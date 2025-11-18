Honda CB650R predstavlja klasiko v Hondinem naboru motociklov kategorije naked oziroma, kot so jo poimenovali, Neo Sports Café, s pravšnjo mero mešanice klasične zasnove in moderne tehnike. Za sezono 2025 pa je nadgrajena z novim sistemom, delno avtomatiziranim prestavljanjem oziroma elektronsko sklopko. E-sklopka prinaša poleg večje natančnosti pri prestavljanju tudi več udobja pri vožnji.

Zasnova CB650R je klasičen naked motor, kar pomeni, da ima čim bolj minimalističen videz glede dodatnih zaščit. Zato pa izdatno izstopajo kovinski detajli pogonskega agregata in izpušnega sistema, ki skupaj dajejo občutek robustnosti in klasične elegance. Prisotni so tudi sodobni detajli, kot so vstopniki zraka, LED-žaromet in ergonomsko oblikovana posoda za gorivo. Okvir motorja je iz jekla, skupaj s sprednjim vzmetenjem in zadnjim centralnim blažilnikom pa omogoča zelo dober kompromis med udobjem in športno trdnostjo.

Celoten motocikel s polnim rezervoarjem tehta 207 kilogramov, masa pa je porazdeljena izjemno uravnoteženo, kar občutimo tudi pri vožnji, še posebej v zavojih. Kompakten srednjerazrednik je izredno prijeten za vožnjo tako v strnjenih naseljih kot tudi na vijugastih lokalnih cestah. Neprijetna je le vožnja po odprtih cestah pri večjih hitrostih, kjer je upor vetra zaradi pomanjkanja vetrne zaščite precej moteč. A to je pač naked zasnova, ki daje prednost klasični obliki brez dodatne opreme.

Palec gor: odličen sistem elektronske sklopke, dinamičen štirivaljnik

odličen sistem elektronske sklopke, dinamičen štirivaljnik Palec dol: elektronska sklopka kot del dodatne opreme

Foto: Sašo Jalšovec

Vrhunski štirivaljni agregat

CB650R ostaja eden redkih motorjev v srednjem razredu, ki ohranja klasični vzdolžno postavljeni vrstni štirivaljnik. Ta razvije 70 kilovatov (95 KM) pri 12 tisoč vrtljajih na minuto in ustvari zelo značilen, skoraj rezek zvok. Prednost tega štirivaljnika je tudi njegova uglajenost med delovanjem.

Motor je izredno prožen že pri nižjih vrtljajih in tak ostaja tudi, ko se kazalec obrne proti rdečemu območju – takrat dodatno navduši z eksplozivnostjo. Na splošno je zavidljivo zmogljiv za srednji razred motorja in sploh za svojih 650 kubičnih centimetrov delovne prostornine.

Vzmetenje in zavore sledijo zasnovi celote in dobro opravljajo svoje poslanstvo. Vožnja je, sploh z uporabo elektronske sklopke, lahkotna in obenem dinamična.

E-sklopka – nova raven nadzora in udobja

Največja novost modela 2025 je zagotovo sistem e-sklopka oziroma prestavljanje brez ročnega upravljanja. Še vedno imamo na levi strani krmila na voljo ročico sklopke, ki pa jo lahko povsem ignoriramo in prestavljamo le z nožno ročico.

Ena ključnih prednosti sistema je samodejno speljevanje in ustavljanje. Ko se motor ustavi, sistem sam razklopi sklopko, zato se motor ne ugasne, tudi če ostane v prestavi. Ni več potrebe po prestavljanju v prosti tek ali držanju ročice sklopke. Ko želi voznik ponovno speljati, je dovolj, da doda plin, in sistem gladko vključi sklopko.

Foto: Sašo Jalšovec

Kako deluje Hondina e-sklopka

V ohišju klasične sklopke je dodatno nameščen mehanski sklop, ki upravlja sklopko. Elektronska nadzorna enota (ECU) zbira podatke iz senzorjev, ki spremljajo vse pomembne parametre. Na podlagi zbranih podatkov sistem v realnem času izračuna optimalen trenutek za delovanje sklopke. Sistem je mogoče nastaviti v treh stopnjah, glede na potrebe ali izkušenost voznika.

Prestavljanje poteka zelo tekoče, mehko in predvsem hitro. Pri prestavljanju navzgor sistem za kratek trenutek zmanjša navor, razklopi sklopko in nato znova poveže prenos, medtem ko pri prestavljanju navzdol samodejno doda plin, da izenači vrtljaje motorja.

E-sklopka prinaša predvsem večje udobje. Pri počasni mestni vožnji, v gneči ali pri vsakodnevnem prestavljanju ni več potrebe po stalni uporabi leve ročice sklopke. Speljevanje in prestavljanje sta mehkejša, vožnja pa bolj tekoča. Športni značaj se pri tem ohranja; začetnikom lahko sistem močno olajša prve kilometre, izkušene voznike pa vsekakor razbremeni.

Foto: Tomaž Hožič Foto: Tomaž Hožič

Moderna tehnika

Kot rečeno, izstopa klasičen minimalistični videz, vendar so vsi sklopi modernizirani. Velik sprednji žaromet je v sodobni LED-tehniki, zato deluje obenem moderno in klasično.

CB650R je serijsko opremljen s sistemom ABS, ki učinkovito preprečuje blokiranje koles pri zaviranju, ter sistemom TCS (Traction Control System), ki skrbi za optimalen oprijem tudi pri agresivnejšem pospeševanju na spolzki podlagi.

Barvni TFT-zaslon je enak kot pri vseh Hondinih modelih – kontrasten in dobro berljiv. Meni oziroma uporabniški vmesnik je preprost za uporabo in ponuja številne možnosti nastavitev vseh sistemov.

Odličen za vsakdanjo vožnjo

Honda CB650R je klasičen predstavnik razreda naked motociklov, dobro uravnotežen srednjerazrednik, opremljen z odličnim štirivaljnim motorjem. Vizualno poudarjena mehanika izraža njegovo dinamičnost, še posebej izstopajoče štiri izpušne cevi, ki vodijo iz motorja.

Poleg odličnega štirivaljnika izstopa tudi sistem elektronske sklopke, zelo napredna rešitev, ki omogoča vožnjo brez uporabe ročice sklopke, hkrati pa še vedno omogoča popoln nadzor. Zares odlična rešitev, ki pa je žal na voljo le kot dodatna oprema.

Honda CB650R tako združuje klasično motoristično izkušnjo z najnaprednejšo tehnologijo, ne da bi pri tem izgubila edinstven občutek pri vožnji.