Posnetek turistk na Hrvaškem obšel svet: "Naslednjič dopustujte v Grčiji"

Videoposnetek, ki se je v zadnjem tednu kot požar razširil po TikToku in ga je na svojem profilu delila Britanka Sally, si je ogledalo že več kot 4,1 milijona ljudi, skoraj 60 tisoč pa je video všečkalo. Britanka je na hrvaški obali posnela svoje prijateljice in prijatelje ob izstopu z ladje Sail Croatia na enega izmed pomolov. Pri izstopu iz turistične ladje na pomol, ki je bil precej višji od palube ladje, so si dekleta pomagala na izvirne in inovativne načine ter se poskušala "skobacati" na kopno.

Vse to je na svojem videoposnetku zabeležila britanska tiktokerka in zabaven trenutek delila na družbenem omrežju TikTok. Tam so spletni komentatorji pod video zapisali številne komentarje.

Pod posnetkom so se zvrstili številni komentarji

"Zakaj posadka ne pomaga?", "Kje je posadka?", "Nikakor mi ne bi uspelo, še vedno bi bila na tistem čolnu", "Stoodstotno bi padel," "Nihče nikomur ne pomaga" so med drugim vsepovprek komentirali uporabniki TikToka. Nekateri so se ob hrvaške storitve celo obregnili s komentarji: "Naslednjič potujte v Grčijo zaradi boljših storitev in ker boste tam vedno našli kavalirja, ki vam bo pomagal", je zapisala ena izmed komentatork iz Grčije.

"Tretja si je vzela čas, a se je izkazala za najpametnejšo. Na koncu je dala zgled vsem ostalim!" pa je zapisal še eden izmed komentatorjev.

Med drugim je po poročanju hrvaških medijev videoposnetek na svojih profilih na družbenih omrežjih delil tudi britanski Unilad, kar je posnetek še hitreje razširilo po svetovnem spletu. Zaenkrat sicer še ni znano, v katerem obmorskem hrvaškem mestu je nastal viralni posnetek.

