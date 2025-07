Resno svarila za Putina: "Zakockal si Rusijo"

Ko je ruski predsednik Vladimir Putin februarja 2022 napadel Ukrajino, je stavil proti Zahodu. Prepričan je bil, da bo Zahod pustil Ukrajino na cedilu, da bo Nato po njegovi zmagi oslabljen in bo Rusija dobila prevlado na vzhodu Evrope. Toda Putin se je s svojo stavo zakockal. Zahod ni pustil Ukrajine na cedilu in Rusija se je samoosamila iz Evrope, morda za nekaj generacij, kar je tragedija zanjo. Tako trdi ameriški zgodovinar Michael Kimmage.

Pred napadom na Ukrajino je imel Zahod za sabo niz porazov: Afganistan, Irak, Libija in Sirija. Ruski predsednik Vladimir Putin je domneval, da si Zahod, tj. Evropa in ZDA, ne bo upal postaviti se za Ukrajino. Ko bo Rusija premagala Ukrajino, bo to dokaz, da je zlata doba Zahoda končana, Rusija pa si bo spet – v zavezništvu s Kitajsko in drugimi državami v vzponu – povrnila vlogo v novi globalni politiki. Takšna je bila po mnenju Michaela Kimmagea Putinova računica pred napadom na Ukrajino.

Putinova dvojna protizahodna strategija

Kimmage v New Yorku Timesu piše, da Putin zdaj, ko mu je spodletelo, izvaja dvojno strategijo. Po prvi v Rusiji predstavlja Zahod kot sovražnika, proti kateremu se mora združiti vse rusko prebivalstvo. Gre za Putinov spopad civilizacij. Druga protizahodna strategija pa je njegov poskus razklati Zahod.

Razbiti skuša zahodno proukrajinsko koalicijo, in sicer s pomočjo dvomljivcev in zahodnih nasprotnikov te koalicije. Del tega načrta je bila tudi izvolitev Donalda Trumpa za predsednika ZDA novembra lani. Putin je upal, da se bo po Trumpovi vrnitvi v Belo hišo Zahod razklal in Ukrajino prepustil Rusiji.

Napad na Ukrajino je Evropo obrnil proti Rusiji

Vendar so se ta upanja izkazala za iluzorna, trdi Kimmage. Po začetni dobri volji se je Trump precej ohladil do svojega ruskega kolega. Po Kimmageevem mnenju Trumpu približevanje Putinu onemogočajo trda dejstva: brutalna ruska vojna je prestrašila Zahod, ga spodbudila k skupni politiki zadrževanja ruskega širjenja in dokončno obrnila Evropo proti Rusiji. Ta dogajanja nikakor niso nepomembna ali začasna, temveč bodo desetletja omejevala ruske možnosti za varnost in blaginjo.

Michael Kimmage o vojni v Ukrajini poleti 2022:

Rusija je vedno potrebovala Zahod in imela koristi od stikov z njim. Rusija je bila tudi sestavni del evropske politike vsaj od 17. stoletja naprej. Rusija je prevzemala evropsko kulturo, ruska carska dinastija Romanovih je spletla stike z evropskimi kraljevimi družinami. Trgovina in tehnologija iz Evrope sta povečali bogastvo in moč Rusije.

Skupni evropski dom od Lizbone do Vladivostoka?

V 20. stoletju je Rusija padla v izolacijo. Toda tudi Sovjetska zveza, ki je nastala iz vojne in revolucije, ni nikoli prenehala biti evropska sila. Evropski mislec Karl Marx je bil spoštovan, cilj Sovjetske zveze pa je bil vedno preoblikovati Evropo, z vsemi dobro znanimi posledicami za nešteto Evropejcev po letu 1945. Po drugi svetovni vojni je Moskva nadzorovala polovico Evrope, druga polovica pa se je morala spopasti s t. i. sovjetsko grožnjo, piše Kimmage.

Zadnji sovjetski voditelj Mihael Gorbačov, ki je skušal reformirati Sovjetsko zvezo (ta je razpadla leta 1991), je govoril o prihodnjem skupnem evropskem domu, ki bi se raztezal od Lizbone do Vladivostoka.

Putinov radikalni prelom z Zahodom

Za razliko od Gorbačova pa so bili Putinovi odnosi z Zahodom manj prisrčni. "Obseden z zaznanimi napakami iz devetdesetih let prejšnjega stoletja si je prizadeval kategorično blokirati širitev Nata, namesto da bi se pogajal o razumnih zahtevah glede oporišč, namestitve vojakov in raket. Ker ni vzpostavil delujočega odnosa z Natom, so se Putinovi strahovi pred (resnično) ukrajinsko neodvisnostjo stopnjevali. To je leta 2014 privedlo do ruske priključitve Krima in invazije na dele vzhodne Ukrajine."

Putin je s svojim napadom na Ukrajino prepričal Evropo, da se organizira kot vojaška protiutež Rusiji, pravi Kimmage. Na fotografiji: nemški vojaki v Litvi, ki bodo branili to državo v primeru ruskega napada. Foto: Guliverimage

Osem let pozneje se je Putinova želja po oblasti nad Ukrajino stopnjevala v strašno vojno. To je pomenilo najbolj radikalen prelom z Zahodom v sodobni zgodovini Rusije. Vendar bi bilo napačno trditi, da je Putin želel uničiti ruske odnose z Zahodom. Namesto tega jih je želel preusmeriti v svojo korist in z oslabitvijo Zahoda ponovno pridobiti vlogo v širših evropskih zadevah. Če bi Rusija leta 2022 dosegla hitro zmago, bi Putin morda dobil, kar si je želel: Rusija bi si povrnila mesto v vzhodni Evropi, poudarja Kimmage.

Kaj bi se morda zgodilo, če bi Putin zmagal

Ponižani Zahod bi se morda moral po ruski zmagi v Ukrajini prikloniti ruski moči in zmanjšati moč Nata. Prestrašeni sosedje Rusije bi se morda odcepili od Nata ali Evropske unije, da bi si pridobili naklonjenost Moskve. Čezatlantski odnosi, temelj Zahoda, bi se lahko sesuli.

"Kot vemo, se to ni zgodilo. Namesto tega je Putin za svojo državo dosegel nekaj veliko hujšega od začetka brezupne vojne: prepričal je Evropo, da se organizira kot vojaška protiutež Rusiji. Nemčija se zdaj želi množično oborožiti. Po vsej Evropi se razpravlja o novih oblikah vojaškega posvetovanja in sodelovanja. Finska in Švedska sta se pridružili Natu. Brexit je zasenčil pomemben varnostni sporazum med Veliko Britanijo in EU. Medtem se mobilizirajo ogromna sredstva, da bi Rusiji preprečili vstop v Evropo. Edina pot Rusije do prihodnjega partnerstva z Evropo je končati vojno pod ukrajinskimi pogoji. Putin tega ne bo storil."

"Putin se je izključil iz Evrope"

Poleg tega je Putinu uspelo odtujiti odločno proruskega ameriškega predsednika. Trumpu ni uspelo ponovno sprejeti Rusije v G7 (iz katere je bila izključena leta 2014) ali je vključiti v običajne postopke evropske diplomacije. Ko je Trump drugič nastopil funkcijo, se zdi, da ni razumel, čemu se je Putin odpovedal z vojno v Ukrajini: Rusija ne more več izvajati prepričljivega vpliva v Ukrajini ali Evropi, hkrati pa nima niti približno dovolj moči, da bi osvojila Ukrajino, kaj šele preostalo Evropo. Putin se je tako izključil iz Evrope. Trump ne more rešiti Rusije iz njene izolacije, tudi če bi hotel, poudarja Kimmage.

Donald Trump ne more rešiti Rusije iz njene izolacije, tudi če bi hotel, je prepričan Kimmage. Foto: Reuters

Na vrhu Nata je morala biti burna razprava o tem, česa zavezništvu ni uspelo doseči od začetka vojne v Ukrajini: ukrajinsko ljudstvo še vedno trpi, Rusija še vedno osvaja ozemlja, Kitajska, Iran in Severna Koreja še naprej podpirajo ruska vojna prizadevanja, rusko gospodarstvo stagnira, vendar se ni sesulo, in v Rusiji ni vidnega protivojnega gibanja.

Ruska tragedija

Vendar je bila Rusija v Ukrajini tudi dejansko ustavljena. Evropa – tako kot ZDA – lahko živi brez Rusije. Zahod si lahko privošči izgubo Rusije, pa naj bo še tako lepo imeti mirno Rusijo na svoji strani. Nasprotno pa je izguba Zahoda za Rusijo resen udarec nazaj. Popravljanje odnosov bi lahko trajalo več generacij. To je bila Putinova odločitev. Za Rusijo je to tragedija, še trdi Kimmage.