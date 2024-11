Luka Dončić: Prevzemam krivdo, moram biti boljši

Dallas Mavericks so v ligi NBA ponoči s 102:108 izgubili teksaški derbi s Houston Rockets, slovenski as Luka Dončić je bil z 29 točkami prvi strelec tekme, kljub temu pa je prevzel krivdo za poraz. "Moram biti boljši. Moram se osredotočiti in igrati svojo igro," se je Ljubljančan posul s pepelom. Mavericks so doživeli šele drugi poraz v sezoni, trener Jason Kidd pa je kot glavna razloga zanj izpostavil izgubljen skok in preveč storjenih prekrškov.

"V četrti četrtini sem nekako čutil, da sem že bolj podoben sebi. Dobro mi je šlo, a glede na to, da smo izgubili, ne dovolj dobro," je po spopadu s Houstonom še dejal slovenski zvezdnik Dallasa Luka Dončić. V prvih treh četrtinah ni blestel, ni mu stekel met iz igre, v zadnjih 12 minutah tekme pa so njegove žoge le našle pot skozi obroč, a bilo je premalo in prepozno, je prepričan.

"Mislim, da smo odigrali dobro v obrambi"

Tekmo je končal z 29 točkami (met za dve 12/15, za tri 3/7), petimi skoki in le dvema asistencama. "Trudim se igrati svojo igro," je poudaril Ljubljančan, ki v tej sezoni še ni našel prave strelske forme. Najboljšo statistiko letos je imel na spopadu s Phoenixom, ko je dosegel 40 točk in zbral deset skokov, a mu je veselje pokvarilo dejstvo, da so Mavericks tudi tisto tekmo izgubili (102:114).

Se je pa slovenski as sinoči trudil v obrambi. Kljub temu da so Rockets Dallasu že v prvi četrtini nasuli 34 točk in med tekmo vodili tudi za več kot 20, so bili gostitelji po tekmi dokaj zadovoljni z obrambno predstavo. Tudi Dončić. "Mislim, da smo odigrali dobro v obrambi. Le te posesti moramo pretopiti v točke," je ocenil. Prejel je pet osebnih napak, sodniki so s strogim kriterijem ubijali ritem in povzročali nejevoljo med domačimi navijači, a delilci pravice nikakor niso bili razlog za slabšo predstavo domačih, je bil odločen trener Dallasa Jason Kidd.

Vrhunci tekme Dallas Mavericks – Houston Rockets 102:108:

Jason Kidd: Sodniki niso bili krivi za naš poraz

"Menim, da so bili sodniki nocoj odlični. Opravili so svoje delo, mi ga nismo," je na vprašanja o sojenju odgovarjal trener Mavericks. Sodniška trojka je prisodila 27 prekrškov nad košarkarji Houstona, to je vodilo do 27 prostih metov in 20 so jih Rockets tudi zadeli. "Igrati moramo pametneje. So pametni prekrški in neumni, mi smo naredili čisto preveč zadnjih. Sodniki niso krivi ničesar," je še poudaril Kidd in dodal: "Vse je mogoče popraviti, sezona se je šele dobro začela."

Glavna razloga za poraz sta po Kiddovi oceni število prekrškov in izgubljenih skokov. Houston je skok dobil s 50:37, iz drugih priložnosti so gostujoči košarkarji dosegli kar 20 točk, domači le osem. "V tem pogledu se moramo izboljšati. Ogledali si bomo videoposnetek tekme in poskušali odpraviti napake. Tudi začenjati moramo bolje," je še dejal Kidd in priznal, da v tej sezoni tekme odpirajo preslabo, nato pa morajo tekmece ves čas loviti.

Kyrie Irving ni zadovoljen s tem, kako Dallas letos odpira tekme. Foto: Reuters

"Frustrirajoče je"

"Letos še nismo prikazali dobre predstave v prvi četrtini. Tudi zaradi prevelikega števila prekrškov, našim tekmecem prehitro dovolimo, da pridejo do prednosti, nato pa moramo povsem spremeniti slog igre. Frustrirajoče je," je priznal tudi drugi najboljši strelec Dallasa (28 točk) Kyrie Irving. Rockets so izkoriščali utrujenost Dallasa – ta je odigral tretjo tekmo v štirih dneh – z visokim tempom, predvsem pa so zadevali, ko je bilo to potrebno. Obrambo Dallasa je najuspešneje prebijal Jalen Green, s 23 točkami prvi strelec pri zmagovalcih. "Nocoj je bil odličen. Dajal jim je točke, ko so jih potrebovali," ga je pohvalil Irving.

Dallas je zdaj pri treh zmagah in dveh porazih ter zaseda peto mesto v zahodni konferenci, naslednja tekma ga čaka v ponedeljek zjutraj po slovenskem času (1.30), ko bo v dvorani American Airlines gostil moštvo Orlando Magic.

Preberite še: