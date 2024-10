V živo: Dončić in druščina v volčjem brlogu

Luka Dončić in njegovi soigralci iz moštva Dallas Mavericks se pravkar merijo z ekipo, ki so jo v prejšnji sezoni po petih tekmah izločili v finalu zahodne konference lige NBA. Pri Minnesota Timberwolves vse odtlej čakajo na priložnost, da Teksašanom vrnejo za ponižanje. Obe ekipi tudi letos spadata med favorite na zahodu. Tekma se je začela ob 0.36.

Učinek Luke Dončića: Po 1. četrtini:

5 točk (2/8 za 2, 0/2 za 3, 1/1 prosti meti), 1 sk., 3 as., 1 ukr. Žoga v 10:23 Po 2. četrtini:

13 točk (5/13 za 2, 0/3 za 3, 3/4 prosti meti), 2 sk., 6 as., 1 ukr. žoga, 3 izg. žoge v 19:01

Za začetno peterko je danes trener Dallasa Jason Kidd izbral Luko Dončića, Kyrieja Irvinga, Klayja Thomspona, P.J. Washingtona in Daniela Gafforda. Prav Gafford je bil v prvih minutah tekme glavno ofenzivno orožje Dallasa, za nameček je v obrambi odlično ustavljal Rudyja Goberta. Zadevali so še Irving, Washington in Dončić, a je domača obramba gostom onemogočala mete od daleč, povsem je nevtralizirala tudi Klayja Thompsona. Pri Minnesoti pa se je tudi pri metu za tri točke razigral Anthony Edwards. Svoje sta dodala še Julius Randle in Donte DiVincenzo in Kidd je moral nalet gostiteljev dvakrat prekiniti z minuto odmora.

Edwardsa ni bilo mogoče ustaviti, zadeval je kot za stavo, medtem je Dallas prvo trojko potopil šele po dobrih sedmih minutah tekme, ko je vendarle zadel tudi Thompson, dve minuti pred koncem prve četrtine pa je po podaji Dončića šele za drugo poskrbel Quentin Grimes. Timberwolves so po prvih 12 minutah tekme vodili s 34:26, strelsko razbeljeni Edwards sam jih je dosegel 24. Gafford jih je v prvi četrtini zbral osem.

Gafford je pol minute igre v drugi četrtini odšepal z igrišča v slačilnico. Nerodno je stopil nekomu na nogo in mu je malce obrnilo gleženj. Kidd danes poleg Danteja Exuma, ki bo odtoten dlje časa, pogreša še Maxiaja Kleberja, ki se je lažje poškodoval na tekmi z Utahom.

Domači strateg Chris Finch je Edwardsu namenil nekaj več počitka, vseeno je Minnesota Dallasu pobegnila na + 10 (42:32), nato pa sta Washington in Irving ekspresno razpolovila zaostanek in Fincha prisilila v minuto odmora. Gafford se je medtem že pojavil ob igrišču in se ogreval na sobnem kolesu. Igra je bila v drugi četrtini na trenutke raztrgana, s številnimi napakami in izgubljenimi žogami na obeh straneh, vse zanesljivejši pa je postajal Dončić, ki sam goste držal v igri, ob tem pa tudi delil lepe podaje Washingtonu in Derecku Livelyju. 3:31 pred polčasom se je na igrišče vrnil tudi Daniel Gafford. Tudi Finch je na parket vrnil Edwardsa in ta je takoj stopil na Gaffordovo stopalo in si lažje zvil gleženj.

Dallas je kaznoval napake domačih in povedel s 54:49, pri 59:57 pa se je poškodoval Luka Dončić, ko ga je od zadaj v koleno zadel Jaden McDaniels. Ljubljančan je odšepal z igrišča neposredno v slačilnico. Dallas je na odmor odšel s prednostjo 61:59. Dončić se je v drugem polčasu vrnil na igrišče. Domači so hitro spet prišli do vodstvo, Dončić je po prekršku nad Edwardsom ugovarjal sodnikom in si prislužil še tehnično osebno napako. Pri vodstvi volkov z 69:61 je Jason Kidd vzel minuto odmora. Zaleglo je, Mavericks so hitro spet prišli do vodstva (72:71).

Dončić na ogrevanju:

Na delu so tudi Denver Nuggets Nikole Jokića in Vlatka Čančarja. Slovenski reprezentant je priložnost dobil le na prvi tekmi sezone, na parketu preživel minuto in 38 sekund, v tem času pa v statistiko vpisal en skok. Na zadnjih dveh tekmah mu trener Mike Malone ni ponudil priložnosti. Denver je sezono odprl s porazoma proti moštvoma Oklahoma City Thunder in LA Clippers, nazadnje pa po podaljšku le zmagal v Torontu.

