne peterke - Kevin Durant, Bradley Beal in Jusuf Nurkić. Tudi Orlando je bil brez svojega prvega strelca Paola Banchera.

Luka Dončić je izpustil derbi Dallasa in Oklahome, Mavericks pa naslednja tekma čaka v sredo zjutraj po našem času, ko se bodo na domačem parketu spopadli z New Orleans Pelicans.

