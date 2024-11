Dvoboj neprepričljivih, volkovi lovijo Dončićeve

Milwaukeeju, ki je leta 2021 osvojil naslov prvaka lige NBA, letos ne gre in ne gre. Po sedmih tekmah nove sezone imajo Bucks na računu e eno zmago in šest porazov, kar jih uvršča na predzadnje mesto vzhodne konference. Na spopadu s prav tako neprepričljivimi Utah Jazz utegnejo ostati brez prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa, ki se ubada z manjšo poškodbo.

Tudi San Antonio Spurs in Portland Trail Blazers v tej sezoni ne blestita, oba imata po osmih odigranih tekmah na računu po tri zmage in pet porazov, ponoči pa bosta med seboj obračunala v Teksasu.

Minnesota Timberwolves, ki so jih v prejšnji sezoni v finalu zahodne konference ustavili Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks, pa imajo v tej sezoni visoke cilje. Anthony Edwards in druščina so trenutno pri štirih zmagah in treh porazih, statistiko pa bodo poskušali izboljšati na gostovanju pri Chicago Bulls in na lestvici zahodne konference ujeti Dallas.

Luka Dončić in njegovi Mavericks so trenutno pri petih zmagah in treh porazih, naslednjo tekmo pa bodo odigrali v noči na soboto, ko bodo v domači dvorani American Airlines pričakali Phoenix Suns.

