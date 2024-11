V noči na soboto je Dallas Mavericks gostil Phoenix Suns. Tekma je bila napeta vse do konca, a na koncu so košarkarji Dallasa parket zapustili sklonjeni glav. Tekma se je končala z izidom 113:114, Luka Dončić pa je bil igralec tekme.

Slovenski košarkar Luka Dončić je na tekmi dosegel 30 točk, ob tem pa je v svojo statistiko vpisal še sedem skokov in sedem podaj. S tem je bil 25-letni Ljubljančan najboljši strelec tekme, a na koncu je bilo to vseeno premalo za zmago.

Dallasu je v izdihljajih tekme zmago odnesel Jusuf Nurkić, ki je 0,8 sekunde pred koncem tekme zadel odločilen prosti met. Luka Dončić je ob zadnjem pisku sirene poskusil še s trojko, a žoga ni šla skozi obroč.

Pri domačih košarkarjih se je izkazal še Kyrie Irving. Ta je dosegel 29 točk, sedem skokov in šest asistenc. Uspešen večer je imel tudi Naji Marshall, ki se je ustavil pri 18 točkah. Klay Thompson pa je tekmo končal pri 12 točkah, potem ko je telo slab met za tri točke (1-7). Zelo malo pa so prispevali košarkarji s klopi, saj ti na tekmi prispevali le devet točk. Dallas ima zdaj na svojem računu pet zmag in štiri poraze.

Na drugi strani je Phoenix Suns v sezoni dosegel že osmo zmago in sedmo zaporedno. S tem izkupičkom pa so tudi najboljša ekipa v zahodni konferenci. Dallasu je največ točk natresel Kevin Durant, ki je dosege 26 točk. Tyus Jones je tekmo končal s 17 točkami. Zelo dober večer je imel tudi Jusuf Nurkić. Dosegel je 15 točk in deset skokov.

