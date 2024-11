Zdravstvene težave ikone lige NBA

Glavni trener San Antonio Spurs Gregg Popovich bo zaradi zdravstvenih težav odsoten za nedoločen čas, poroča ESPN. Popovich je zaradi tega manjkal že na sobotni tekmi San Antonia in Minnesote, zdaj pa so iz kluba sporočili, da bo odsoten dlje časa. V tem času ga bo nadomeščal pomočnik trenerja Mitch Johnson.

Petinsedemdesetletni Popovich je San Antonio Spurs med letoma 1999 in 2014 popeljal do petih naslovov prvakov v severnoameriški ligi NBA, ameriško reprezentanco pa do zlatega odličja na zadnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu 2021. Trikrat je bil izbran tudi za najboljšega trenerja v ligi NBA. Na čelu San Antonia je sicer vse od leta 1996.

Ameriški mediji sicer niso razkrili za kakšne vrste zdravstvenih težav gre, je pa zaradi njih Popovich manjkal že na tekmi z Minnesoto. Johnson, ki je bil dve uri in pol pred tekmo obveščen, da bo opravljal funkcijo glavnega trenerja, je medijem dejal, da se Popovich "preprosto ne počuti dobro". Spursi so v soboto premagali Wolvse s 113:103, Johnsonova predstava na čelu ekipe pa si je prislužila pohvale veterana Chrisa Paula.

"Mitch je opravil odlično delo," je dejal Paul po sobotni zmagi. "Mislim, da je naš celoten trenerski štab opravil odlično delo. Stvari se v tej ligi dogajajo ves čas in tako kot pri košarkarjih je tudi v trenerskem štabu tako, da mora naslednji človek zapolniti vrzel. Torej, pohvale Mitchu, nocoj je opravil odlično delo," je dejal Paul.

Popovich je sicer v svoji 29. sezoni pri Spursih in je glavni trener z najdaljšim stažem v ligi. S kar 1391 zmagami vodi v ligi NBA po številu zmag, 170-krat je slavil v končnici.

