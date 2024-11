Košarkar Philadelphie bo tri naslednje tekme v ligi NBA ostal tudi brez plačila. Embiid se je zapletel v incident po sobotnem porazu proti Memphis Grizzlies. Po oceni sodelavca mreže ESPN Bobbyja Marksa bo Embiid zaradi izključitve izgubil 1.063.778 dolarjev (993.256 evrov) plače.

The NBA has suspended Philadelphia 76ers’ Joel Embiid for three games for altercation shoving a columnist in a postgame locker room. pic.twitter.com/odkbFwuA0p