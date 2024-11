Kakšen šov Jokića in Irvinga! Dončić po drami v Denverju potegnil krajšo. #video

Ljubitelji lige NBA so na srečanju v Denverju spremljali poslastico, na kateri se je Dallas spogledoval z odmevno zmago. Kyrie Irving je imel imeniten strelski večer, dosegel kar 43 točk in bil dolgo časa nezgrešljiv pri metih za tri točke, nato pa v zadnji sekundi zapravil trojko za zmago. Nuggets so na krilih neverjetnega Nikole Jokića (37 točk, 18 skokov in 15 asistenc) zmagali s 122:120. Luka Dončić je, čeprav je bil vprašljiv za tekmo, stisnil zobe in dosegel 24 točk, na koncu pa sta ga od trojnega dvojčka ločila le asistenca in skok. Dallas je tako po uvodnih desetih tekmah v novi sezoni pri polovičnem izkupičku.

Denver Nuggets : Dallas Mavericks 122:120 (35:29, 60:63, 97:94)

Najboljši strelci: Jokić 37 (trojke 3/3, prosti meti 8/8, 18 sk., 15 as., 3 ukr. žoge), Murray 18, Porter Jr. 17, Watson 16 (trojke 4/4), Braun 14, Strawther 12; Irving 43 (trojke 6/8, 5 sk., 5 as.), Dončić 24, Gafford 16 (7 sk., 2 blok.), Marshall 11 (8 sk.), Thompson 10 (trojke 1/6)

Izkupiček Luke Dončića: 24 točk (za tri 2/8, za dve 7/11, prosti meti 4/6), 9 skokov, 9 asistenc, 1 blokada, 1 ukradena žoga, 5 izgubljenih žog v 40 minutah in 51 sekundah

Tako blizu, a tako daleč. Ljubitelji lige NBA so lahko na dvoboju med Denverjem in Dallasom, polnem preobratov, prišli na svoj račun. Razburljivo je bilo do zadnje sekunde, na parketu pa so navduševali trije veliki košarkarski zvezdniki. Svoj šov sta si privoščila Nikola Jokić in Kyrie Irving, svoje trenutke navdiha, s katerimi je navduševal košarkarske sladokusce, pa je na srečanju v Koloradu dočakal tudi Luka Dončić.

Vrhunci srečanja v Denverju:

Čeprav je oslabljeni Dallas pogrešal štiri pomembne igralce (Dereck Lively II, P.J. Washington Jr., Maxi Kleber in Dante Exum), Luka Dončić pa je bil sprva za srečanje vprašljiv, a nato le stisnil zobe, so se Mavericks na zahtevnem gostovanju z Denverjem, ki je lovil peto zaporedno zmago, zelo dobro kosali. Nuggets niso mogli računati na Aarona Gordona, odsoten pa je bil tudi slovenski reprezentant Vlatko Čančar, ki na začetku sezone dobiva le drobtinice.

Fantastične številke Jokića

V zadnji četrtini, ko je bil vroči Kyrie Irving dolgo časa nezgrešljiv in na dokaj izenačeni tekmi vrnil Dallas v vodstvo, je večkrat zadišalo po uspehu gostov. Vselej, ko se je Dallasu ponudila priložnost, da bi se oddaljil od gostiteljev, pa se je pri Nuggetsih izkazal Nikola Jokić. Veliki prijatelj Luke Dončića je v izvrstni formi, njegove čudežne številke, ki v tej sezoni plemenitijo njegovo statistiko, so vse prej kot naključne.

Srbski as Nikola Jokić je zbral 37 točk ter dodal 18 skokov in 15 asistenc. Nov trojni dvojček, že 146. v karieri, je pozdravil že sredi tretje četrtine! Foto: Reuters

Z raznovrstno igro, atraktivnimi rešitvami, zlasti pa doseganjem košev v najbolj pomembnih trenutkih, ko je pod košem smelo izkoriščal zlasti odsotnost poškodovanega Livelyja, je bil odločilen jeziček na tehtnici za zmago Denverja. Skoke je nabiral z neverjetno lahkoto, delil asistence soigralcem, ki so bili pri metih za tri točke bistveno bolj natančni od gostov iz Teksasa. Pri njih je, kar se tiče trojk, navduševal le Irving. V redko videnem šovu je v Denverju zadel prvih šest metov za tri točke, se na koncu ustavil pri številki 43, da pa večer vendarle ni postregel s pravljičnim koncem, pa je poskrbela zadnja minuta srečanja. Takrat je zgrešil dva zaporedna meta za tri točke in ostal brez zmage.

Irving vrgel za zmago, a ...

V Denverju je bilo izenačeno skoraj do konca, gledalci so v Ball Areni spremljali veliko dramo, zmagoviti koš pa je dobrih šest sekund pred koncem dosegel Michael Porter Jr. Dallasu se je ponudila možnost, da bi izsilil podaljšek, a se je Irving odločil za trojko. Iz težkega položaja, ko ga je dobro pokril Christian Braun, je zgrešil, nato pa je možnost, da bi žogo vendarle potisnil skozi obroč, zapravil center Daniel Gafford. Domači junak Jokić ga je oviral do te mere, da je ostalo pri vodstvu Denverja s 122:120 in nadaljevanjem zmagovitega niza.

Kyrie Irving je do zadnje minute na srečanju v Denverju zadel vseh šest metov za tri točke, nato pa zgrešil dvakrat zapored. Tudi tik pred zvokom sirene. Foto: Guliverimage

Dallas je na drugi strani še drugič zapored izkusil tesen poraz, po Phoenixu je ostal praznih rok še proti Denverju, s tem pa prvič v tej sezoni izgubil dvakrat zapored. Po desetih tekmah je pri polovičnem izkupičku (5-5), v noči na sredo pa ga čaka novo gostovanje. V San Franciscu se bo pomeril z Golden Statom, srečanje pa bo še kako čustveno, saj se bo Klay Thompson prvič, odkar je zapustil bojevnike, pomeril z dolgoletnimi soigralci.

Dallas znova slabše vstopil v srečanje

To, kar je postalo v tej sezoni že skoraj stalnica, se je ponovilo tudi v dvorani Ball Arena. Dallas si je v Denverju že po nekaj minutah priigral visok zaostanek (3:11), a se nato le prebudil, ponudil boljši odpor in se približal na 13:16. Bližje ni šlo, gostitelji so v nadaljevanju na krilih Michaela Porterja Jr., ta je v uvodni četrtini dosegel kar 13 točk, in raznovrstnega Nikole Jokića, ki je delil posrečene asistence, že povedli tudi za okroglih deset točk. Dallasova obramba ni bila kos razigranim gostiteljem, ki so po prvi četrtini vodili s 35:29.

Julian Strawther in Luka Dončić v dvoboju. Foto: Reuters

Kako se je Luka Dončić mojstrsko otresel Peytona Watsona:

Luka puts on the breaks for the EASY bucket pic.twitter.com/WKMK3ABqY0 — MavsHighlights (@MavsHighlights) November 11, 2024

V nadaljevanju pa je Kiddova zasedba smelo izkoristila obdobje, ko pri Denverju ni bilo na parketu Jokića. Sledil je preobrat, Dallas je povedel z 48:44. Dončić je pred tem zadel prvo trojko na tekmi, nato pa si gostje prednost ohranili tudi v obdobju, ko se je v igro vrnil srbski as. Dallas je odšel na počitek s tesno prednostjo (63:60), največ točk pa je dosegel Kyrie Irving (16 točk).

Izvrstna asistenca Luke Dončića, po kateri je Kyrie Irving zadel trojko:

Luka Doncic with a PERFECT pass to Kyrie Irving for the corner 3 🎯pic.twitter.com/4yLuS5maGe — Mavs Nation (@MavsNationCP) November 11, 2024

Irving zadeval kot za stavo

Denver je v drugem polčasu pokazal drugačen obraz, hitro ujel Kiddovo četo in si nato priigral prednost že osmih točk. Jokić je še enkrat več dokazal, da se nahaja v izvrstni formi. Že po petih minutah tretje četrtine se je lahko pohvalil z novim trojnim dvojčkom, njegovim že 146. v karieri, njegova statistika pa se je bogatila in krepila iz minute v minuto. Zato je bil uspeh Dallasa še toliko večji, da se je v tem obdobju, ko so ga držale pokonci točke Irvinga, ob skromnem metu njegovih soigralcev za tri točke, odstotek je bil manjši od 20 odstotkov, približal Nuggetsom. Denver je v zadnjo četrtino vstopil s tesno prednostjo (97:94).

Kyrie Irving je s 43 točkami postavil strelski rekord sezone. Toliko točk ni na eni tekmi dosegel še nihče izmed njegovih soigralcev, tudi Luka Dončić. Foto: Reuters

Denver je na začetku zadnje četrtine spočil Jokića, kar se mu je maščevalo. Dallas je z delnim rezultatom 8:3 prevzel vodstvo, nato pa ohranjal tesno prednost po zaslugi vročega Irvinga, ki je zadeval trojke kot po tekočem traku. Ko so gostitelji po zaostanku z 106:108 vzeli minuto odmora, je vajeti v napadu na lastna pleča prevzel Jokić, zagospodaril pod košem, Denver pa je z delnim rezultatom 7:0 povedel za pet točk (113:108). Sledil je imeniten odgovor Dončića, slovenski virtuoz je dosegel pet točk zapored, izenačil rezultat, sledila je razburljiva končnica.

Neverjetna trojka Kyrieja Irvinga, ki je zadel desetkrat zapored iz igre:

Kyrie hits his 10 consecutive SHOT!!!! Watch Luka pic.twitter.com/Exjk150Otl — MavsHighlights (@MavsHighlights) November 11, 2024

Dallas si je znova pridobil tesno prednost, v zadnjo minuto vstopil z vodstvom 120:118 ter imel še napad, v katerem pa je Dončić zgrešil trojko. Njegov prijatelj Jokić, znova prvi kandidat za osvojitev priznanja MVP igralca sezone, je izenačil na 120:120, nato pa je Irving prvič na srečanju zgrešil za tri točke. Po šestih zaporednih uspešnih poizkusih. Denver je krenil v zadnji napad, šest sekund in pol pred koncem pa je Michael Porter Jr. zadel za 122:120. Na smolo Dallasa, Irving je namreč strelsko atraktiven večer sklenil z novo zgrešeno trojko, je pri tem rezultatu tudi ostalo.

Velika prijatelja Luka Dončić in Nikola Jokić:

The Jokic-Luka pregame handshake pic.twitter.com/ro34UvOyZh — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) November 11, 2024

Golden State, s katerim se bo na naslednji tekmi pomeril Dallas, je v noči na ponedeljek v gosteh ugnal Oklahoma City s 127:116. Na srečanju je s 36 točkami blestel Stephen Curry in zasenčil prvega zvezdnika Thunder Shaija Gilgeous-Alexandra (24).

Zelo tesno pa v pestrem večeru lige NBA ni bilo le v Denverju, ampak tudi Minneapolisu in Philadelphii. Miami je ugnal Minnesoto (95:94), 76ers pa so bili boljši od Charlotta (107:105), pri katerem je bil znova vroč LaMelo Bell (38 točk).

Prvak Boston je v nedeljski matineji poglobil krizo Milwaukeeja in na tekmi, na kateri je Giannis Antetokounmpo dosegel kar 43 točk, dodal pa še 13 skokov in 5 asistenc, zmagal s 113:107. To je deveta zmaga branilcev naslova v tej sezoni, pri Bostonu pa je izstopal Jayson Tatum (31 točk, 12 skokov, 6 asistenc).

Liga NBA, 10. november:

Lestvica:

