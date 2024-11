Cleveland Cavaliers so postali osma ekipa v ligi NBA, ki se je na uvodu v sezono podpisala pod vsaj dvanajst zaporednih zmag. Cavaliers so bili na domačem parketu s 119:113 boljši od Chicago Bulls. Blestel je Donovan Mitchell, ki je s 36 točkami (7/16 za 3) postavil svoj strelski rekord sezone. Darius Garland je dodal 17 točk, Evan Mobley pa je ob 15 točkah ujel še 11 odbitih žog. Še enajstič v sezoni pa se je zgodilo, da je Cleveland dosegel vsaj 110 točk.

"Lepo je biti del pisanja zgodovine. Teh stvari ne jemljem za samoumevne sploh z načinom, na katerega premagujemo ekipe, saj se vračamo iz izgubljenih položajev, dobivamo tudi napete tekme. Vedno pa odgovornost prevzame nekdo drug, kaže se ekipna moč in želja," je bil po koncu navdušen Mitchell. "Ta ekipa diha skupaj. Res so na izjemni stopnji koncentracije, fokusa, pozorni so na prav vse malenkosti in to nam je prineslo začetek 12-0," pa je dodal trener Kenny Atkinson, ki je pred začetkom te sezone prevzel vodenje Clevelanda.

Tudi tokrat so košarkarji Clevelanda kot na zadnjem srečanju pripravili preobrat. V zaključku tretje četrtine so Bulls še vodili z devetimi točkami, nato pa so gostje v United Centru tudi na račun dobre predstave košarkarjev s klopi stopili na plin. Chicago je ob tem izgubil kar 20 žog, ki so jih gostje pretvorili v 35 točk, na drugi strani je Cleveland izgubil osem žog. 24 sekund pred koncem sta Garland s košem in nato še Mitchell z dvema prostima metoma zapečatila usodo domače ekipe.

Pri Chicagu je Zach LaVine dosegel 26 točk, Nikola Vučević (8 skokov) in Coby White sta jih dodala po 20. Chicago je izgubil še petič na zadnjih šestih tekmah, malce tolažbe za Bullse pa predstavlja dejstvo, da je po poškodbi zapestja vse bližje vrnitvi na parket Lonzo Ball.

Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 45 točk. Foto: Reuters

Zmagala je tudi vodilna ekipa zahodne konference Oklahoma City Thunder, in sicer devetič v sezoni, ob tem imajo še dva poraza, uspešno pa so tako začeli pot tudi po šoku in poškodbi Cheta Holmgrena, ki bo odstoten vsaj osem tednov. Izjemno srečanje je za prvim zvezdnikom OKC Shaiem Gilgeousom-Alexandrom, ki je s 45 točkami (13/21 met iz igre, 15/16 prosti meti) postavil strelski rekord kariere, ob tem je zbral še devet asistenc. Za točko je izboljšal strelski dosežek, ki mu je pred tem uspel 10. februarja 2023 proti Portlandu in tudi 23. decembra 2022 proti New Orleansu.

Thunder so sicer v tretji četrtini vodili tudi z 20 točkami naskoka, a so se Clippers približali le na pet točk zaostanka (94:99). Zmago domačih je nato po izenačeni zadnji četrtini 22,7 sekunde pred koncem z dvema zadetima prostima metoma potrdil Gilgeous-Alexander. Clippers so sicer dobili skok s kar 47:29, a so izgubili kar 23 žog (Oklahoma na drugi strani 11). Norman Powell je ob porazu dosegel 31 točk (5/8 za 3), Ivica Zubac je 22 točkam dodal še 14 skokov, nekdanji član Dallasa Derrick Jones Jr. jih je prispeval 20.

Francoski zvezdnik Victor Wembanyama je bil najzaslužnejši za zmago San Antonio Spurs nad Sacramento Kings (116:96), saj je dosegel 34 točk in 14 skokov. Pri Sacramentu je De'Aaron Fox prispeval 24 točk. Kings so imeli po uvodni četrtini udobno prednost, vendar pa so gostitelji v drugem delu igre prevzeli taktirko in gostom za prevzem vodstva nasuli 38 točk, od tega sedem trojk.

Liga NBA, 11. november:

Lestvica:

