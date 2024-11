Luka Dončić se je prebudil prepozno

Košarkarji Dallas Mavericks so na svoji peti tekmi v novi sezoni lige NBA drugič izgubili. Zasedba Jasona Kidda je v domači dvorani s 102:108 klonila proti Houston Rockets, potem ko je skoraj uspela pripraviti veliki preobrat in skoraj izničila prednost 23 točk zaostanka. Luka Dončić je srečanje končal pri 29 točkah, v prvih treh četrtinah je bil povsem razglašen, v zadnji pa je nato vendarle pokazal svoje mojstrstvo, a je bilo to na koncu premalo za uspeh.

Dallas Mavericks : Houston Rockets 102:108 Učinek Luke Dončića: 29 točk (9/18 za 2, 3/7 za 3, 2/4 prosti meti), 5 sk., 2 as., 1 ukr. žoga, 1 izg. žoga v 37:31 Strelci: Dončić 29, Irving 28 (5/6 za 3, 8 sk., 7 as.), Thompson 12; Green 23 (12 sk.), Brooks in Sengun (12 sk.) po 17

Slovenski košarkarski as Luka Dončić na začetku sezone še naprej ni naravnal svojih merilnih naprav, a je v zadnji četrtini obračuna s Houstonom znova dokazal svojo veličino. A žal prepozno, saj je bila na koncu zaloga prednosti gostov v American Airlines areni iz prvih treh četrtin prevelika in na koncu tudi dovoljšna za tretjo zmago Houstona v sezoni, Dallas je na drugi strani drugič izgubil. Slovenec je sicer znova navdušil že na ogrevanju Dallasa, potem ko je zadel neverjeten met ob odhodu z igrišča, a to je bila hkrati praktično tudi vsa čarovnija, ki jo je Ljubljančan vse do zadnje četrtine, v kateri je dosegel 15 od skupno 29 točk, na noč čarovnic uspel prikazati na srečanju z Raketami.

Čarovnija Dončića na ogrevanju:

Another day at the office for Luka 💼#MFFL pic.twitter.com/6UY4mmGjvq — Dallas Mavericks (@dallasmavs) November 1, 2024

Luka Doncic makes an INSANE shot from the stands 🤯



(via @JoeyMistretta_) pic.twitter.com/12ecJ5Ug8U — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 31, 2024

"Tekmo sem res slabo začel, krivda je na moji strani, moram biti boljši. V drugem polčasu smo se prebudili, igrali smo boljšo obrambo, dovolili smo jim preveč skokov v napadu. Če bi vedel, zakaj tako slabo odpiram tekme, bi verjetno to že spremenil. Vidi se, da nisem opravil priprav na sezono, tako da se počasi vračam v ritem. V zadnji četrtini sem se počutil nekoliko bolj kot pravi jaz, kar je bilo dobro, a nismo zmagali, tako da to več kot očitno ni bilo dovolj," je takoj po tekmi dejal Dončić.

Vrhunci tekme:

Dallas je bil na prvi od petih zaporednih domačih srečanj prve tri četrtine povsem razglašen, bil je eden tistih večerov, ki bi jih strateg Dallasa Jason Kidd verjetno najraje izbrisal iz sezone. Edino kolikor toliko pozitivno oceno si je v prvih treh delih igre prislužil Kyrie Irving. Houston je vodil z največ 23 točkami prednosti, Dončić je v prvih treh četrtinah ob zares skromni predstavi zmogel 14 točk, skupaj s soigralci pa se je prebudil šele v zadnjem delu srečanja, a to na koncu ni bilo dovolj za tako želeni preobrat. Tehtnico je na račun Houstona prevagal predvsem skok, ki so ga gostje dobili s 65:51, od tega so pobrali kar 18 odbitih žog v napadu, Dallas pa je ob tem šele v zadnji četrtini uspel nekoliko dvigniti sicer katastrofalen odstotek meta iz igre.

Kyrie Irving je na koncu dosegel 28 točk. Foto: Reuters

Mavericks v domači American Airlines areni niso vodili niti enkrat v celotnem srečanju, košarkarji Houstona pa so ob porozni obrambi bledih domačih košarkarjev polnili koš Dallasa. Znova se je že od prvih minut odvil obračun Dončića in Dillona Brooksa, ki je "stari znanec" Slovenca že s svetovnega prvenstva v Manili, kjer sta bila na srečanju med Slovenijo in Kanado oba igralca izključena. Večkrat pa sta si bila v zobeh tudi v ligi NBA, kjer Brooks na večini tekem skrbi za obrambne naloge nad Ljubljančanom. Tokrat si je že po manj kot dveh minutah igre prislužil tehnično napako, a to ni zmotila razpoložene gostujoče ekipe, ki je ravno po trojki 28-letnega Kanadčana slabe tri minute pred koncem prve četrtine prvič na srečanju povedla z dvomestno razliko (27:15), ob koncu prvih dvanajstih minut pa so gostje vodili s 34:21.

Čeprav je v srečanje vstopil s povprečjem 26,8 točke na tekmo, pa je Dončić do tekme s Houstonom na prvih štirih obračunih zadel le 36,4 odstotkov vseh metov iz igre in 26,8 odstotkov metov za tri točke. Dončićeve ofenzivne težave so se nadaljevale tudi na srečanju s Houstonom, v prvi četrtini je zgrešil pet od svojih prvih osmih metov, tudi na začetku druge četrtine je zgrešil naslednje tri mete, prednost Houstona pa je narasla na 20 točk. V prvem polčasu je iz igre metal 5/13, ob njegovih 12 točkah pa je prednost razpoloženega Houstona ob polčasu znašala 57:44.

Dončić je v zadnji četrtini dosegel 15 od skupno 29 točk. Foto: Reuters

Dončić s trojko z velike razdalje vnesel iskrico, a ...

Tudi začetek drugega polčasa ni prinesel želenega prebujenja v igri Dallasa, ki je imel edinega razpoloženega košarkarja v Irvingu, a je bilo to za energetsko razglašeno ekipo Dallasa premalo. Houston je odbil praktično vsak poskus Mavsov, prednost gostov pa se je ves čas gibala okoli 15 točk, v zadnjo četrtino so odnesli prednost z 88:72. Dallas je zadnjo četrtino odprl z delnim izidom 5:0, a je apetite domačih navijačev s trojko takoj zaustavil Jabari Smith Jr. (91:77). Pri domači zasedbi je nato takoj odgovoril Dončić, ki je z velike razdalje - podobno kot na obračunu z Memphisom - zadel svoj prvi met za tri točke.

Ta je prinesel nekaj več želje in iskrice v igri Dallasa, hkrati pa je prinesel tudi prebujenje v igri Dončića, ki je osem minut pred koncem s košem s polrazdalje prednost gostov po dolgem času znižal pod mejo desetih točk (91:82). Ob tem se je ustavila tudi igra gostov v napadu, kar je bila ob nekoliko raztrgani igri voda na mlin na igro Dallasa, ki je po polaganju Najija Marshalla prišel le na -7 (91:84). Po številnih zapravljenih priložnostih na eni in na drugi strani je Dallas na veselje domačih navijačev povsem med žive s trojko slabe štiri minute pred koncem popeljal Klay Thompson (98:94), ki se je podpisal pod svojo 2500. trojko v ligi NBA in dodal piko na i nizu z 10:2.

Houston, imamo problem ...

Svoje je nato dodal še Dončić, ki je s trojko 2:07 pred koncem Dallas popeljal le na tri točke zaostanka, a je razgreto občinstvo v Teksasu nato na drugi strani s trojko ohladil Jalen Green. Slovenski kapetan je nato udaril še enkrat in dobro minuto pred koncem znova zadel za tri (100:103), vendar do popolnega preobrata Dallasu ni uspelo priti. Zadnji žebelj v krsto Mavsov je osemnajst sekund pred koncem tekme s košem iz fadeawaya zabil Brooks, ki je zadel za vodstvo s 107:100. Na koncu je Houston slavil s 108:102.

Houston je zmagal tretjič v sezoni in je zdaj pri enakem izkupičku kot Dallas. Foto: Reuters

Pri gostih je vloga prvega strelca pripadla Greenu, ki je dosegel 23 točk in ujel 12 odbitih žog, Brooks in Alperen Sengun sta dodal po 17 točk, Tari Eason pa 15. Pri Dallasu so bili dvomestni le trije košarkarji. Ob Dončiću, ki je dosegel 29 točk, je točko manj dodal Irving, ki je dodal še osem skokov in sedem asistenc, Thompson pa je prispeval dvanajst točk.

Orlando ostal brez Banchera

Dallas zdaj naslednja tekma čaka v noči na ponedeljek, ko bo doma gostil Orlando Magic (1.30). Ta je za nedoločen čas ostal brez prvega zvezdnika Paola Banchera, ki se je poškodoval na zadnji tekmi s Chicagom, potem ko je utrpel poškodbo zunanje poševne trebušne mišice. Kdaj se bo Banchero, ki je pred dnevi postavil osebni strelski rekord s 50 točkami, vrnil na igrišče, je odvisno od tega, kako se bo odzval na zdravljenje, so sporočili iz kluba. Ponovno ga bodo ocenili čez štiri do šest tednov.

Nov poraz Milwaukeeja Ja Morant je ob zmagi Memphisa dosegel trojni dvojček. Foto: Reuters

Slab uvod v sezono pa še naprej niso uspeli popraviti Milwaukee Bucks, ki so po petih tekmah pri izkupičku 1-4. Tokrat so ostali praznih rok na gostovanju pri Memphis Grizzlies (99:122). Ti so že v prvi četrtini pokazali zobe, potem ko so prvih dvanajst minut dobili s 40:24, ob uspešnem lovu na svojo tretjo zmago v sezoni pa so vodili tudi z 31 točkami prednosti. S trojnim dvojčkom je blestel Ja Morant, ki je 26 točkam dodal še deset skokov in 14 asistenc, Milwaukeeju pa ni bilo dovolj niti 37 točk (17/22 met iz igre) in enajst skokov Giannisa Antetokounmpa.

Brez zmage pa so po petih tekmah še naprej Utah Jazz, ki so morali z 88:106 priznati premoč San Antonio Spurs. Prvi igralec tekme je bil Victor Wembanyama s 25 točkami, devetimi skoki in petimi asistencami. Za Jazz je Collin Sexton prispeval 16 točk.

