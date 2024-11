Košarkarji Cleveland Cavaliers nadaljujejo izjemen vstop v sezono. Tudi po 13. tekmi ostajajo neporaženi. Za novo zmago so tokrat s 116:104 slavili pri Philadelphia 76-ers, pri katerem Joel Embiid znova ni igral. Uspešna je bila tudi vodilna ekipa zahoda Oklahoma City Thunder, ki je zanesljivo opravila z New Orleans Pelicans. Francoski zvezdnik v dresu moštva San Antonio Spurs Victor Wembanyama je svoji ekipi do zmage proti Washingtonu pomagal s kar 50 točkami, kar je njegov strelski rekord v NBA.

Vodilna zasedba vzhodne konference iz Clevelanda je v Philadelphii slavila s 114:106 in je še vedno stoodstotna v uvodnem delu sezone, saj je zmagala na vseh dosedanjih trinajstih tekmah, kar ji je uspelo tudi v letih 2009, 2010 in 2017. Trinajst zaporednih zmag je nazadnje dosegla zasedba Golden State Warriors v sezoni 2015/16, ekipa iz Oaklanda je v tej sezoni nanizala tudi rekordnih 24. zmag v ligi NBA.

Za današnjo zmago konjenikov v mestu bratovske ljubezni je v tej sezoni izjemno vroči Donovan Mitchell prispeval 23 točk, 14 skokov in devet podaj.

Oklahoma City, v dosedanjem delu vodilna v zahodni konferenci z razmerjem zmag in porazov 10-2, je na domačem parketu visoko ugnala New Orleans s 106:88. V košarkarski igri "mačke z mišjo" sta pri gostiteljih blestela Jalen Williams z 31 in Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander z 29 točkami.

Wembanyama četrti najmlajši igralec s 50 točkami

Kar 221 cm visoki Francoz Victor Wembanyama je četrti najmlajši igralec, ki je v ligi NBA dosegel 50 točk. Tovrsten mejnik je postavil v starosti 20 let in 314 dni, mlajši od njega so bili le Brandon Jennings (20 let in 52 dni), LeBron James (20 let in 80 dni) in Devin Booker (20 let in 145 dni).

Victor Wembanyama je četrti najmlajši igralec, ki je v ligi NBA dosegel 50 točk. Foto: Reuters

Wembanyama je osmi igralec v zgodovini ekipe iz Teksasa, ki je dosegel več kot 50 točk. Strelski rekord je še vedno v rokah legendarnega "admirala" Davida Robinsona, ki je 24. aprila 1994 zasedbi Los Angeles Clippers nasul 71 točk.

Poleg Wembanyame je bil strelsko izjemno učinkovit tudi Giannis Antetokounmpo. Grk je za zmago Milwaukeeja nad Detroitom v podaljšku s 127:120 dosegel kar 59 točk.

Nov trojni dvojček Jamesa

Jezerniki iz Los Angelesa so premagali tekmece iz Memphisa s 128:123, prvo ime dvoboja pa je bil 39-letni LeBron James. Neuničljivi "kralj James" je dosegel tretji trojni dvojček v nizu, na koncu je tekmo končal s 35 točkami, 14 asistencami in 12 podajami. Pred današnjo tekmo je "triple-double" dosegel tudi proti Philadelphii in Torontu.

LeBron James je bil prvo ime ob zmagi Lakersov. Foto: Reuters

Boston je v Brooklynu slavil s 139:114. Za deseto zmago, kar je drugi najboljši dosežek v vzhodni konferenci, so najbolj zaslužni Jayson Tatum (36 točk, deset asistenc in osem skokov), Jaylen Brown (24 točk in 12 skokov) in Payton Pritchard (23 točk, osem podaj in šest skokov).

Kratkohlačniki iz New Yorka so v svojem kultnem Madison Square Gardnu klonili proti Chicagu s 123:124, na preostalih tekmah pa so slavile domače ekipe. Orlando je premagal Indiano s 94:90, Houston je bil boljši od LA Clippers s 111:103, Portland od Minnesote s 106:98, Sacramento pa od Phoenixa s 127:104.

V noči na petek bo Dallas slovenskega košarkarskega virtuoza Luke Dončića gostoval v Salt Lake Cityju. Dan kasneje se bo Denver, kjer igra slovenski reprezentant Vlatko Čančar, v gosteh pomeril z New Orleansom.

Liga NBA, 13. november:

Lestvica:

