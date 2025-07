Aleksander Sekulić odpira novo poglavje

Slovenski selektor Aleksander Sekulić bo v sredo s sodelavci na Rogli zavihal rokave in s slovensko izbrano vrsto začel priprave na letošnje evropsko prvenstvo, ki ga bodo od 27. avgusta do 14. septembra gostili Ciper, Finska, Poljska in Latvija. "Če bomo optimalno pripravljeni tudi glede poškodb in bo odziv košarkarjev takšen, kot si ga želimo, ob tem pa bo prava tudi kemija, gremo lahko na turnir z visokimi cilji," je v intervjuju za Sportal med drugim dejal novopečeni trener ruskega Zenita.

Dopustniških dni za slovensko košarkarsko reprezentanco je konec. V sredo se bo namreč izbrana vrsta na čelu s selektorjem Aleksandrom Sekulićem zbrala na Rogli, kjer bo začela priprave na letošnji reprezentančni vrhunec, evropsko prvenstvo, ko bo ob koncu avgusta v Katovicah začela nastope na svojem 15. turnirju stare celine. Sekulić bo v začetku priprav pozdravil 17 košarkarjev, Luka Dončić in Josh Nebo se bosta izbrani vrsti pridružila pozneje. Še preden se bo dokončno zavrtelo kolesje misije EuroBasket 2025, pa je 47-letni strateg v intervjuju za Sportal med drugim spregovoril o novem trenerskem izzivu pri ruskem Zenitu, seznamu slovenske izbrane vrste, na katerem ni Jake Blažiča in Žige Samarja, in Luki Dončiću, kritikah ter poletju, ki je pred izbrano vrsto.

Na 42. evropskem prvenstvu bo Slovenija prvi del igrala v poljskih Katovicah. Prvo tekmo bo 28. avgusta (20.30) igrala proti gostiteljici Poljski, nato jo 30. avgusta čaka srečanje s Francijo, dan zatem z Belgijo, 2. septembra se bo pomerila z Islandijo, za konec prvega dela pa 4. septembra še z Izraelom. Poleg Katovic bodo skupinski del gostili še Ciper (Limassol), Finska (Tampere) in Latvija (Riga). Skupinski del se bo končal 4. septembra, v nadaljevanje se bodo uvrstile najboljše štiri ekipe, izločilni boji bodo potekali v Rigi, kjer bo tudi finale 14. septembra.

Dopusta je konec, začetek priprav je pred vrati. Kako ste?

V redu. Glede na to, da je odpadel turnir na Kitajskem, se nam ni zdelo smiselno, da priprave začenjamo 16. julija, zato smo vse skupaj za en teden zamaknili.

Preden se posvetiva reprezentanci, rešili ste vprašanje klubskega delodajalca, kako je prišlo do dogovora z Zenitom?

Do zanimanja z njihove strani je prišlo že prej, ker so že pred letom dni v primeru, da bi Xavi Pascual po koncu pogodbe zapustil klub, kar se je tudi zgodilo, izrazili željo, da bi sklenili sodelovanje. Potem smo se tudi hitro dogovorili, tako da me čaka vrnitev v Rusijo, skupaj z mano bo odšla tudi družina. Vse skupaj zame predstavlja velik izziv, konec koncev smo zaradi takšnih priložnosti v našem poslu, Zenit je res velik klub z velikimi ambicijami.

V novi klubski sezoni bo vodil ruski Zenit. Foto: Aleš Fevžer

Ste imeli na mizi še kakšne druge ponudbe?

Bilo je kar nekaj ponudb, pogovorov. Moram priznati, da sem bil že na poti drugam, pa sem na hitro dobil to ponudbo, tako da smo se potem hitro obrnili v drugo smer in našli skupno pot z Zenitom.

Če se zdaj posvetiva reprezentanci, znan je širši spisek 19 vabljenih košarkarjev, pred vami je začetek priprav. Je bil izbor zahteven, težaven?

Skrbi in težave so vedno, ker vedno pride do odpovedi, poškodb ter takšnih in drugačnih situacij. Tudi klubska vodstva si vse bolj želijo, da bi imela čim manj reprezentantov, kar je konec koncev razumljivo in tudi neizbežno. Ideja je bila sicer, da bi bila baza igralcev v pripravah še širša, a so vsi košarkarji, ki so se odločili za študij v ZDA in ligo NCAA, v položaju, ko se poleti ne morejo udejstvovati še v reprezentanci.

Vse to smo sprejeli, želimo gledati tudi v prihodnost, zagotovo je za nas trenutno najpomembnejše evropsko prvenstvo in vse misli so usmerjene k temu, a vedno je pomembno gledati tudi za naprej. Vedno namreč želim, da se v reprezentanci ali v klubu postavijo zdravi temelji, ki so izhodišče za prihodnost z mano ali brez mene.

V pripravah bo računal na 19 košarkarjev. Foto: FIBA

Seznam kandidatov za nastop na EP (19): Miha Cerkvenik, Vlatko Čančar, Žiga Daneu, Luka Dončić, Zoran Dragić, Vit Hrabar, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Urban Kroflič, Edo Murić, Josh Nebo, Aleksej Nikolić, Mark Padjen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žak Smrekar, Leon Stergar in Luka Ščuka.

Omenili ste ligo NCAA in množične odhode mladih košarkarjev čez lužo. Na to temo je bilo povedanega že ogromno. Kakšno je vaše stališče?

Moje stališče je mogoče nekoliko drugačno od nekaterih drugih. NCAA se je prilagodil celotnemu položaju, v Evropi pa smo vsi skupaj glede sistematičnega razvoja igralcev nekoliko zaspali. Če povem konkretno, v evroligi je povprečna starost košarkarjev precej visoka, seveda igrajo najboljši, najkvalitetnejši, a ni pritoka mlajših košarkarjev, ker ni pravega sistema za njihov razvoj. Tukaj je ogromno zadev, ki prispevajo k temu in bi jih bilo treba izboljšati.

Zagotovo ni pravi način reševanja tega, da se zdaj pritožujemo, morali pa bi najti rešitev. Torej iskati rešitev ne v smislu, kako preprečiti odhod, temveč kako košarkarje prepričati in najti način, da bi jim bilo tukaj boljše. Vsak igralec gleda, kje mu bo boljše, kar je povsem normalno. Zelo težko je napovedati, kaj bo to pomenilo na dolgi rok, morda pa ni vse tako slabo, če seveda odštejemo, da ne morejo igrati v reprezentanci. Mislim, da še ni prepozno za iskanje rešitev, a nekje bo treba začeti in to čimprej.

Jaka Blažič je odpovedal sodelovanje v izbrani vrsti. Foto: www.alesfevzer.com Kar se tiče reprezentančnega seznama, je na njem javnost najbolj presenetila odpoved Jake Blažiča, ki je bil sicer vse do konca klubske sezone neodločen, ali bo zaigral na prvenstvu. Kaj se je dogajalo v ozadju?

Jaka je bil v načrtu za to reprezentančno akcijo, že v kvalifikacijah pa je povedal, da na prvenstvu najverjetneje ne bo zaigral, kar se je na koncu tudi uresničilo. Enostavno je povedal, da ni stoodstoten in da se mu ne zdi pošteno do reprezentance in reprezentančnega dresa, da ne bi prišel maksimalno pripravljen in osredotočen. Pred njim je še nekaj let klubske kariere, kar je trenutno njegova prioriteta, in enostavno je dejal, da ne more na pravi način pomagati izbrani vrsti, sam pa sem to sprejel. Začutil je, da je prišel čas za slovo od reprezentance, seveda pa to vsi spoštujemo in smo mu hvaležni za njegov velikanski doprinos v zadnjih letih.

Med imeni, ki jih ni na seznamu, je tudi Žiga Samar, ki je pred kratkim v pogovoru za Sportal dejal, da si želi sanirati vse težave s poškodbami in v celoti opraviti priprave pred novo klubsko sezono. Kako resno ste računali nanj?

Žiga je bil vpoklican, pred tem so bili tudi neki znaki, da bo prišel, tako da me je malce presenetilo. Pa ne le mene, temveč tudi njegov klub in klubskega trenerja Jako Lakoviča, ker je bilo najprej rečeno, da bo Žiga prišel na reprezentančne priprave, a si je v zadnjem trenutku premislil. Ima svoje razloge, o katerih ne bi razpravljal, imel pa je težave s poškodbami in bi rad začel priprave pri Gran Canarii predvsem brez poškodb. Takšno je njegovo mnenje, jaz ga spoštujem, niti ne želim nikogar prepričevati ali pa siliti k udejstvovanju za izbrano vrsto. Normalno je, da košarkarji skrbijo za svoj klubski status, ker brez tega ne more obstajati niti reprezentanca. Na našo žalost se je odločil, kot se je, sem pa tudi njemu povedal, da je eden izmed tistih igralcev, na katere bo reprezentanca v prihodnosti močno računala.

Manjkal bo tudi Žiga Samar. Foto: www.alesfevzer.com

Napram zadnjim velikim tekmovanjem tokrat na seznamu ni tudi Žige Dimca, ki je sicer po razočaranju in neigranju v februarskem ciklu kvalifikacij za evropsko prvenstvo v intervjuju za SportKlub povedal, da vsaj začasno končuje svojo reprezentančno pot. Ste z njim govorili?

Ne, Žiga je povedal svoje, tako da niti nima smisla, da bi o čemerkoli razpravljali. Odločil se je končati svojo pot in tudi reprezentanca to spoštuje.

Da ne bomo govorili samo o tistih, ki jih ne bo. Med vabljenimi košarkarji so tudi štirje košarkarji iz reprezentance do 19 let, ki so pred nekaj tedni osvojili bron na svetovnem prvenstvu. Med njimi je prvič tudi Vit Hrabar.

Vsi štirje fantje so bili nosilci reprezentance in res jim je uspel velik dosežek. Vit ima velik potencial, ki pa ga bo moral še izpiliti, vsi si želimo, da bi dobil še večjo priložnost v klubskem okolju, da bi igral v najvišjem rangu in se tako razvijal na pravi način.

Fantje so več kot zasluženo osvojili bron na svetovnem prvenstvu, vsi v reprezentanci so naredili ogromno delo, na vse sem zelo ponosen in zelo sem vesel, slišal sem se tudi s selektorjem Danijelom Radosavljevićem in mu čestital. To je res velikanski uspeh in niti se ni o tem dosežku govorilo dovolj glede na to, da gre za res odmeven dosežek, ki bi si zaslužil še več pozornosti. Če se bodo razvijali po pričakovanjih, bodo vsi štirje v naslednjih letih ogrodje članske izbrane vrste. Vsi bodo imeli tudi enako možnost kot vsi drugi v izbrani vrsti, da se uvrstijo med dvanajsterico, ki bo Slovenijo zastopala na EuroBasketu. Vsak na spisku si bo moral svoje mesto v končni ekipi zagotoviti, nikomur ne bo nič podarjeno.

V reprezentanci bodo tudi štirje člani izbrane vrste do 19 let: Mark Padjen, Žak Smrekar, Urban Kroflič in Vit Hrabar, ki bo edini debitant v članski izbrani vrsti. Foto: FIBA

Veliko se pred vsako reprezentančno akcijo govori tudi o položaju naturaliziranega košarkarja. To mesto bo zasedel Josh Nebo, ki pa je imel v pretekli klubski sezoni ogromno težav s poškodbami.

Josh je imel res veliko težav s poškodbami, verjamem, da je imel ogromno pomislekov tudi njegov klub iz Milana, kar smo tudi začutili v komunikaciji z njimi. Za zdaj nam je Josh na voljo, pridružil se bo izbrani vrsti, naj bi bil zdrav in pripravljen, treba pa ga bo testirati in videti, v kakšnem stanju je. Potem bomo videli, koliko je ta odsotnost vplivala nanj in njegovo igro.

Ste imeli v mislih tudi kakšen plan B? Morda kakšno novo naturalizacijo? O tej možnosti je navsezadnje spregovoril tudi predsednik KZS Erjavec.

O tem smo se veliko pogovarjali, a ko smo dobili potrditev, da je Josh nared in želi igrati, smo se potem zavestno odločili, da ne bomo iskali alternative, ker to v danem trenutku ne bi bilo optimalno. Poskusili bomo z Joshem, upam, da bo uspešno, po evropskem prvenstvu pa bomo videli, kako naprej, možnosti so odprte. Josh je še mlad in prihaja v najboljša leta.

Letos bo res pomembno, da bo z nami na pripravah, ker je lani prvič igral v naši reprezentanci praktično brez priprav, tudi takrat se je vračal po poškodbi, tako da smo imeli veliko objektivnih razlogov, da so šle zadeve v smeri, kot so se odvile v kvalifikacijah za olimpijske igre. Tudi letos Josh ni igral veliko, je pa zdaj drugače, saj je časa za pripravo dovolj.

Josh Nebo Foto: www.alesfevzer.com

Ne bi bil intervju s selektorjem košarkarske reprezentance, če ne bi vsaj v enem vprašanju omenila Luke Dončića. Ste imeli v času med klubsko sezono kakšen dvom, vprašaj v zvezi s tem, ali bo poleti res na voljo, sploh glede na to, kaj vse se je letos zgodilo?

Vsi si želimo, da je Luka zraven, in smo res lahko ponosni in veseli, da je na voljo izbrani vrsti. Še enkrat poudarjam, da to ne sme biti samoumevno, predvsem pa po tej sezoni, ki je bila zanj res specifična in težka. Še zdaj se dogaja ogromno, zato mu ne bi res nihče zameril, če bi rekel ne. A Luka je tip človeka, ki je zelo tekmovalen in ponosen, da lahko nosi dres reprezentance. Med sezono pa ga vsi pustimo pri miru, nihče ne dreza vanj, Luka je res tip superzvezdnika, ki ga v Sloveniji še ni bilo. Tega si ne moremo predstavljati, zato ga vsi še toliko bolj spoštujemo.

Res je občudovanja vredno, koliko mu pomeni izbrana vrsta. Luko reprezentanca zanima tudi, ko ga ni zraven, tudi v času kvalifikacij je vpet v dogajanje, tudi med svojo NBA-sezono spremlja dogajanje. Vedno pokaže željo, tako da nisem imel dvoma, zagotovo pa vsak kdaj pomisli, kako bo.

Z delom po koncu klubske sezone in s pripravami pa je pokazal, da je izredno motiviran za evropsko prvenstvo, potem pa tudi klubsko sezono začne v najboljši možni formi.

"Res je občudovanja vredno, koliko mu pomeni izbrana vrsta," za Luko Dončića pravi Sekulić. Foto: Aleš Fevžer

Kar se tiče vašega strokovnega štaba, je tu prisotno novo ime, ki pa sicer ni neznanka v slovenski reprezentančni košarki. Iz Los Angelesa se vam bo pridružil Greg St. Jean.

Štab z izjemo Grega sicer ostaja nespremenjen, je pa tudi Greg že naš stari znanec. Glede na to, koliko in kako za Luko skrbijo v ligi NBA, je pomembno, da podobno storimo tudi mi. Pomembno je, da se počuti udobno in da imamo stik z njegovim klubom in akterji tam. Želimo mu omogočiti čim lažjo tranzicijo na evropsko košarko, vendar ne zaradi tega, ker on tega ne bi bil sposoben, temveč da lahko res v celoti izkoristimo njegov doprinos.

Greg je tako eden od tistih, ki bo vezni člen z ZDA, hkrati pa gre za zelo cenjenega strokovnjaka. Verjamem, da če naredimo dobro kemijo tudi v štabu, lahko to zelo pripomore k rezultatu, sam sem vedno odprt za sodelovanje, želim biti obdan z ljudmi, ki imajo veliko znanja, in želim, da bomo imeli izpolnjene vse pogoje, da smo lahko vrhunska reprezentanca.

Donnie Nelson Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Še eden izmed novih sodelavcev KZS je pred kratkim postal Donnie Nelson. Kako gledate na to pridobitev?

To je vrhunska pridobitev, malce sem bil presenečen, da je prišlo do sodelovanja, ker gre za res veliko ime v svetu košarke, ne le v ligi NBA, temveč povsod po svetu in reprezentančni košarki. To bo zagotovo dodana vrednost in še en pokazatelj, kako resna je v svojem delu Košarkarska zveza Slovenije.

Vedno, ko je zraven Luka Dončić, apetiti po dobrem rezultatu še zrastejo. Koliko občutite pritisk na vaši koži?

Tega ni mogoče skriti. Ko je Luka zraven, imamo vsi velike ambicije. Pa ne samo mi in KZS, temveč celotna slovenska javnost, vključno z mediji in vsemi, ki so vpeti v košarko. Če bomo optimalno pripravljeni tudi glede poškodb in bo odziv košarkarjev takšen, kot si ga želimo, ob tem pa bo prava tudi kemija, gremo lahko na turnir z visokimi cilji. Bodo pa velik pokazatelj vsega tega že pripravljalne tekme.

Čeprav je bilo vmes že nekaj tekmovanj in tekem, pa nas spomin pred EuroBasketom še vedno ponese v leto 2022 in tisti nepričakovan poraz v četrtfinalu proti Poljski. Kaj ste potegnili iz te izkušnje?

Vemo, kje so pasti in na katere stvari moramo biti nekoliko pozornejši. Res pa je, da tudi če je vse to izpolnjeno, ni garancije, da bo temu sledil tudi rezultat. Zato pa je zagotovo večja možnost in prepričan sem, da smo se iz tistega turnirja veliko naučili.

Foto: www.alesfevzer.com

Pričakovanja javnosti in medijev so pri košarkarski reprezentanci v zadnjih letih vedno visoka. Če pride do poraza proti kateri izmed reprezentanc, ki na papirju niso rangirane najvišje, vemo, kaj sledi. Tudi konotacija okoli izbrane vrste že nekaj časa ni pretirano pozitivna, prej bi jo lahko označili za negativno, tudi kritik na vaš račun in račun KZS ne manjka. Koliko se s tem ukvarjate? Vam pride do živega?

Ne bom rekel, da se me te stvari ne dotaknejo, zagotovo pa vse te stvari in izkušnje vplivajo na razvoj reprezentance in brez dvoma vidimo, kje grešimo.

Vedno pa pri tem rečem, da je pomemben predvsem cilj in ne pot, ki jo narediš do tja. Če sva prej omenjala evropsko prvenstvo 2022, se je tam zgodil tisti poraz z Bosno in Hercegovino, pa smo bili na koncu še vedno prvi v skupini. Ali pa letos poraz v kvalifikacijah za EP s Portugalsko, pa smo še vedno izpolnili cilj z uvrstitvijo na EuroBasket. Strinjam pa se, da so bile določene predstave slabe.

Nerad se primerjam z drugimi izbranimi vrstami, a videli smo, kaj se je zgodilo Španiji, ki je imela v kvalifikacijah res ogromno težav, bili so na meji, da se sploh ne bi uvrstili na EuroBasket. Nikakor nočem s tem iskati alibijev ali izgovorov, a svoj cilj smo izpolnili, uvrstili smo se na evropsko prvenstvo. Umetniški cilj je včasih slabši, včasih boljši.

Krog favoritov oz. kvalitetnih reprezentanc je res širok. Verjamete, da Slovenija še spada zraven?

To je dobro vprašanje. Tu sva spet pri Luki in mnenju, da če je on zraven, smo avtomatsko kandidati za najvišja mesta. Žalostno bi bilo, da bi začeli priprave in bi rekli, da si ne želimo medalje, je pa število odličnih reprezentanc res ogromno, že v naši skupini je dobrih ekip res veliko, tako da nas že v Katovicah ne čaka lahko delo. Ne moremo reči, da smo glavni favoriti za naslov, zagotovo pa nas ne gre odpisati.

"Žalostno bi bilo, da bi začeli priprave in bi rekli, da si ne želimo medalje," pravi. Foto: FIBA

Če se še nekoliko dotakneva vašega dela v klubskem okolju, v zadnjem letu ste bili brez kluba, zdaj ste rešili vprašanje klubskega udejstvovanja. Koliko vam to zdaj "olajša" tudi poletje z izbrano vrsto?

S tem se nisem pretirano ukvarjal, konec koncev so tu agenti, jaz nisem imel stresnih situacij ali res nemogoče želje, da bi na vsak način želel najti klub. Želja je zagotovo bila, na koncu pa se je izšlo, kot se je, in sem zelo vesel. Resnično sem v tem letu pogrešal delo v klubski sredini, ker verjamem, da sem še v teh letih, ko lahko delam brez prestanka, je pa trenerski posel, kakršen je. Pred tem nismo našli skupne sredine ali sredine, s katero bi imeli skupne interese. Ne bom se pritoževal, to leto je hitro minilo, sem pa več časa lahko posvetil svoji družini.

Koliko ste se s klubom že pogovarjali, koliko boste imeli proste roke pri sestavi ekipe?

Štab je že sestavljen, imel sem precej proste roke, podobno tudi pri sestavi ekipe. Vemo, kakšni so cilji in kakšen je naš proračun ter kakšne igralce iščemo. Mogoče smo na trg prišli nekoliko pozno, tako da je težje dobiti tiste najboljše igralce v Evropi, a za zdaj je odnos s klubskim vodstvom odličen, sestavili smo skupne ideje in cilje, h katerim bomo stremeli.

Vaša zadnja izkušnja v Rusiji se je končala z nenadejanim in nepričakovanim odhodom. Koliko vam bo tudi ta izkušnja pomagala za naprej?

Da ne bo kakšnega nesporazuma, tudi izkušnja pri Lokomotivu iz Kubana je bila odlična, končala pa se je, kot se je. Vodstveni kader ima kot povsod možnost izbire in odločanja, jaz to spoštujem, res pa je, da sta bile za nami dve vrhunski sezoni, ambicije predsednika pa so bile drugačne, želel je postati trener in sam sem to sprejel brez slabe volje. Če ima nekdo drugačen pogled, to sprejmem, vse je bilo korektno, organizacijsko je bil klub na nivoju najboljših evroligašev, tako da gre za res odličen klub. Zaradi tega ne bom nič previdnejši, delal bom na isti način kot do zdaj, le da bom zdaj v klubu, ki ima še za stopničko višje ambicije.

