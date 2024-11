Luka Dončić s prav posebnim podvigom

Po porazu proti Houston Rockets si košarkarji Dallas Mavericks niso dovolili še enega poraza na domačih tleh. Pred navijači v American Airlines Centru so gladko s 108:85 premagali Orlando Magic. Z 32 točkami, 9 skoki in 7 asistencami je blestel Luka Dončić. Zlasti v prvem polčasu je bil zelo razpoložen za igro, v katerem zrežiral prav posebno predstavo. Mavericks so vknjižili četrto zmago v sezoni in zasedajo četrto mesto v izenačeni zahodni konferenci.

Dallas Mavericks : Orlando Magic 108:85 Luka Dončić 32 točk (met za 3 5/13, za 2 6/9, prosti meti 5/7), 9 skokov, 7 asistenc, 4 izgubljene žoge v 32 minutah, Gafford 18, 8 sk., Irving 17, Lively II 11, 11 sk., Thompson 9, Washington 7, Grimes 5, Marshall 4, 5 sk., 5 as.; F. Wagner 13, 6 sk., 6 as., Howard 12, M. Wagner in Suggs 10

Vse od leta 2011, ko so Dallas Mavericks na koncu edinkrat postali prvaki lige NBA, Orlando Magic niso premagali teksaškega moštva na gostovanju. 8. januarja 2011 se je to zgodilo. V takratni zasedbi je bil tudi zdajšnji trener Mavs Jason Kidd. In nič drugače ni bilo v noči na ponedeljek. Dallas je trinajstič zapored preskočil moštvo z vzhodne konference.

Vrhunci tekme med Dallas Mavericks in Orlando Magic

Gostom se je poznala odsotnost najboljšega posameznika Paola Banchera, ki je ima težave z natrgano mišico in bo moral počivati vsaj mesec in pol, njegovo povprečje na prvih petih tekmah pa je znašalo 29 točk, 9 skokov in 6 asistenc. Težave je imel tudi drugi član prve peterke Wendell Carter Jr., ki je v prvem polčasu zaradi vnetja stopalnega loka igral vsega devet minut.

Luka se je izenačil na prvem mestu

Zato pa je v uvodnih 24 minutah igre blestel slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić. Pohvalil se je lahko s 25 točkami (9/15 met iz igre, od tega 5/10 za tri točke), 5 skoki in 4 asistencami. Tridesetič v karieri mu je uspel takšen podvig v prvem delu, da je presegel mejo 25 točk. Vse od njegovega prihoda v ligo NBA je le enemu košarkarju uspelo storiti kaj takega. James Harden je prišel do tovrstnega mejnika ravno na tridesetih tekmah.

Vrhunci igre Luka Dončića

Druga četrtina je bila tista, ki je bila ključna pri pohodu do zmage Dallasa. Z izjemo zadnje so gostitelji dobili vse. Če so imeli gostje po prvi še nekaj upanja, ko so zaostajali z 22:30, je bilo ob odhodu na nekoliko daljši počitek po koncu druge četrtine bistveno več razlogov za skrb. Izgubili so jo z 18:35, njihov zaostanek pa je znašal že 25 točk (40:65), medtem ko je bil najvišji naskok domače zasedbe 33 točk.

Dončić: Skušal sem jim dati nekaj

Kidd je vztrajal, da njegovi varovanci na tej tekmi igrajo hitreje v napadu, skušajo narediti čim manj prekrškov – ob zadnjem porazu s Houston Rockets jih je imel tekmec na voljo kar 27 - in so osredotočeni pri skoku. Na koncu so se lahko pohvalili s 53 skoki, kar je največ v sezoni, prav tako pa so prišli do 19 točk iz protinapadov.

Dončić je tekmo zaključil pri 32 točkah, 9 skokih in 7 asistencah in bil najboljši mož na parketu. Ko je bil on aktiven, je Dallas prišel do 21 točk prednosti.

Foto: Reuters

"Potreboval sem dobro igro z moje strani, priti na parket in uživati. Igrati pred domačimi navijači je vedno zabavno. Skušal sem jim dati nekaj," je Luka odgovoril na vprašanje, kaj je takšnega pri Orlandu, da se pri njemu vedno zaneti iskrica.

Ko sta se tekmeca pomerila med seboj v prejšnji sezoni, je namreč dosegel izjemnih 45 točk, 15 asistenc in 9 skokov, Dallas pa je zmagal tesneje s 131:129. Za razliko od današnje tekme, je Luka takrat dosegel 26 točk v drugem polčasu.

Foto: Guliverimage

Na naslednje vprašanje, kaj je bil ključ, da je bilo z njegove strani v napadu videti bolj gladko, je pristavil: "Bil sem jaz. Igral sem košarko in se zabaval. Danes je bila res zabavno. Dobro smo igrali v obrambi, skakali in igrali s tempom. To mi je bilo zabavno."

Dallas je zaustavil Orlando pri zgolj 33,3 odsotnem metu iz igre, od tega so gostje metali trojke vsega 19,5 odstotka. Kar 41 poizkusov izza črte 7,25 metra so imeli in jih zadeli vsega osem.

Dončić pohvalil soigralca

A Dallas ni le Luka Dončić. Najboljšo napadalno predstavo je v tej sezoni pokazal center Daniel Gafford, ki se je zaustavil pri 18 točkah in 8 skokih. Kyrie Irving je tekmo končal pri 17 točkah, okrepitev Klay Thompson pa proti Magic ni bil najbolj razpoložen in je prispeval devet točk (1/5 met za tri točke).

Naji Marshall v dvoboju z Nemcem Franzom Wagnerjem. Foto: Reuters

V prvem polčasu je dobro odigral novi obraz v vrstah Dallasa Naji Marshall, ki na prvih petih tekmah ni bil pretirano "glasen" na parketu. Proti Orlandu je v zaključku prvega polčasa prispeval pet asistenc. Skupaj s Quentinom Grimsom, Spencerjem Dinwiddijem in Derrickom Livellyjem II (na koncu tekme je imel celo +25, z 11 točkami in 11 skoki pa je vknjižil dvojega dvojčka) so imeli vsi najmanj +15 na svojem računu, kar je pomenilo, da so bili Mavs v njihovi prisotnosti na igrišču bistveno boljši tekmec od Orlanda.

"V tistem trenutku nismo igrali najboljše igre. Mislim, da je Naji spremenil vse skupaj, ko je prišel s klopi. Izvrsten je bil. Rad imam njegov način igre. Vedno sem ga imel, še ko je igral za New Orleans. Kompleten košarkar je. Počasi se nas navaja. Zanj je nova ekipa in postaja vse boljši in boljši," ga je pohvalil Dončić.

Pravega počitka s soigralci ne bo imel, saj ga že v noči na torek čaka neugodna Indiana, z nekdanjim trenerjem Rickom Carlislejem na čelu, ki pa sezone ni začela po željah. Po šestih tekmah so njeni košarkarji prišli do zgolj dveh zmag, medtem ko je Dallas pri štirih zmagah in dveh porazih, kar ga uvršča na četrto mesto v zahodni konferenci.

