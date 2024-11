Znak za preplah? Luka Dončić iz tega ne dela drame. #video

Košarkarji Dallasa so v zadnjem tednu nanizali tri tekme z zelo podobnim vzorcem. Na vseh so se spogledovali z uspehom, a nato po neučinkovitih in zbeganih predstavah v zaključku srečanja, kjer so zapravljali odločilne mete za zmago, vselej potegnili krajšo. Tako je bilo proti Denverju in Phoenixu, vse skupaj se je ponovilo tudi pri Golden Statu, ko je razmerje zmag in porazov Kiddove čete prvič v tej sezoni padlo pod polovično uspešnost. Je to razlog za preplah? Luka Dončić in Klay Thompson menita, da niti slučajno.

Zadnji dvoboji Dallasa v ligi NBA imajo marsikaj skupnega. Ko je Dallas v noči na soboto doma izgubil s Phoenixom 113:114, je Dončić ob zvoku sirene zgrešil trojko za zmago. Nato je Dallas dva dni pozneje izgubil v Denverju s 120:122, Kyrie Irving pa je v izdihljajih srečanja zapravil trojko za zmago. Sledilo je gostovanje v San Franciscu in nov boleč poraz Dallasa (117:120). Vsaj za navijače, ki so slabe štiri minute pred koncem, ko je imel Dallas v žepu sedem točk prednosti, že razmišljali o koncu črnega niza.

Vrhunci dvoboja v San Franciscu:

A znova so sledile neodločne minute, polne zgrešenih metov v napadu in nezbranosti v obrambi. Dončić je v zadnjem napadu zapravil trojko. Priložnost, da bi na gostovanju v San Franciscu izsilil podaljšek, je splavala po vodi. Tako so se nanizali trije tesni porazi, ki imajo zelo podoben skupen imenovalec. Košarkarjem Dallasa so se vselej zatresle roke v odločilnih, zaključnih trenutkih srečanja. V končnici, kjer je bil Dallas v prejšnji sezoni imeniten, v tej pa mu ne gre kaj dobro od rok.

Thompson: Še vedno se spoznavamo

Klay Thompson in Stephen Curry sta si vrsto let delila slačilnico in osvajala številne naslove, tokrat pa sta stala na nasprotnih bregovih. Foto: Reuters Dallas je bil na zadnjih treh tekmah zelo blizu zmagam. Če bi jih dosegel, bi imel danes razmerje zmag in porazov 8-3. Bil bi tik pod vrhom zahodne konference, svet bi bil lepši. Vsaj na papirju. V slačilnici Dallasa pa ob vseh bolečih porazih še vedno prevladuje misel, da ni prav nič zapravljenega. Obdobje, kakršnega niso vajeni, saj so nanizali tri poraze, dojemajo kot nujen proces dozorevanja, zlasti, ko je govora o tem, kako čim bolje v mehanizem ekipe vključiti novinca kot je Klay Thompson. Pri njem se je vedelo, da ne bo šlo čez noč. Izkušeni branilec, ki so mu ob prvi vrnitvi v San Francisco navijači Golden Stata pripravili ganljiv sprejem, ostaja optimist.

"Še vedno se spoznavamo. Fantom pojasnjujem, da je veliko bolje tako izgubljati na začetku kot pa proti koncu sezone. Denimo v obdobju, ko bi odigrali že 60 tekem. Prepričan sem, da lahko postanemo velika ekipa. Imamo možnosti. Moramo le ostati na začrtani poti," je poudaril 34-letni branilec. Dosegel je šest trojk in z 22 točkami proti Golden Statu izenačil strelski rekord sezone.

Stephen Curry je v napadu povzročal preglavice tudi 25-letnemu slovenskemu zvezdniku. Foto: Guliverimage

Proti nekdanjim soigralcem, pri katerih se je najbolj izkazal starejši izmed legendarnega dvojca "Splash Brothers" Stephen Curry, tega je Thompson večji del srečanja tudi pokrival, je dosegel šest trojk. Ko je zadel zadnjo, je Dallas povedal s 110:105. A tudi to ni pomagalo. Bojevniki so si na krilih vročega Curryja z delnim rezultatom 15:7 zagotovili zmago. To je bila deveta zmaga Golden Stata v tej sezoni, Dallas ostaja pri petih. Če bi se sezona končala zdaj, se sploh ne bi uvrstili v končnico. Niti v "play-in", saj so na zahodu šele na 11. mestu.

Dončić prevzel odgovornost za poraz nase

Še tretjič zapored je izgubil s tesno razliko. Foto: Reuters "Ljudje pozabljajo, da se v rednem delu lige NBA igra 82 tekem. Zadnje tri tekme bi lahko dobili, na vseh tekmah smo bili blizu, odločala je le ena posest. Kriv sem jaz. Nisem zadel, ko je bilo treba. To moram popraviti. V prejšnji sezoni smo blesteli v zaključkih srečanj, v tej pa nam ne gre," je odgovornost za nov boleč poraz prevzel na lastna pleča. V zadnji četrtini so soigralci pogrešali njegove koše, dosegel ni namreč niti ene točke, zgrešil pa tudi zadnji met za morebitno izenačenje.

"Trikrat smo izgubili tesno proti zelo dobrim ekipam, prav vse kandidirajo za visoka mesta. A veliko je pozitivnih stvari. Ko ujamemo pravi ritem, nas je težko ustaviti," kljub trem zaporednim porazom Dončić ostaja optimist.

Včasih ne moreš proti Curryju narediti prav nič

V zadnjih napadih je trpela tudi igra Dallasa v obrambi, kar je spretno izkoristil Stephen Curry. "Morali bi ga bolje pokrivati. A to je Steph Curry. Včasih ne moreš proti njemu narediti prav nič," je pohvalil prvega junaka srečanja, ki je tako pokvaril vrnitev Thompsona, priljubljenega "kapitana Klaya", hkrati pa bil najboljši strelec tekme. Pokazal je podobno vročo strelsko predstavo kot v polfinalu olimpijskih iger, ko je pomagal ZDA do težko prigarane zmage nad Srbijo.

Stephen Curry si je po imenitni predstavi v zadnjih minutah srečanja proti Dallasu dal duška. Foto: Reuters

"V zadnjih dveh minutah bi morali biti boljši. Morali bi bolje skakati, tekmecem dopuščati manj skokov v napadu in bili sposobni dosegati koše v zaključku," je dodal trener Jason Kidd, ki se je tako prvič v tej sezoni znašel v negativnem razmerju zmag in porazov (5-6). Naslednjo priložnost, na kateri bo skušali prekiniti rezultatsko krizo, ga čaka v noči na petek, ko bo gostoval pri Utahu, sicer najslabšem klubu zahodne konference.