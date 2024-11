V noči na nedeljo so bile v ligi NBA na sporedu štiri tekme. Izjemen uvod v novo sezono so še nadgradili Cleveland Cavaliers, ki so dobili še enajsto tekmo na uvodu v sezono, potem ko so s 105:100 premagali Brooklyn Nets. Chicago Bulls so v gosteh s 125:113 zaustavili Atlanto Hawks, košarkarji Utah Jazz pa so s 111:110 ugnali San Antonio Spurs.

Cleveland Cavaliers se ne ustavljajo, ob uvodu v sezono so dobili še enajsto zaporedno tekmo, prvič pa se je v tej sezoni zgodilo, da so dosegli manj kot 110 točk, tako da se je njihov rekordni niz končal pri številki deset. Pred tem je rekord na uvodu v sezono z rekordnim številom zmag ob doseženih vsaj 110 točkah sicer držala Philadelphia 76ers iz sezone 1960/61, ko je za klub še igral Wilt Chamberlain. Absolutni rekord uspešnosti ob uvodu v sezono pa še naprej držijo Golden State Warriors, ki so v sezoni 2015/16 dobili prvih 24 tekem, takrat pa so zatem v finalu lige NBA izgubili ravno proti Clevelandu. Ta je zdaj postal 12. ekipa v zgodovini lige, ki je na začetku sezone dobila vsaj enajst tekem.

Cleveland je proti Brooklynu 35 sekund do konca tretje četrtine še zaostajal z 68:82, nato pa v zadnjem delu uprizoril preobrat. Dobri dve minuti in pol pred koncem je Darius Garland, ki je v zadnji četrtini dosegel osem od svojih 20 točk, Cavaliers z dvema zadetima prostima metoma popeljal do prednosti s 97:96, na koncu pa so domači po delnem izidu 10:0 v Rocket Mortgage FieldHousu slavili s 105:100. Zadnjo četrtino so dobili s 35:18. Evan Mobley je bil s 23 točkami (10/11 met iz igre) in 16 skoki prvi strelec Clevelanda, točko manj je dosegel Donovan Mitchell (4/6 za 3). Pri Brooklynu, ki je izgubil šestič v sezoni, je Cameron Johnson dosegel 23 točk, Cam Thomas in Dennis Schröder sta jih prispevala po 22.

Utah do druge zmage

Zelo napeto je bilo vse do konca na obračunu San Antonio Spurs in Utah Jazz, ki so na koncu zmagali s 111:110. Gostom je zmago štiri sekunde pred koncem z dvema zadetima prostima metoma zagotovil Collin Sexton, ki je bil s 23 točkami prvi strelec svoje ekipe, na drugi strani pa je nato s trojko poraz le še omilil Devin Vassell. Ob drugi zmagi Jazz v sezoni je Lauri Markkanen prispeval 20 točk, pri San Antoniu pa je bil strelsko najbolj učinkovit Victor Wembanyama s 24 točkami (6/9 za 3) in 16 skoki.

V zadnjih sekundah pa je bil odločen tudi zmagovalec na srečanju med LA Clippers in Toronto Raptors. Clippers so na koncu slavili s 105:103. Izid je bil še 39 sekund pred koncem poravnan na 102:102, zatem pa sta bila s črte prostih metov polovično uspešna James Harden in dvakrat Norman Powell, a je bilo to ob neučinkovit igri Toronta v napadu na koncu dovolj za zmago. Prav Harden (12 skokov, 7 asistenc) in Powell sta bila na koncu s po 24 točkami najboljša strelca svoje ekipe. Pri Torontu sta jih Ochai Agbaji in Immanuel Quickley prispevala po 21.

Preobrat pa je na noči na nedeljo uspel tudi Chicago Bulls, ki so proti Atlanti Hawks nadoknadili 18 točk zaostanka, na koncu pa zmagali s 125:113, potem ko so zadnjo četrtino odprli z delnim izidom 14:3. Ayo Dosunmu je ob zmagi dosegel 19 točk, Nikola Vučević je 18 točkam dodal še 12 skokov, 18 točk pa sta dosegla tudi Zack LaVine in Coby White. Chicago je iz igre metal s 50-odstotno uspešnostjo (46/92). Pri Atlanti sta Jalen Johnson in Clint Capela dosegla po 20 točk.

Luka Dončić bo z Dallas Mavericks znova na delu v noči na ponedeljek, ko bo ob 2. uri zjutraj po slovenskem času gostoval pri Denver Nuggets, pri katerih pa je Vlatko Čančar poškodovan.

