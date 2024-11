Nova zmaga Luke Dončića in Dallas Mavericks v tej sezoni in nova odlična predstava slovenskega košarkarja. S 119:99 so preskočili Chicago Bulls, prvi zvezdnik teksaškega moštva pa je za uspeh prispeval 27 točk, kar 13 asistenc in 7 skokov, ob tem pa je treba še dodati, da je ob njegovi prisotnosti na parketu Dallas pridobil 35 točk v primerjavi z Biki. Za prav posebno gesto pa je poskrbel ob odhodu v slačilnico, kjer je razveselil mladega navijača.