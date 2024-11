Dončić in Dallas položila orožje pred nekdanjim trenerjem

Košarkarji Dallas Mavericks so le dan po zmagi nad Orlando Magic v domači American Airlines areni ostali praznih rok. Mavericks so morali s 127:134 priznati premoč Indiani Pacers in so tako na svoji sedmi tekmi sezone še tretjič izgubili. Luka Dončić je bil s 34 točkami in 15 asistencami prvo ime srečanja, a znova ni bil pretirano razpoložen pri metu. Zaradi ameriških volitev, ki bodo na sporedu v torek, in takrat ne bo obračunov, je bilo v ponedeljek dejavnih vseh 30 ekip v ligi.

Dallas Mavericks : Indiana Pacers 127:134 Učinek Luke Dončića: 34 točk (5/14 za 2, 4/10 za 3, 12/15 prosti meti), 7 sk., 15 as., 2 ukr. žogi, 2 izg. žogi v 42:21 Strelci: Dončić 34, Irving 27, Marshall 20, Thompson 16 (4/8 za 3); Turner 30 (11 sk., 5/8 za 3), Haliburton 25 (12 as.), Siakam 23

Dallas Mavericks so prvi udarec doživeli že pred tekmo, saj je že na ogrevanju udarec v ramo prejel Dereck Lively II, ki je nato obračun spremljal kot gledalec. Težave s poškodbami imajo sicer tudi pri Indiani. Ob zadnjem porazu s Pelicans sta se na listi poškodovanih znašla Isaiah Jackson, ki je utrpel strgano desno ahilovo tetivo ter je tako že sklenil sezono in Aaron Nesmith, ki si je zvil gleženj, tako da trenerju Pacersov Ricku Carlisleju ne zmanjka težav. Ta je stari znanec Dallasa in Dončića, saj je Mavse vodil v obdobju od leta 2008 do 2021, popeljal jih je tudi do naslova leta 2011. Carlisle je Dallas vodil na kar 961 tekmah rednega dela, kar je največ od vseh trenerjev v zgodovini franšize, ob tem je zmagal na 513 tekmah. Tudi tokrat je dokazal, da mu zmagovanje v American Airlines centru ni neznanka, Indiana pa je dobila svojo peto od zadnjih šestih tekem na gostovanjih v Dallasu.

Luka Dončić je bil na koncu s 24 točkami in kar 15 asistencami prvo ime srečanje, a to ni bilo dovolj za razigrano Indiano, ki je Dallasu nasula daleč največ točk v tej sezoni. Na porozno obrambo je takoj po tekmi opozoril tudi slovenski košarkar. "Naša obramba danes je bila res slaba. Proti Orlandu smo bili v tem aspektu odlični, danes pa nismo bili na pravem nivoju. Bila je res naporna tekma s hudim ritmom, tako da je bilo za drugo tekmo v manj kot dnevu razlike težko. Turner je odigral res fantastično srečanje, delovalo je kot da ga ne moremo ustaviti, morali bi se bolje odzvati. Pogrešali smo Livelyja, za nas opravi veliko dela," je še dodal slovenski kapetan.

Dončić je v prvem polčasu dosegel 19 točk. Foto: Reuters

Dončić je v zadnjih trenutkih tekme besedno obračunal s košarkarjem Indiane Benom Mathurinom. "Začel je jezikati, govoriti sr*** ... Odvrnil sem mu, da če misli jezikati, to naslednjič začne početi prej v tekmi, ne takrat ko je že odločena. Saj me poznate," je s kislim nasmeškom odvrnil Slovenec, ki tudi tokrat sicer ni bil pretirano razpoložen pri metu, iz igre je metal 9/24, tako da njegov največji izkoristek v sezoni še vedno ostaja tisti s tekme z Orlandom, ko je edinkrat v sezoni zadel vsaj polovico poskusov iz igre. "Nisem še v pravem ritmu, vsak dan se počutim boljše, potrebujem nekaj počitka, a verjamem, da bom v najbolj pomembnih trenutkih pravi," je prepričan Dončić.

Najvišja razlika: 13 točk

Srečanje v American Airlines areni so podjetneje odprli gostje, ki so po manj kot minuti igre povedli s 5:0, nato pa je s črte prostih metov domače na rezultatsko tabelo vpisal Luka Dončić. A to sta bili hkrati tudi edini točki Dallasa v prvih štirih minutah igre, tako da je Indiana ekspresno pobegnila na dvomestno razliko (15:2), kar je bila tudi najvišja prednost katere izmed ekip na srečanju. Prva četrtina je pripadla gostujoči zasedbi s 36:29, skoraj polovico točk Dallasa pa je v prvi četrtini dosegel Dončić (14 točk).

Myles Turner je bil nerešljiva uganka za Dallas, že v prvi četrtini je takole zabil čez Dončića. Foto: Reuters

Dallas je nato v drugi četrtini slabih pet minut pred koncem prvega polčasa po trojki Spencerja Dinwiddieja prvič na obračunu izid poravnal (47:47), ob trojki Kyrieja Irvinga 2:39 pred koncem druge četrtine pa so domači tudi prvič na tekmi povedli (54:53). Kljub temu je končnica prvega polčasa pripadla Indiani, ki se je na odmor podala s prednostjo 63:59, potem ko je bil Dončić z 19 točkami, 7 asistencami in štirimi skoki prvo ime prvih dveh četrtin.

Turner nerešljiva uganka

Obramba Dallasa je imela skozi celotno srečanje ogromno težav z Mylesom Turnerjem, ki je že v prvi četrtini zabil preko Dončića, na uvodu v tretjo četrtino pa je vpisal svojo peto trojko na tekmi in je hkrati tudi v obrambnih nalogah Dallasu povzročal sive lase. Po njegovem zabijanju po dobrih petih minutah igre v tretjem delu je prednost Indiane znova narasla na 79:70, a se je Dallas znova vrnil v igro. Indiana je v zaključku tretje četrtine vnovič pobegnila (94:86), vendar so Mavs odgovorili z delnim izidom 9:0, ki mu je piko na i s trojko 38 sekund pred koncem tretje četrtine za vodstvo s 95:94 dodal Dinwiddie.

Rezultat ob vstopu v zadnjo četrtino je napovedal vroče dogajanje, saj so se vanjo s prednostjo 96:95 podali gostje. V izjemno izenačenem nadaljevanju je Dinwiddie 5:47 pred koncem izid še poravnal na 116:116, nato pa je sledila odločilna serija Indiane, ki je z delnim izidom 8:0 tehtnico slabe štiri minute pred koncem nagnila na svojo stran. Minuto in 47 sekund pred koncem so gostje vodili s 130:120. Po trojki Dončića in košu P.J. Washingtona je še posijal žarek upanja za domače, a je vse upe s košem nato pokopal Tyrese Haliburton.

Rick Carlisle je prišel do zmage v Dallasu. Foto: Reuters

Poleg Dončićevih 34 točk je bil pri Dallasu najbolj razpoložen Kyrie Irving s 27 doseženimi točkami, Naji Marshall jih je dodal 20, dvomesten pa je bil še Klay Thompson s 16. Indiana je bila na koncu občutno boljša pri skoku (54:42), Dallas pa je teplo tudi slabo izvajanje prostih metov (13/20). Pri gostih je poleg že omenjenega Turnerja, ki je dosegel 30 točk in 11 skokov, izstopal Haliburton s 25 točkami in 12 asistencami, dve točki manj je dosegel Pascal Siakam.

Dallas naslednje srečanje čaka v noči na četrtek, ko bodo ob 2.30 po slovenskem času v American Airlines centru gostovali Chicago Bulls.

Trojni dvojček Jokića za četrto zmago

Uspešen je bil tudi klub drugega slovenskega predstavnika v ligi NBA Vlatka Čančarja, Denver Nuggets, ki je s 121:119 premagal Toronto Raptors. Čančarja zaradi poškodbe gležnja znova ni bilo v zasedbi iz Kolorada, ki ji je zmago v zaključku priboril Julian Strawther. Ta je bil sicer v zadnjih sekundah le polovično uspešen iz črte prostih metov, a je bilo to na koncu dovolj za zmago, potem ko je pred tem dobro minuto pred koncem zadel za vodstvo s 120:119. Nikola Jokić je ob zmagi vknjižil trojni dvojček (28 točk, 14 skokov, 13 asistenc), Russell Westbrook je dodal 21 točk. Pri Torontu je Gradey Dick dosegel 26 točk, dve manj pa ob enajstih skokih Jakob Pöltl.

Cleveland in Oklahoma se ne ustavljata

Izjemen uvod v sezono so z zmago nad Milwaukee Bucks nadgradili košarkarji Cleveland Cavaliers, ki so na svoji osmi tekmi v sezoni še osmič slavili. Cavaliers so na koncu doma zmagali s 116:114, štiri sekunde pred koncem je z enim zadetim prostim metom zmago domače zasedbe potrdil Donovan Mitchell, ki je zadel za 116:111, s trojko pa je poraz Milwaukeeja le še ublažil AJ Green. Darius Garland se je pri Clevelandu izkazal z 39 točkami (7/11 za 3) in osmimi asistencami, na drugi strani je Damian Lillard dosegel 36 točk (11/22 met iz igre). Pri Milwaukeeju, ki je izgubil še šestič na svoji sedmi tekmi je zaradi manjše poškodbe manjkal Giannis Antetokounmpo, pri katerem si sicer vse glasnejše govorice, da bi zaradi slabših rezultatov Bucksov lahko svojo priložnost iskal pri drugi ekipi.

Darius Garland je dosegel 39 točk. Foto: Reuters

Brez poraza pa ostaja tudi Oklahoma, ki je s 102:86 premagala Orlando Magic in zmagala še sedmič v sezoni. Jalen Williams je za Oklahomo dosegel 23 točk, dve manj je prispeval Shai Gilgeous-Alexander, ki je kljub odličnemu uvodu v sezono miril evforijo. "Nismo niti blizu tega, kar hočemo, čaka nas še 76 tekem. Zmage so super, a nikakor nas to ne zadovolji," je bil jasen prvi mož City Thunder.

Jayson Tatum je že v prvem polčasu dosegel 26 točk. Foto: Reuters

Do zmage so prišli tudi prvaki Boston Celtics, ki so s 123:93 v gosteh premagali Atlanto Hawks, potem ko so v drugi četrtini z delnim izidom 19:4 napravili odločilno prednost. Že v prvi četrtini je svojih 26 od skupno 28 točk dosegel Jayson Tatum. Celtics so z uvodom v sezono 7-1 najbolje startali v sezono po 2019/20, ko so začeli z 10-1.

Detroit Pistons so kljub 37 točkam Anthonyja Davisa, ki mu sicer vnovič nekaj težav povzroča poškodba gležnja, s 115:103 premagali Los Angeles Lakers. S svojim tretjim trojnim dvojčkom v karieri se je izkazal Cade Cunningham, ki je 17 točkam dodal še enajst skokov in enajst asistenc. Blizu trojnega dvojčka pa je na drugi strani tekmo končal tudi LeBron James z 20 točkami, osmimi skoki in enajstimi asistencami, a je kljub temu s soigralci zabeležil tretji poraz v sezoni.

Do prve zmage v sezoni so v sedmem poskusu prišli košarkarji Utah Jazz, ki so s 135:126 ugnali Chicago Bulls. Keyonte George je ob zmagi dosegel 33 točk (6/12 za 3), vknjižil je še devet asistenc. Za Bullse je Coby White prispeval 28 točk (6/9 za 3).

