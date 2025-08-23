Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

Sobota,
23. 8. 2025,
15.15

15 minut

MXGP motokros

Sobota, 23. 8. 2025, 15.15

15 minut

MXGP Nizozemske, kvalifikacijska vožnja

Grd padec in poškodba Jana Pancarja, a dirka naprej

M. P.

Jan Pancar | Jan Pancar stiska zobe in nadaljuje nastopanje na VN Nizozemske v Arnhemu. | Foto Daniel Novakovič/STA

Jan Pancar stiska zobe in nadaljuje nastopanje na VN Nizozemske v Arnhemu.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Jan Pancar je na prostem treningu v Arnhemu, ki gosti 17. dirko letošnjega svetovnega prvenstva v motokrosu, grdo padel, a kljub poškodovanemu palcu nadaljuje dirkanje. Kvalifikacijska vožnja v razredu MXGP, tudi s Timom Gajserjem, sledi ob 17.15.

Tim Gajser Švedska Honda
Sportal Gajser pokazal nekaj posnetkov iz zakulisja vrnitve #video

Svetovno prvenstvo v motokrosu se nadaljuje z VN Nizozemske v Arnhemu. Za kako zahteven in nevaren šport gre, je na prostem treningu izkusil Jan Pancar (TEM JP253 KTM). Kot je sporočil njegov kondicijski trener Marko Tomič, mu je razmetalo zadek motorja in je grdo padel prek krmila. "Izpahnil si je palec na levi roki in se udaril v glavo. Palec ima zelo zatečen in ga boli, rentgen je pokazal rahlo razpoko na kosti, a so mu dovolili nadaljevati dirkanje. Ima bandažiran prst in je protibolečinske tablete. Kljub temu bo stisnil zobe in tekmoval." 

Res jih je, na treningu na čas je nato dosegel 32. čas. Najhitrejša sta bila prva favorita tega konca tedna na mivki, Jeffrey Herlings in Lucas Coenen (oba tovarniška voznika znamke KTM). Tretje mesto je dosegel Tim Gajser (Honda), ki nastopa na drugi dirki po skoraj štirimesečni odsotnosti. Ob 17.15 sledi kvalifikacijska vožnja za točke od deset do ena za prvih deset in za vrstni red izbiranja štartne rampe na nedeljski 17. dirki letošnjega prvenstva MXGP. Prva vožnja bo v nedeljo ob 14.15, druga pa ob 17.10.

Uro prej v Arnhemu dirkajo v šibkejšem razredu MX2, kjer slovenske barve zastopa Jaka Peklaj (Husqvarna). Na treningu na čas je bil zadnji, 26. 

MXGP, skupni seštevek pred VN Nizozemske (16/20):

1. Romain Febvre (Kawasaki) 794 točk
2. Lucas Coenen (KTM) 753
3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 572
4. Ruben Fernandez (Honda) 502
5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 480
6. Andrea Bonacorsi (Fantic) 424
7. Maxime Renaux (Yamaha) 423
8. Jeffrey Herlings (KTM) 406
...
10. Tim Gajser (Honda) 327 
11. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 277 
