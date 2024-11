Košarkarji Dallas Mavericks so z Luko Dončićem na srečanju v San Franciscu, ki je štelo tudi za pokalno tekmovanje lige NBA, doživeli nov udarec. Čeprav so imeli še nekaj minut pred koncem v žepu lepo prednost (112:105), je Golden State na krilih neverjetnega Stephena Curryja v razburljivem zaključku prišel do zmage (120:117). Dončić je bil z 31 točkami prvi strelec Dallasa, ob zvoku sirene pa je zgrešil trojko za podaljšek. V središču pozornosti je bil njegov soigralec Klay Thompson, ki je zadnjih 13 let preživel v dresu bojevnikov in mu je domače občinstvo pred srečanjem namenilo stoječe ovacije. Dvoboj je končal pri 22 točkah.

Golden State Warriors : Dallas Mavericks 120:117 (33:27, 59:63, 96:89)

Najboljši strelci: Curry 37 (trojke 5/12, 9 as., 6 sk.), Kuminga 16, Hield 14 in Melton 14, Green 11 (7 sk., 6 as.); Dončić 31, Thompson 22 (trojke 6/12), Irving 21 (met iz igre 8/13), Gafford 15, Lively II 12 (8 sk.)

Izkupiček Luke Dončića: 31 točk (za tri 2/10, za dve 11/17, prosti meti 3/3), 8 sk., 6 as., 3 ukr. žoge, 4 izg. žoge v 41 minutah

Težko pričakovan dvoboj v San Franciscu, prepoln čustev, se je začel s stoječimi ovacijami za Klaya Thompsona. Mnogo domačih navijačev si je v čast "kapitana Klaya" nadelo na glavo mornarsko kapo, darilo s strani organizatorja srečanja, in pozdravilo dolgoletnega junaka bojevnikov, ki v tej sezoni nastopa za Dallas.

Vrhunci dvoboja v San Franciscu:

Thompsonu je tudi pripadla čast, da je dosegel prvi točki na tekmi. S črte prostih metov je popeljal Kiddovo četo v vodstvo z 2:0, a mu je hitro s trojko odgovoril njegov dolgoletni soigralec Stephen Curry. Kot da bi nekdanja soigralca, člana znamenite šampionske naveze Splash Brothers, dala vedeti, o kom se bo najbolj govorilo na današnjem (tudi pokalnem) srečanju.

Curry, prvi zvezdnik Golden Stata in za mnoge najboljši "ostrostrelec", kar jih premore lige NBA, je imel vročo roko že na začetku srečanja. V prvi četrtini je proti gostom, ki so znova pogrešali P.J. Washingtona, Maxija Kleberja in Danteja Exuma, dosegel 12 točk in gostitelje na čustveni tekmi ob vrnitvi "kapitana Klaya" popeljal do vodstva s 33:27.

Pri Dallasu pa kaj dosti za učinkom Curryja ni zaostajal Luka Dončić. Tudi slovenski virtuoz, ki se še vedno spopada z bolečinami v levim dimljah, a je podobno kot nedavno proti Denverju stisnil zobe še na atraktivnem gostovanju v Kaliforniji, je v tem delu srečanja prispeval 12 točk. Navduševal je z lahkotnostjo doseganja točk v napadu, kjer je bil neustavljiv zlasti pri prodorih, malce manj uspešna pa je bila igra v obrambi, kar so Warriors pridoma izkoriščali.

Za enega najbolj atraktivnih trenutkov uvodnega dela srečanja je z blokado poskrbel Draymond Green, ko je ustavil met za tri točke Najija Marshalla.

Preobrat Dallasa v drugi ...

Gostje iz Teksasa so v drugi četrtini zagospodarili na parketu. Odlično so izkoristili obdobje, v katerem je Curry počival, in na krilih izjemnega Dončića, ki je povzročal velike preglavice Andrewu Wigginsu in do konca prvega polčasa zbral kar 22 točk, prešli v vodstvo. Vedno bolj je do izraza prišla tudi vrnitev mladega centra Derecka Livelyja II. Ko se je razigral še Klay Thompson in zadel dve zaporedni trojki, je Dallas povedel z 48:41, si v nadaljevanju priigral že dvomestno prednost (+11), a se je Golden State do konca prvega dela le približal na 59:63.

Nekdanja soigralca Klay Thompson in Stephen Curry sta srečanje zaznamovala z 11 trojkami. Foto: Reuters

... in preobrat Golden Stata v tretji četrtini

Da dober začetek sezone Golden Stata, ki je do srečanja z Dallasom dobil osem od uvodnih deset tekem v ligi NBA, ni naključje, so Warriors dokazali na začetku drugega polčasa. V drugi polčas so vstopili z delnim rezultatom 20:3! Prednost Dallasa je hitro skopnela, Curry ni blestel le kot strelec, ampak je marljivo nabiral tudi asistence. Golden State je bil neustavljiv, spravljal v obup obrambo gostov in povedel za +13 (79:66), nato pa se je le prebudil Dončić. Kiddovi varovanci so se z delnim rezultatom 10:0 vrnili v igro, skoraj ujeli bojevnike, a se je Golden State do konca tretje četrtine znova "odlepil" na +7.

Dallasu kazalo imenitno, nato je imel svoj šov Curry

V zadnji četrtini pa je sledil vnovičen preobrat Dallasa. Gostje so hitro ujeli Golden State, sledila je napeta končnica, Mavericks pa so dobre štiri minute pred koncem po šesti trojki Thompsona, ki je z 22 točkami izenačil rekord sezone v dresu Dallasa, in košu Daniela Gafforda povedli s 112:105! Dišalo je po veliki zmagi Dallasa, a je nato kot že nič kolikokrat opozoril nase Stephen Curry. Zadeval je iz vseh položajev, dosegel zadnjih 12 točk za gostitelje in jih popeljal v vodstvo, za potezo srečanja pa poskrbel 26 sekund pred koncem, ko je zadel v svojem slogu izjemno trojko za vodstvo s 122:118.

Kako je Curry, ki ga je pokrival Lively II, zadel trojko in zaželel "lahko noč" Dallasu:

NIGHT NIGHT 💤 pic.twitter.com/UC2kOoKihg — Golden State Warriors (@warriors) November 13, 2024

Igra Dallasa v napadu se je v zadnjih minutah srečanja ustavila. Dončić je v zadnji četrtini zgrešil iz igre vse mete, tudi trojko, s katero bi lahko v zadnjem napadu izsilil podaljšek. Ni bil uspešen, Dallas je doživel še tretji zaporedni poraz v ligi NBA, znova po zelo tesni končnici. Tako je njegova uspešnost v ligi NBA padla pod 50 odstotkov, saj je ob petih zmagah zbral že šest porazov, kar je bistveno manj od pričakovanj pred začetkom sezone.

V središču pozornosti srečanja je bil Klay Thompson. Domače občinstvo ga je pozdravilo s stoječimi ovacijami:

Welcome back Captain Klay 🫡 pic.twitter.com/qyLpWvOg7G — NBA on TNT (@NBAonTNT) November 13, 2024

Prihod Klaya Thompsona v dvorano Chase Center. Foto: Reuters

Začetek pokalnega tekmovanja lige NBA (in-season turnir) Začelo se je pokalno tekmovanje NBA, ki se bo končalo s finalom 17. decembra v Las Vegasu. Liga NBA je novost pokalnega tekmovanja uvedla v lanski sezoni, ko se na koncu prvega naslova veselili košarkarji Los Angeles Lakers, vsak izmed košarkarjev pa je za osvojeno lovoriko s strani vodstva lige v žep pospravil 460 tisoč evrov. V vsaki konferenci so ekipe v "rednem" delu razdeljene v tri skupine po pet. Zmagovalci skupin in ena najboljša druga ekipa se nato uvrstijo v četrtfinale. Dallas Mavericks so na zahodu uvrščeni v skupino C skupaj z Denver Nuggets Vlatka Čančarja, New Orleans Pelicans, Golden State Warriors in Memphis Grizzlies. Vse tekme pokalnega tekmovanje razen finalne tekme štejejo tudi za redni del tekmovanja.

