Kaj prinaša perfekten štart v novo sezono, kakršnega uprizarjajo košarkarji Cleveland Cavaliers, ki po 12 tekmah še ne poznajo poraza? Veliko, a še zdaleč ne glavne nagrade. V preteklosti so le tri ekipe ob odličnem začetku brez poraza na koncu osvojile tudi naslov prvaka lige NBA. A dejstvo je, da so Cleveland Cavaliers na začetku sezone 2024/25 z novim trenerjem postavili nove mejnike in so v središču pozornosti. Sprehodili smo se po zgodovini ter po hvale vrednih in težko dosegljivih podvigih.

Zadnji v nizu, ki so okusili njihovo moč, so bili v noči na ponedeljek košarkarji Chicago Bulls. S 119:113 so padli Biki, Cleveland Cavaliers pa so s tem postali šele osma ekipa, ki je sezono začela z razmerjem zmag in porazov 12:0.

Šestim ekipam s tovrstnim podvigom se je v isti sezoni uspelo prebiti v finale, trem pa osvojiti naslov prvaka najmočnejšega klubskega košarkarskega tekmovanja. Boston Celtics so na primer sezono 1964/65 začeli z enajstimi zaporednimi zmagami in na koncu osvojili krono. Naslednji v vrsti so bili košarkarji Houston Rockets. Ti so sezono 1993/94 odprli s petnajstimi zaporednimi zmagami in se prav tako veselili šampionskega prstana.

Kot zadnji so po uspešnem začetku brez poraza na koncu visoko v zrak dvignili pokal najboljšega igralci Chicago Bulls z legendarnim Michaelom Jordanom na čelu. V sezoni 1996/97 so se veselili uvodnih 12 zmag.

Najboljši začetki sezone v ligi NBA

Štart Ekipa Sezona Na koncu osvojili naslov Prvi poraz proti 24-0 Golden State Warriors 2015–16 ne Milwaukee Bucks 15-0 Houston Rockets 1993–94 da Atlanta Hawks 15-0 Washington Capitols 1948–49 ne Indianapolis Jets 14-0 Dallas Mavericks 2002–03 ne Indiana Pacers 14-0 Boston Celtics 1957–58 ne New York Knicks 12-0 Chicago Bulls 1996–97 da Utah Jazz 12-0 Seattle Supersonics 1982–83 ne New Jersey Nets 12-0 Cleveland Cavaliers 2024–25 ? ? 11-0 Atlanta Hawks 1997–98 ne New York Knicks 11-0 Los Angeles Lakers 1997–98 ne Miami Heat 11-0 Portland Trail Blazers 1990–91 ne Phoenix Suns 11-0 Boston Celtics 1964–65 da Philadelphia 76ers 10-0 Philadelphia 76ers 2000–01 ne Charlotte Hornets 10-0 Seattle Supersonics 1993–94 ne Cleveland Cavaliers 10-0 Boston Celtics 1972–73 ne Philadelphia 76ers

Štirikrat zapored v velikem finalu in enkrat do prestižnega pokala

Cavaliers pa so še daleč od rekordnega dosežka Golden State Warrios. Na polovici. Steph Curry in druščina so v sezoni 2015/16 zmagali na kar 24 zaporednih uvodnih tekmah sezone in redni del prav tako končali z rekordom. Njihovo razmerje zmag in porazov 73:9 je še vedno najbolj prestižno – drugi dosežek imajo Michael Jordan in Biki iz sezone 1995/96, ko so zmagali enkrat manj.

V zgodovinski sezoni so se Warriors nato prebili do finala, kjer pa so v razburljivih obračunih s 3:4 morali priznati premoč LeBronu Jamesu in soigralcem Cleveland Cavaliers.

Zadnji so že petkrat igrali v velikem finalu – štirikrat zapored med letoma 2015 in 2018 – in torej enkrat stopili na košarkarski Olimp. Zdaj izkazujejo željo, da bi spet obogatili klubske dosežke. Če bodo sprva zmagali še trikrat zapored, se bodo na drugem mestu izenačili s podvigom, ki so ga zrežirali Houston Rockets in Washington Capitols. Če jim bo to uspelo vsaj še štirikrat, bodo pred seboj videli le še dosežek Golden State Warriors.

Nevarnost predstavlja Boston

Krasi jih ekipna igra. V svojih vrstah nimajo takšnega posameznika, kot sta Nikola Jokić ali Luka Dončić, ampak imajo raznovrstno, uravnoteženo zasedbo. Najboljši strelec je Donovan Mitchell, ki je s 23,7 točke 20. strelec lige NBA. So pa zato ekipa, ki dosega največ točk, kar 122,4 točke na tekmo, poleg tega so na petem mestu po številu asistenc in najboljši po odstotku meta za tri točke (41,3).

Kenny Atkinson od poletja vodi Cleveland Cavalier. Foto: Guliverimage

Ena od glavnih sprememb se je zgodila poleti, ko je moral J. B. Bickerstaff zapustiti trenersko mesto in ga prepustiti Kennyju Atkinsonu, ki zahteva bolj dinamično igro na obeh straneh igrišča. Ali bo to dovolj za najvidnejše dosege tudi ob koncu sezone, bo pokazal čas. Zanimivo je tudi dejstvo, da so v predsezoni izgubili vse štiri obračune, nato pa stopili na zmagovite tirnice.

V pretekli so redni del zaključili pri 48 zmagah in 34 porazih, kar bi lahko letos presegli, če se ne bo zgodilo kaj nepričakovanega. V izločilnih bojih so jih nato v konferenčnem polfinalu s 4:1 zaustavili Boston Celtics, ki so v velikem finalu s 4:1 premagali tudi Dallas Mavericks našega Luke Dončića.

In prav Boston je tudi letos videti najvišja ovira v vzhodni konferenci. Njegova sezona se je začela z devetimi zmagami in dvema porazoma, na tretjem mestu pa sledijo tri ekipe z le petimi zmagami.

Divji zahod

Povsem drugače je na divjem zahodu. Tam je Dončić z Dallasom s petimi zmagami šele enajsti. Prednjačijo štiri ekipe. Na vrhu so Oklahoma City Thunder z devetimi zmagami in dvema porazoma. Toliko porazov in eno zmago manj imajo še Phoenix Suns in Golden State Warrios. Po nekoliko slabšem vstopu v sezono so se dvignili Nikola Jokić in druščina pri Denver Nuggets, ki so s petimi zaporednimi zmagami pri razmerju 7:3.

Shai Gilgeous-Alexander z Oklahomo City Thunder trenutno vlada na divjem zahodu. Foto: Reuters

Za konec statističnega pregleda se lahko dotaknemo še enega mejnika, ko govorimo o zaporednih zmagah. Če so Golden State Warriors zmagali 24-krat na uvodu sezone, pa je najdaljši zmagoviti niz dolg debelih 33 zmag. V sezoni 1971/72 je to uspelo Los Angeles Lakers. Wilt Chamberlain in Jerry West sta takrat vodila ekipo, ki je redno sezono zaključila z 69 zmagami in 13 porazi, v izločilnih bojih pa je šla vse do konca.

Miami Heat držijo drugo mesto, ko so se v sezoni 2012/13 pohvalili s 27 zaporednimi zmagami in na koncu prav tako osvojili prvenstvo. Številko 20 so presegli še Golden State Warriors (24), Houston Rockets (22 v sezoni 2007/08) in Milwaukee Bucks (20 v sezoni 1970/71).

