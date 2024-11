Cleveland in Oklahoma ostajata brez praske, Čančar še vedno poškodovan

V košarkarski ligi NBA dve moštvi v novi sezoni še ne poznata poraza. Na vrhu zahodne konference so košarkarji moštva Oklahoma City Thunder, ki so dobili vseh pet uvodnih tekem, na vzhodu kraljujejo Cleveland Cavaliers s šestimi zmagami. Ta zmagovita niza so ponoči poskušali prekiniti košarkarji Los Angeles Clippers in Milwaukee Bucks, an ne enim, ne drugim ni uspelo, tako da se je niz njunih nasprotnikov podaljšal na šest oz. sedem. Denver Nuggets so, brez Vlatka Čančarja, ki ima težave z gležnjem, odpravili Utah Jazz.

Moštvi Cleveland Cavaliers in Oklahoma City Thunder v novi sezoni lige NBA še edini ne poznata poraza. Kavalirji so se v noči na nedeljo ustavili pri na uvodu v sezono neprepričljivih Milwaukee Bucks Giannisa Antentokounmpa in jih ugnali s 114:113. Domačim ni pomagala niti izjemna predstava prvih dveh zvezdnikov moštva, ki sta skupaj dosegla kar 75 točk. Damien Lillard se je ustavil pri 41, dodal pa še štiri skoke in devet podaj. Antentokounmpo je ob 34 točkah vknjižil 16 skokov, le asistenca pa mu je zmanjkala do trojnega dvojčka. Pri gostih je prednjačil Donovan Mitchell s 30 točkami, še pet igralcev pa je doseglo dvomestno število točk.

Na zahodu kraljuje Oklahoma, ki jo ponoči v spopadu z Los Angeles Clippers dosegla še šesto zmago v sezoni. Bilo je 105:92, gostje Clippers strli v drugem polčasu srečanja. Shai Gilgeous-Alexander je za Oklahomo prispeval 25 točk, eno manj je za domače dodal Norman Powell. Slovesno je bilo v Torontu, kjer so pred tekmo domačih Raptors in Sacramento Kings pod strop dvignili prapor s številko 15, ki jo je v klubu nosil legendarni Vince Carter, mojster atraktivnih zabijanj pa ob tem ni mogel zadržati solz. Domači so slovesni dogodek okronali z zmago po podaljšku s 131:129.

NO. 15 FLIES HIGH ONCE AGAIN 🙌



VINSANITY INTO THE TORONTO RAFTERS 💜 pic.twitter.com/Fl0jGDFb52 — NBA (@NBA) November 3, 2024

Tretje zmage v sezoni so se veselili tudi Denver Nuggets Vlatka Čančarja, ki so v domači dvorani na krilih prvega zvezdnika Nikole Jokića (27 točk, 16 skokov, 9 asistenc) s 129:103 ugnali Utah Jazz. Srb je ponovno zablestel z eno izmed svojih potez, tokrat podajo iz avta, slovenski reprezentant pa ima še vedno težave z zvinom gležnja, tako da tudi tokrat ni kandidiral za nastop.

Nikola Jokić FIRES the inbounds pass to MPJ for 3 🔥



EARLY 2Q triple-double watch with 7 PTS / 7 AST / 6 REB on NBA League Pass!



📲 https://t.co/UIAqO5iSCp pic.twitter.com/GS0WFu342q — NBA (@NBA) November 3, 2024

Luko Dončića in njegove Dallas Mavericks naslednja tekma lige NBA čaka v noči na ponedeljek (1.30), ko se bodo na domačem parketu pomerili z Orlando Magic.

Liga NBA, 2. november:

Lestvica:

